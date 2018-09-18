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 "Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!", - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Гетман Иван Мазепа до самой смерти свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

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"В эмиграции в г.. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствували его на смертном одре и отпустили грехи, а затем и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варницы, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по почившему гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!". - заявил владыка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

Источник: https://censor.net.ua/n3086742
 
   
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Кацапские пуканы не успевают восстанавливатся. Каждый день Геча их поджигает
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У угро-финских свинособак всегда было очень плохо со знанием истории, вот и пламенеют... "Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!", - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 999
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они даже свою историю своровали у других.
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Потому как кацапская история - сплошной позор.
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Ну вот, все рано или поздно становится на свои места...
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В эмиграции в г.. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата.


Тролінг - 90лвл "Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!", - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 2033
Источник: https://censor.net.ua/n3086742
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"Слід зазначити, що, незважаючи на те, що йде війна на Донбасі, в листопаді 2017 року у Ростові-на-Дону відбулося спільне засідання українсько-російської комісії, яка розглядала питання квотування вилову риби, що, на мій погляд, є цілковитим абсурдом.",- Дмитро СНЄГИРЬОВ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!", - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)
 
 
 
 
 
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