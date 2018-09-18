 Избитый в СИЗО Балух просит о встрече с нотариусом для составления завещания, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

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"Медики до сих пор не осмотрели Владимира, а прошло уже 5 дней. Да, именно 5 дней. Еще 13 сентября украинца пытали. Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, об утраченной надежде и отсутствие ожиданий", - написала Денисова.

Она добавила, что факт избиения подтвердили адвокат и Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

"После физической расправы и без того слабого украинца трусы из СИЗО посадили его перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее. Подчеркиваю: это представление. И поэтому я хочу услышать всю правду только из уст Владимира Балуха", - добавила омбудсмен.

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"Сейчас Владимир Балух беспокоится: попросил привести к нему нотариуса. Как и Сенцов, напишет завещание на случай смерти. Чувствует, что угрозы расправой лишь угрозами не останутся и в колонию он все-таки не доедет", - написала Денисова.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Он продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.