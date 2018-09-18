 "Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!", - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча).
"В эмиграции в г.. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствували его на смертном одре и отпустили грехи, а затем и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варницы, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по почившему гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!". - заявил владыка.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
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Источник: https://censor.net.ua/n3086742