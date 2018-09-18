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Все про:Израиль (870) Россия (70490) самолет (2093) Сирия (2711) Шойгу (324) Минобороны РФ (467)

 "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет Ил-20 над Средиземным морем полностью лежит на Израиле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - заявил российский министр. По его словам, Минобороны РФ по каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по территории Сирии, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих.

Шойгу указал, что в результате безответственных действий ВВС Израиля, "несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов", произошла трагедия, которая унесла жизни 15 российских военнослужащих.

"Командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", - сообщил он.

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"Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - подчеркнул российский министр.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Источник: https://censor.net.ua/n3086743
 
 
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Сирийские войска сбили русской зениткой русский самолет, а виноват Израиль. Логика?
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Логика в шаманском (не путать с админским!) бубне.
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Шызик Шойгу, признайся честно, вы лаптерогие просто круто лоханулись, не более ! =))
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"Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу - Цензор.НЕТ 1752

Эмираты за 20 лет создали вот такое чудо. Вова, а чего добился ты, убогенький? - "А я сам не живу и другим не даю в меру сил и возможносей".
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Раньше Хуйло летал на журавлях, теперь будет скакать на кенгуру, к примеру. В общем Воронежу труба. "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу - Цензор.НЕТ 3275
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Ну, а ты как думал? Это тебе не оленей по тундре гонять..
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Ответ бензаколонки будет суровый! Ее жители перестнут есть фрукты из Израиля !
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В Израиле три дня траур, все возле стены плача. "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу - Цензор.НЕТ 7575
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Ракета руссская, стрелял асадист, а виноваты биндер..., верней жидобиндеры.
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кацапята хочуть євреїв покошмарити? ну-ну
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Это будет самая большая ошибка Хуйла.
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До речі, Третя світова почнеться коли педераска та Ізраїль почнуть воювати між собою.
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Командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", - сообщил он.



Клас!
Попередили, шарахнули.
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Це як у метро:
-Ви були обережними? Двері зачинились.
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Хе-хе. Я задоволений таким визнанням. Отримали звиздюлину від жидобандерівців.
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Оборжака з цих спроб Кацапії постійно знайти винного у власному обсеранні. Система розпізнання "свій-чужий" не має дати навіть захоплення як цілі на свій літак. Охрєнєть, у кацапів навіть це не працює.
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Жалкий скулеж шакала.
Типичный гопник, отгребший по морде и ноющий - "Я же просто сигарету попроси-и-ил."
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По логике Шойгу, израильский самолет должен был закрыть собой российский.
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- Мойша, вы слышали новость? Сирийцы русской ракетой сбили русский самолёт,
а виноват, как всегда, Рабинович!
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За всьо на єврєєв найдьотся судья
За живость, за ум, за сутулость
За то, что єврєйка стрєляла в вождя, за то, что она промахнулась...© (І.Губерман)
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очень обеспокоен и озабочен "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу - Цензор.НЕТ 7624
Израюлю респект и уважуха
прошу повторить "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу - Цензор.НЕТ 7653 "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу - Цензор.НЕТ 9682
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Та ясен пень, что на Израильской стороне лежит ответственность, не на касапах же...Че та ржу))
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Странно.....
А Обама, Бандера и "Визитка Яроша" - уже не актуальны на Рашке?

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На місці мешканців Воронєжа, я б хоч на деякий час покинув це місто..
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Крылатая фраза лаврова, которая заканчивается на ...бля, очень метко характеризует все, что-бы не делали лишнехромосомные, будь то отверстие в космолете, два туриста в Солсбери, бесплатные тренировки вояк в Сирии, комментарии по неудачной тренировке ИЛа.
А израильтяне молодцы, военная хитрость применена в тему.
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Козломордым пилят рога по кусочкам на всех фронтах.
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Якщо кацапське ПВО спромоглося щось збити, то значить воно літало не враховуючи кривизну Землі.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу
 
 
 
 
 
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