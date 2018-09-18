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Все про:минирование (699) суд (21341) Янукович (30336)

 Заседание по делу Януковичем прервали из-за сообщения о заминировании суда

Здание Оболонского райсуда, в котором сегодня слушается дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, заминировали.

Об этом сообщил в процессе заседания судья Вячеслав Девятко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пришло сообщение о заминировании суда, мы вынуждены прерваться. Перерыв до 14:00 для проверки", - сказал он, прервав выступление адвоката Александра Байдыка.

Сотрудники полиции попросили всех присутствующих покинуть здание суда.

Началась проверка помещения.

Напомним, сегодня защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка уже четвертый день зачитывает дебатную речь. Стенограммы трех предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3086727
 
 
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Судьи позвонили, надоело слушать. Процесс над Януковичем прервали из-за сообщения о заминировании суда - Цензор.НЕТ 9616
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та заканчивайте тот цирк с якуневичем!!! На манеже все те же, только зрителей не осталось.
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Кто то не добежал до туалета или судьи сами позвонили чтобы растянуть ету Санту Барбару еще на несколько лет или хотя бы до выборов?
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Так це був дзвоник від...Овоча. Слідкує курва....
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шо само януковичеве) повідомило про мінування?! Процесс над Януковичем прервали из-за сообщения о заминировании суда - Цензор.НЕТ 20
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пипец! как же Рашка и Януковощ стремятся недопустить вынесения решения по этому делу..
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Так решение же одно- Банду Пороха геть! И так и будет. Какое бы ни было решение.
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О, вот это хороший ход сценариста и режиссёра. И оператор отдохнёт, и актёры пообедают. Это какая серия? Мне чтобы запомнить. )
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та заканчивайте тот цирк с якуневичем!!! На манеже все те же, только зрителей не осталось.
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Кто то не добежал до туалета или судьи сами позвонили чтобы растянуть ету Санту Барбару еще на несколько лет или хотя бы до выборов?
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а может, перед каждый заседанием просто проводить сразу проверку, чтобы потом не отвлекаться?...
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оплата повременная, читать надоело, "заминировали", а оно все равно капает
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вся эти чтения будут продолжаться до выборов, если петя не пройдёт во второй тур то овоща объявят невиновным и восстановят в должности с компенсацией физического и морального ущерба и петюня будет шептать на ушко легитимному "ну как я их!"
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Що ви там шукаєте! Підозрілі предмети повинні підриватися! Будівля суду теж предмет.
Виведіть людей. Залиште тільки: судів офшоропітека, прокурорів картавого Юри, адвокатів янукОВОЧА і підривайте. Будівлю шкода, а інших, які не подали у відставку під час правління овоча та офшоропітека або захищають овоча та ще й таким чином, як вони це роблять, ні!
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