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Все про:боевик (16364) Минобороны (5351) разведка (1973) Донбасс (16983)

 Двое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка из-за стрельбы по собственным позициям, - ГУР

На оккупированной территории Донбасса из-за обстрела собственных позиций одним из так называемых подразделений 1-го армейского корпуса ВС России произошла массовая драка между боевиками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Командование российско-оккупационных войск продолжает удерживать соединения и части 1 и 2 АК ВС РФ в состоянии повышенной боевой готовности. В то же время, несогласованность действий между подразделениями противника, прибывающих на передовые позиции по сигналу тревоги для усиления и теми, которые несет постоянное боевое дежурство, приводит к увеличению случаев открытия т.н. "дружественного огня" и, как следствие, росту числа конфликтов между личным составом", - говорится в сообщении.

Так, по данным украинской разведки, 15 сентября с. г. в результате очередного обстрела собственных позиций одним из подразделений 1 АК ВС РФ между т.н. военнослужащими произошла массовая драка, в результате которой два человека умерли от причиненных побоев, более десяти получили тяжелые ранения и были госпитализированы, остальным участникам инцидента медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование российско-оккупационных войск на Донбассе организовало мероприятия по оперативной и боевой подготовке, - ГУР

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению утечки информации об истинных причинах гибели и ранения военнослужащих", - добавили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3086751
 
   
 Топ комментарии
 
Ахххх... як мені до душі такі новини...
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Для полноты счастья не хватает только новости о том, что х.йло сдох.
Хотя я столько не выпью.
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Да что они сегодня все,- сговорились?
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9 дней по захарченку и кобзону ..праздновали)
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Да что они сегодня все,- сговорились?
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+100500
Для полноты счастья не хватает только новости о том, что х.йло сдох.
Хотя я столько не выпью.
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Каждый день протираю именной стаканчик. Буду рад помочь. Как гриться: все, что в моих силах.
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Я думаю желающих найдется много даже среди не пьющих.
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Молодцы орки !! Не останавливайтесь на достигнутом !! =)
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мы еще не знаем сколько их зашкварилось на учениях Двое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка из-за стрельбы по собственным позициям, - ГУР - Цензор.НЕТ 5120
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Уважаемый Цензор, вы нас сегодня просто балуете. Двое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка из-за стрельбы по собственным позициям, - ГУР - Цензор.НЕТ 3870
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самим себе рога обламывать и хвосты отвинчивать - ето у кацапов получается восхитительно...
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стреляли-то по нам, а попали как всегда. Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 4201
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Ось вона, демократія. Люди вільно висловлюють свої думки.
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Позитивная новость. Представляю как кацапы с отсосятиной метелятся и рука сама тянется к хородильнику за самогончиком и салком, а желание порвать баян просто непреодолимое😀
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У нас в Днепре есть сеть мясных магазинов "М'ясна весна"... вообще с мясной торговлей что ни название - то фильм ужасов. "Дом мяса" (логово маньяка какое-то), "Мясная долина", "Мясной край", но моё любимое название - "Безлюдовский мясокомбинат"

Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 6710
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И самый пугающий вопрос - какое отношение имеет деятельность мясокомбината к обезлюдевшей округе...
Amputated - Skullfuck Lobotomy

Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 7013
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Бугагагагагагааааааа....продолжайте в том же духе, так держать!!! Гы-гы-гыыыыы....
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ни один человек не пострадал, это главное
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шпана есть шпана.Никаких тебе грамотных действий...А сколько гражданских они побили...
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Часто штопать придется - одни расходы. Лучше буль-буль. И себе приятно и типа кошерно
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Это справедливая война пусть и дальше херачат друг друга..
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Двое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка :Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 279
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Судя по этой статистике орки дерутся лучше, чем стреляют.
Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 6361
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Це була помста росіянам росіянами за збитий у Сирії росіянами російський літак!
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Та і хер з ними, прикопають, щоб не смерділи. Що немає жругих тем?
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Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 2875Так... подождите... еноту подкрепиться надо... омномномномном
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Зелёнкой хоть отбуцаных смазали? Или боярой ограничились?
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Енот и киса. Осторожно, мимиметр зашкаливает! :3

Двоє померли від побоїв, понад 10 зазнали важких поранень: між терористами "ДНР" сталася масова бійка через стрілянину по власних позиціях, - ГУР - Цензор.НЕТ 9075
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка из-за стрельбы по собственным позициям, - ГУР
 
 
 
 
 
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