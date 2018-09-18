 Суд не принял апелляцию "Воленс трейд", фигуранта дела о топливе для "Укрзализныци"

Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ. Документ обнародован 14 сентября.

Читайте: "Укрзализныця" спишет до 40% парка тепловозов из-за непригодности и невозможности восстановления, - Кравцов

Ходатайство НАБУ об аресте счетов "Воленс трейд" ранее удовлетворил Соломенский районный суд. Это произошло 2 августа этого года. Тогда были арестованы средства на семи счетах фирмы на общую сумму 92 476 978 грн.

11 сентября Апелляционный суд Киева рассматривал просьбу защиты о восстановлении апелляционного срока для обжалования наложенного ареста. И постановил вернуть ее защитнику как просроченную. Обжаловать это решение "Воленс трейд" может разве что в касационном порядке - то есть, подавать в Верховный суд.

Напомним, в июле НАБУ сообщили о подозрении пяти бывшим и нынешним работникам "Укрзализныци", которых подозревают в злоупотреблении служебным положением при установлении завышенных цен на дизельное топливо, которое железнодорожники покупали в ООО "Вог Аэро Джет" (с весны этого года - ООО "Воленс Трейд").