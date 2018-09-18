 Сбившая МН17 ракета никогда не имела "украинской прописки", - экс-замначальника Генштаба Романенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010 годы) генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
"Вооружение Вооруженных сил подняло документы и инвентаризационные акты Стрыйского полка Воздушной обороны с 1991 года. Ни тогда, ни во время инвентаризаций, которые проводились после этого срока, такая ракета не была зарегистрирована. На основании имеющихся документов мы можем утверждать: в Вооруженных силах Украины ракеты комплекса "Бук" с серийным номером, на который ссылается российская сторона, не было. Соответственно, она не входила и не могла входить в перечень вооружения, которое передавалось Грузии в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - отметил Романенко.
Он напомнил, что сразу после трагических событий, связанных с катастрофой рейса МН17, Украина на самом высоком политическом уровне объявила о своей готовности участвовать в международном расследовании и передала все имеющиеся материалы Нидерландам, которые играют ведущую роль в этом расследовании.
Романенко выразил убеждение, что документы, которые были представлены российской стороной, были подделаны, и становятся в один ряд с другими "официальными" версиями Российской Федерации в ее попытках перебросить ответственность на Украину - или это свидетельство "испанского диспетчера", или "спутниковые фотографии" украинских самолетов размером с футбольное поле.
"Мы в полной мере признаем результаты расследования, проведенного международным сообществом во главе с Нидерландами. За четыре года там накоплено большое количество материалов и доказательной базы. Мы участвовали в этом расследовании и готовы и в дальнейшем предоставлять следователям любую дополнительную информацию, которая поможет установить истину. Россияне в который раз распространяют фейковую информацию, в который раз пытаются избежать ответственности за свое преступление", - добавил военный эксперт.
Напомним, 17 сентября в Минобороны РФ заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году и в том же году якобы была отправлена в военную часть, расположенную в Украине. В Украине назвали эти заявления Минобороны РФ очередным фейком.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Про ґен.Романека у мене склалося особисте враження після початку війни. Він бігав зі студії до студії, говорив якісь банальності з розумним обличчям і ніяким чином навіть не натякнув, мовляв, частка провини в такому стані Війська є й моя, тобто ґенерала Романенка. Чей же, не прапорщиком був. Тому всі ці "романенки", "маломужі" (був ще якийсь ґенерал-десантник) для мене ніщо. Ліпше б вони мовчали. Як і "воробйов", що був командувачем Сухопутними в часи "овоча". Бо саме він відповідав за боєготовність цього виду зброї.
А от уявіть картину: ми (цивіли) проходимо в поліклініці комісію в серпні 2014р. (по суті, відновлюємося на обліку). І тут зустрічаємо колишнього начальника штабу бригади ППО, ще молодого здорованя, який каже: та от бігаю, шукаю собі "хворобу". Він боявся, що його можуть мобілізувати.
Вот россияне хорошо раскопали историю с "куском ракеты" - https://echo.msk.ru/blog/solonin/2279940-echo/
Если коротко, то:
- кусок ракеты с серийником был выкуплен голландцами у якобы тех кто нашел его в районе падения самолета, за 25 млн.евро
- на нем нет повреждений, а натурные испытания тогоже Алмаз-Антея показали что эта труба должна быть разорвана в клочья.
Итого, русские подсунули голландцам кусок ракеты, с отработавшим двигателем но без подрыва боезаряда. Т.е. у ракеты запустили двигатель на стенде, без подрыва, после чего через донецких "случайных свидетелей" продали голландцам как "улику".
пропагандистам поднять шум и обвинить Украину в том, чего она не делала.Это или у П.Прошенко советчики плохие, или он сам не понимает что делает.
Теперь только регистрация.
Если у Кремля теперь есть доказательства, что "Бук" был украинский, он больше не будет выступать против международного Трибунала по малазийскому Боингу?