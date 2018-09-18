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 Избитый в СИЗО Балух просит о встрече с нотариусом для составления завещания, - Денисова

Медики до сих пор не осмотрели украинского политзаключенного Владимира Балуха после того, как его избили в следственном изоляторе в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

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"Медики до сих пор не осмотрели Владимира, а прошло уже 5 дней. Да, именно 5 дней. Еще 13 сентября украинца пытали. Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, об утраченной надежде и отсутствие ожиданий", - написала Денисова.

Она добавила, что факт избиения подтвердили адвокат и Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

"После физической расправы и без того слабого украинца трусы из СИЗО посадили его перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее. Подчеркиваю: это представление. И поэтому я хочу услышать всю правду только из уст Владимира Балуха", - добавила омбудсмен.

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"Сейчас Владимир Балух беспокоится: попросил привести к нему нотариуса. Как и Сенцов, напишет завещание на случай смерти. Чувствует, что угрозы расправой лишь угрозами не останутся и в колонию он все-таки не доедет", - написала Денисова.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Он продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

Избитый в СИЗО Балух просит о встрече с нотариусом для составления завещания, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086736
 
 
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это тот, который считает, что имеет святое право давать по мордасам, всем, кто ему не нравится? ну не подам я ему руки ибо говнюк он... Побитий у СІЗО Балух просить про зустріч із нотаріусом для складання заповіту, - Денісова - Цензор.НЕТ 1347
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Дай боже тобі сил, витримки, здоров'я, що до того, щоб дочекатись розвалу мордора.
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І в цей час "наші" видають москалям їх ворога-мусульманина.... Кари, кари, кари їм...
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А Гидрант и Луценко сами по договору с Москвой отдали в руки палачей Тумгоева.
А В ОТСТАВКУ ПОЙТИ ОБА НЕ ХОТЯТ. Побитий у СІЗО Балух просить про зустріч із нотаріусом для складання заповіту, - Денісова - Цензор.НЕТ 6549
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Виктор, конкретно скажи, Тумгоев сейчас на территории Украины или все нет ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбитый в СИЗО Балух просит о встрече с нотариусом для составления завещания, - Денисова
 
 
 
 
 
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