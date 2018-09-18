 Уничтожение российского Ил-20: найдено место падения самолета, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомсте РФ, самолет упал в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. В поисковой операции участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. На борт подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Оставляем за собой право на ответные действия, - Минобороны России

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. В министерстве добавили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.