 Сбившая МН17 ракета никогда не имела "украинской прописки", - экс-замначальника Генштаба Романенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010 годы) генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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"Вооружение Вооруженных сил подняло документы и инвентаризационные акты Стрыйского полка Воздушной обороны с 1991 года. Ни тогда, ни во время инвентаризаций, которые проводились после этого срока, такая ракета не была зарегистрирована. На основании имеющихся документов мы можем утверждать: в Вооруженных силах Украины ракеты комплекса "Бук" с серийным номером, на который ссылается российская сторона, не было. Соответственно, она не входила и не могла входить в перечень вооружения, которое передавалось Грузии в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - отметил Романенко.

Он напомнил, что сразу после трагических событий, связанных с катастрофой рейса МН17, Украина на самом высоком политическом уровне объявила о своей готовности участвовать в международном расследовании и передала все имеющиеся материалы Нидерландам, которые играют ведущую роль в этом расследовании.

Романенко выразил убеждение, что документы, которые были представлены российской стороной, были подделаны, и становятся в один ряд с другими "официальными" версиями Российской Федерации в ее попытках перебросить ответственность на Украину - или это свидетельство "испанского диспетчера", или "спутниковые фотографии" украинских самолетов размером с футбольное поле.

"Мы в полной мере признаем результаты расследования, проведенного международным сообществом во главе с Нидерландами. За четыре года там накоплено большое количество материалов и доказательной базы. Мы участвовали в этом расследовании и готовы и в дальнейшем предоставлять следователям любую дополнительную информацию, которая поможет установить истину. Россияне в который раз распространяют фейковую информацию, в который раз пытаются избежать ответственности за свое преступление", - добавил военный эксперт.

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Напомним, 17 сентября в Минобороны РФ заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году и в том же году якобы была отправлена в военную часть, расположенную в Украине. В Украине назвали эти заявления Минобороны РФ очередным фейком.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.