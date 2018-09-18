 Рада приняла закон о жилье для военных-переселенцев из Крыма и Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, за законопроект №8394 о внесении изменений в ст.12 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" проголосовало 269 народных депутатов.

Закон определяет порядок предоставления жилых помещений военнослужащим - внутренне перемещенным лицам, уволенным с воинской службы и членам их семей, которые приехали с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Согласно принятому закону, военнослужащим, которые прибыли с временно оккупированных территорий, лицам, уволенным с воинской службы после прибытия с оккупированных территорий, внутренне перемещенным лицам, уволенным с воинской службы в запас или отставку и членам их семей предоставляется право на обеспечение жилыми помещениями без учета нормы предоставления жилого помещения или денежной компенсации один раз в течение всего времени прохождения воинской службы.

Этим лицам также предоставляется право на обеспечение жилыми помещениями по новому месту службы или нахождения (проживания) без учета их прав на пользование предоставленными ранее служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями для постоянного проживания или права собственности на жилые помещения с одновременным прекращением этих прав в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины.

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