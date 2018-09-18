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 Уничтожение российского Ил-20: найдено место падения самолета, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа

Российские военные нашли место падения самолета Ил-20 в Средиземном море, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомсте РФ, самолет упал в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. В поисковой операции участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. На борт подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Оставляем за собой право на ответные действия, - Минобороны России

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. В министерстве добавили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.

Источник: https://censor.net.ua/n3086741
 
   
 Топ комментарии
 
израильские жидобиндеравцы сегодня сделали мой день!
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Асадовцы завалили винторогих...это просто праздник какой то.... Уничтожение российского Ил-20: найдено место падения самолета, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа - Цензор.НЕТ 4344
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Новая эмблема ВВС кацапстана

Уничтожение российского Ил-20: найдено место падения самолета, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа - Цензор.НЕТ 8877
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як чарівно і захоплююче звучить - "фрагмєнти тєл" )))
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Та романтично диміли пердаки фрагмєтнов тєл.Паспорта треба в дупу засунути менше клопоту було.а зараз з посилками на родіну нєразберіха буде.
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шо значит "подняли фрагменты тел"？
Куда Гринпис смотрит, у крабов еду отбирают!
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Крабы эту дохлую падаль побрезгуют ,. Так как эта кацапская нечисть под завязку напичканная коксом. А при не наличии его, не гнушаются даже и " Боярошником" . Впрочем как и вся их лапотная нация москалей -кацапов.
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Асадовцы завалили винторогих...это просто праздник какой то....
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Яби це не зробили Асадівці, це могли б зробити солдати НАТО, а тоді почалась би війна. Знищення російського Іл-20: знайдено місце падіння літака, на кораблі ВМФ РФ піднято фрагменти тіл екіпажу - Цензор.НЕТ 8784
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винторогое мясо для всего мира и для крабов. Хоть бы протестовали для приличия иногда.
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Тут вопрос интересный. Асадисты или сами ордынцы, а потом списали на арабов.
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израильские жидобиндеравцы сегодня сделали мой день!
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Это лишь малая часть расплаты за то что полезли "осчастливливать" бедных сирийцев своей "помощью" твари кацапские
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Лавров вище навіть назву ордена пропонує Знищення російського Іл-20: знайдено місце падіння літака, на кораблі ВМФ РФ піднято фрагменти тіл екіпажу - Цензор.НЕТ 3408
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Да нет, все закономерно и справедливо.
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Докажите чьим снарядом или ракетой он бьіл сбит.
Он вообще мог біть пустьім - старое советское винтовое корыто из 50-х -
хороший повод для новых поворотов политики.
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"...подняты фрагменты тел экипажа..." - так має виглядати вся рабсія.
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Событие.
Да людям пофиг что там произошло.
Газ дорожает вот что людей беспокоит.
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А вы за всех людей не разписывайтесь. Новость очень даже актуальная. Меньше рашистской швали привалит в Украину. Или у вас там идет гражданская война? А?
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Та нам пофиг, что вас там за поребриком беспокоит.
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Тем более твое мнение из за поребрика очень ценно для нас.
Оставайся на линии.
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Интересно...а это случайно не скрепными С300/400 его завалили..?? На паРаше должен быть праздник...первая реально пораженная цель за все существование этих комплексов... Знищення російського Іл-20: знайдено місце падіння літака, на кораблі ВМФ РФ піднято фрагменти тіл екіпажу - Цензор.НЕТ 2187
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Ну изначально так и писали. Потом дошло, что С-400 арабам не давали, и переправили на С-200.
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Вроде сами сириийцы из С200.
И это под присмотром "инструкторов"!
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"Фрагменти тіл" - ніколи вже не побувають у "відпустці" в Україні.. І то є добре..
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ил 20 был изначально загружен фрагментами тел, ятакдумаю!
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Там за туманами в битве с баранами Терпит крушение русский экипаж.
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харашо прикрыли свои f 16 илом , это вам не беззащитный боинг сбивать !!
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
1 ч. ·

А-ха-ха, не смешите так, РИА Новости, а то у меня снова губа треснула))
Я, кстати, слышал, что самолет был списан с баланса МО РФ еще год назад, а эти парни были простыми туристами. Почему об этом молчите?
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Много и ещё больше вам ФРАГМЕНТОВ, казламордые утырки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Российская семья ужинает, звонок в дверь
мать открывает, а на пороге фрагмент...
"мама, я вернулся"... вот радость то в семье...
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подняли тела и даже пробуют спасать, искуственое дыхание, масаж сердца. ничего не получается. а потом смотрят, что их были в летней форме, а эти в белых масхалатах и на лыжах...
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Самолёт был тяжелее воздуха, а фрагменты тел легче воды: говно не тонет. Знищення російського Іл-20: знайдено місце падіння літака, на кораблі ВМФ РФ піднято фрагменти тіл екіпажу - Цензор.НЕТ 2612
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Да забыл, день задался, почаще бы так!
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Я так понимаю, что русский Ил не простой, а использовался для целеуказания для С-300. Тогда все еще веселее
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУничтожение российского Ил-20: найдено место падения самолета, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа
 
 
 
 
 
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