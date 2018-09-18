 Двое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка из-за стрельбы по собственным позициям, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Командование российско-оккупационных войск продолжает удерживать соединения и части 1 и 2 АК ВС РФ в состоянии повышенной боевой готовности. В то же время, несогласованность действий между подразделениями противника, прибывающих на передовые позиции по сигналу тревоги для усиления и теми, которые несет постоянное боевое дежурство, приводит к увеличению случаев открытия т.н. "дружественного огня" и, как следствие, росту числа конфликтов между личным составом", - говорится в сообщении.

Так, по данным украинской разведки, 15 сентября с. г. в результате очередного обстрела собственных позиций одним из подразделений 1 АК ВС РФ между т.н. военнослужащими произошла массовая драка, в результате которой два человека умерли от причиненных побоев, более десяти получили тяжелые ранения и были госпитализированы, остальным участникам инцидента медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

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"Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению утечки информации об истинных причинах гибели и ранения военнослужащих", - добавили в ГУР.