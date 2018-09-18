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 Суд не принял апелляцию "Воленс трейд", фигуранта дела о топливе для "Укрзализныци"

В производстве о закупке по завышенным ценам дизтоплива для "Укрзализныци" владельцы имущества фирмы "Воленс трейд" безуспешно оспаривали наложенный на их деньги арест. Суд отказался принимать апелляцию, потому что адвокат просрочил срок обжалования.

Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ. Документ обнародован 14 сентября.

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Ходатайство НАБУ об аресте счетов "Воленс трейд" ранее удовлетворил Соломенский районный суд. Это произошло 2 августа этого года. Тогда были арестованы средства на семи счетах фирмы на общую сумму 92 476 978 грн.

11 сентября Апелляционный суд Киева рассматривал просьбу защиты о восстановлении апелляционного срока для обжалования наложенного ареста. И постановил вернуть ее защитнику как просроченную. Обжаловать это решение "Воленс трейд" может разве что в касационном порядке - то есть, подавать в Верховный суд.

Напомним, в июле НАБУ сообщили о подозрении пяти бывшим и нынешним работникам "Укрзализныци", которых подозревают в злоупотреблении служебным положением при установлении завышенных цен на дизельное топливо, которое железнодорожники покупали в ООО "Вог Аэро Джет" (с весны этого года - ООО "Воленс Трейд").

Источник: https://censor.net.ua/n3086758
 
 
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