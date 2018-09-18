 Уничтожение российского Ил-20: найдено место падения самолета, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомсте РФ, самолет упал в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. В поисковой операции участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. На борт подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. В министерстве добавили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.
Куда Гринпис смотрит, у крабов еду отбирают!
Тавтологія
Он вообще мог біть пустьім - старое советское винтовое корыто из 50-х -
хороший повод для новых поворотов политики.
Да людям пофиг что там произошло.
Газ дорожает вот что людей беспокоит.
Оставайся на линии.
И это под присмотром "инструкторов"!
1 ч. ·
А-ха-ха, не смешите так, РИА Новости, а то у меня снова губа треснула))
Я, кстати, слышал, что самолет был списан с баланса МО РФ еще год назад, а эти парни были простыми туристами. Почему об этом молчите?
мать открывает, а на пороге фрагмент...
"мама, я вернулся"... вот радость то в семье...