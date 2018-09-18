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 Действия представителей УПЦ МП еще больше ухудшают их каноническое положение, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Заявления об отказе от таких братских встреч и диалога, шантаж евхаристическим единством лишь загоняют представителей УПЦ Московского патриархата в тупик и еще больше ухудшают их каноническое положение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Время уже прекратить все те имперские политические спекуляции и амбиции. Реальность такова, что в Украине есть миллионы православных верующих, которые уже никогда не пойдут под Москву. Это понятно всем. И не пускать их из-за этого ко Христу, отлучать и лишать их спасения, это не по-христиански, неканонически. Надо искать другие приемлемые пути решения этой проблемы, с применением церковных канонов, икономии и любви. Очень жаль, что представители УПЦ Московского патриархата пока отказываются от диалога с представителями Вселенского патриархата и других частей Украинских церквей. Заявления об отказе от таких братских встреч и диалога, шантаж евхаристическим единством и запрет сослужить с иерархами Вселенского патриархата только загоняют их в тупик и еще больше ухудшают их каноническое положение.

Надеюсь, что это только временно и наши братья из УПЦ Московского патриархата поймут ошибочность такого пути и откроют свои сердца для диалога и братского единения во Христе. Так же и представители других частей Украинских церквей, которые пока по разным причинам не в единстве со Вселенским православием", - заявил владыка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

Источник: https://censor.net.ua/n3086733
 
   
 Топ комментарии
 
да, поза, в которой пребывает РПЦ, становится все каноничнее и каноничнее...
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Архієпіскоп Іов справжній троль ! ))) Молодець ! Поважаю !
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круто в смысле погоняло "Геча"?
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Архієпіскоп Іов справжній троль ! ))) Молодець ! Поважаю !
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да, поза, в которой пребывает РПЦ, становится все каноничнее и каноничнее...
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Веруну покажи кусок сушенного трупа коровы и скажи что это долька спины(или не совсем спины) св. Абстрактия, так он поклонится хоть Кириллу Мундяеву хоть Попе Римскому, хоть якутскому скульптору, лишь бы попасть в "рай" и вечно славить того кто истреблял "детей своих" как тараканов Дії представників УПЦ МП ще більше погіршують їхнє канонічне становище, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 5252
О чем эта Гоча базарит то? Если в правослабные попы идут как идут в мусора(в правослабных странах вестимо, возможно кроме Грузии и двух-трех "греций") - жировать и наслаждаться достаточным уровнем безнаказанности)
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Скоро кацапські попи почнуть кадилами битися. А ви про якийсь діалог з кацапнею.
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Звісно.
Наразі у варіанті light, тобто без запаленого ладану.
УПЦМП представляє
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Цю націю та про їх підготовку мені відомо. От хочу побачити як б'ються попри РПЦ на кадилах. 🤗
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А ти знайомий із справжнім Петром Чорним?
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Заявления об отказе от таких братских встреч и диалога, шантаж евхаристическим единством лишь загоняют представителей УПЦ Московского патриархата в тупик и еще больше ухудшают их каноническое положение. Источник: https://censor.net.ua/n3086733
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Як їх заганяти у глухий кут, якщо вони у дупі?
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так це ж кацапи, вони і в дупі можуть знайти будь-які кути
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В обох Лаврах, напевне, вже окопуються і блок-пости РПЦ встановлюють.
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Раніше МП не визнавали українську церкву, бо та не мала томоса, а тепер не визнаватиме, бо томас буде
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УПЦ КП не потребує визнання від РПЦ (не існує УПЦ МП).
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Я не КП, а про Українську Помісну Автокефальну Церкву. КП, по суті, осколок РПЦ з її виразками та вивихами, тільки в профіль.
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Краще було б мати стрижнем помісної церкви, таки, нинішню УАПЦ. Та, в будь якому випадку, віра не повинна змішуватись з політикою, бо то вже не віра, а, як ти сказав, релігія.
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то, може, діло не в томосі? Дуже не хочеться приход/доход втрачати
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Самопровозглашенная Русская Православная Секта!
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Не потрібно судити Московію по цивілізованим міркам. Це в звичайних країнах Церква стоїть вище за світську владу. Для кацапів спокон віків цар вище Бога. Гундяєв спочатку був на прийом до путіна, а потім зібрав Синод і доніс рішення, а не навпаки. РПЦ це політ відділ ФСБ. Тому для нас рішення РПЦ дивні і не логічні. Бо вони не по церковним канонам, а по логіці гопника путіна.
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всех гундяевских членососов во главе с онуфрием гнать на Х,,,Й в ПИДОрашу поганой метлой!!!!
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Історична справедливість бере верх.
ЩОБИ МАТИ СВОЮ ПОМІСНУ ХРИСТИЯНСЬКУ ЦЕРКВУ КАЦАПИ ПОВИННІ ОТРИМАТИ ТОМОС!!!!!!!!!!!!!!!!
Порошенко як президент християнської країни пішов правильним шляхом.......
Якщо в тебе викрали печатку і ти не маєш можливості її повернути - потрібно виробити нову, а стару визнати не дійсною.
Москалі отримали облизня!!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ - ГЕРОЯМ СЛАВА.
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заерзало поповье мацковское, а так уютно на бутылках сидели...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия представителей УПЦ МП еще больше ухудшают их каноническое положение, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)
 
 
 
 
 
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