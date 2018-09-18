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 Политика Украины
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 Закон о регистрации агентов влияния страны-агрессора - России должен быть принят немедленно, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" инициирует принятие законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора России.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что соответствующий законопроект должен быть написан и принят как можно быстрее.

"Народный фронт" выступает с инициативой создания и скорейшего принятия закона о регистрации агентов влияния государства-агрессора - России. Чтобы не было спекуляций, подчеркиваю - агентов государства-агрессора", - уточнил руководитель фракции.

"В Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль СМИ, жонглируют своими политическими пешками и плодят множество якобы независимых общественных организаций. Независимых от нас, но подконтрольных Кремлю", - подчеркнул Максим Бурбак.

По его словам, Москва использует демократические свободы и институты для диверсионной деятельности.

"Они целенаправленно и цинично прикрываются демократией, чтобы распространять хаос и конфронтацию. Это доказано во многих государствах Европы и США", - отметил Максим Бурбак.

"Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые в соответствии с этим законом будут признаны агентами влияния государства-агрессора, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, что они действуют в интересах России. Мы предлагаем, чтобы такой закон касался исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, коим является Российская Федерация. Этот закон должен стать одним из предохранителей влияния Кремля и на выборы в Украине", - подчеркнул народный депутат.

Парламентарий предложил поручить написание такого закона парламентскому Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Призываю участвовать депутатов от всех заинтересованных фракций. Этот закон надо подготовить и безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады", - подчеркнул Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3086725
 
   
 Топ комментарии
 
Называю - Бурбак - агент влияния России.
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Пытаются узаконить соевые мантры про огентов крымбля, чтят традиции совка и их "врагов народа".
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порхло і гудок - партнери по ДТЕК і разом грабують народ через "роттердам+"
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Называю - Бурбак - агент влияния России.
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Он - криминал к тому же. Регистрация что даст? Нужен визовый режим с агрессором,а эти рептилоиды не хотят его вводить, потому что уроды.
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Их надо АРЕСТОВЫВАТЬ а не регистрировать.
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Бурбака? Эта харя уже в эуран 50 дюймового телика не в лазит. А тех кто грабит Украину уже 4 года??? Кто Буковинский лес эшелонами на Румынию??? Ублюдки с рейтингом 0%....Это чтоб как в 30-ые прошлого века ВСЕ кто против властных ублюдков -ВРАГИ и в реестре. ну 3.14 дерасты ......
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А чего только Буковинский? (лес) Киевский, Житомирский, Ровенский, Черниговский и т.д. не считается???? В остальном-СОГЛАСЕН)))
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Все профессиональные патриоты внешне одинаковы - морда шире ж.. . Пусть лучше примет закон про агентов влияния США.
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Ваша аваковская полиция задерживает людей за лящ пропагандонке с такого "СМИ агрессора"... Я верю, что вы хотите с ними бороться!
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Пытаются узаконить соевые мантры про огентов крымбля, чтят традиции совка и их "врагов народа".
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Лучше бы продавали индульгенции на утилизацию таких агентов... Я бы купил парочку.
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Агенти впливу педераскі Гудок, Мертвечук і т.п.
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порхло і гудок - партнери по ДТЕК і разом грабують народ через "роттердам+"
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имея таких подонков как бпп и нф никаких иностранных агентов не нужно
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Вчера смотрел интервью Медведчука на НьсВане, таки он с Порошенко в сговоре, подсознательный выбор - или Порошенко или явная Москва:
1. У Порошенко не так много бизнеса в России, зря вы его ругаете. Это говорит Медведчук!
2. Терминолоия Медведчука с русских госканалов - на Украине процветает русофобия, киевский режим и т.д.
3. Пропагандон Пихвавошек облизывал Медведчука со всех сторон - вы правильно упомянули, что то-то и то-то. Фу, мерзость
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Вы правы. Ощущение сплошной слизи . Как в фантастических фильмах, когда какието чудища плодятся в слизи и едят людей. Фуу!
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а чего собственно все так дружно напали на Медведчука? Чем этот олигарх хуже Ахметова или Бени?
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Коломойский назвал Путина шизофреником и сделал все, чтобы в Украину не пришел русский мир. За что его и уничтожил Порошенко. А Медведчук это кум Путина, желаемый гауляйтер Украины
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Проснулся, когда рейтинг равен нулю.
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бурбака, раньше это называлось "охотой на ведьм"
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суто комуняцьке рило. Хоча й "малиш". І оперує комуняцькими "термінами".
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хто на що вчився.А ти вивчив як по-польскему горщик?
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Вивчив. А тобі від постійного лизання кацапської дупи нема коли? Чи після твого лизання кацапні вже й горщики не треба? Продовжуй лизати. Менше буде смороду.
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і ти, кластер, вважаєш себе майбутнім держави?! Яке ж ти...на палочці з лісу-кругляку.
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"малЬІш", не відривайся від лизання кацапських дуп. Бо починає смердіти. Вилизуй лайно вчасно!!!
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а что этим мразям остаётся? Иначе им тюрьма и полная конфискация украденного у всех родственников.
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Ну и хорошая идея. ТОМУЩО НАДО ЗНАТЬ СКОЛЬКО ГИЛЯК ГОТОВИТЬ. 😀😀
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Ідея гарна, але наразі не може бути виконана.
Бо першими туди треба записати порошенка, луценка, грицака, авакова, гельмінтея, муженка... Потім усіх суддів, усіх прокурорів, міністрів, глав апу...
Марудне діло, якщо за законом.
Дешевше "при спробі втечі".
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Нет сначала мертветчука ( с его появлением в Минском процессе перестали освобождать наших ребят - и если их освободят перед выборами под эгидой мацковских агентов - то это будет наглый цинизм и сволочность рыгов. И об этом надо говорить уже сегодня. Освобождать ребят надо конечно )
- Новинского - это наглая армянская морда лезет везде и гадит
- Бойко- это вообще газовая крыса втихаря обворовала Украину на газ ( РосУкрЭнерго), лично проиграла суд в стокгольме Фирташу в 2010 будучи министром топлива , о вышках только ленивый не сказал
- СПИСОК БОЛЬШОЙ ПО РЫГОТНЕ .
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Кто "агент влияния" будет определять Оффшоренко с Медведчуком... Ну, и Бурбак... конечно...
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этого мало.Нужен прописанный механизм привлечения к уголовной ответственности виновных!
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Цікаво було б почути прізвище агента впливу накацапії, від дій або бездіяльності котрого , й досі не скасована ВЕЗ "Крим"..
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Вот с Йугика и Бурбака и Рюкзакова и начните список регистрации.
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Скажите етому жирному полудурку что в законах Украины и Конституции все давно написано что нужно делать с врагом и их агентами. Не нужно вешать лапшу на уши и принимать новые законы.
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Антинародний фронт пропонує полювання на відьом,бо більше зайнятись нічим.Те що ця харя пропонує, страшно,в списки можна занести кожного,тільки скажи що гарант,прем'єр і К*-кака!!!!
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Общение Сени с Волкером,даёт свои плоды Закон про реєстрацію агентів впливу країни-агресора Росії має бути ухвалений негайно, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9346
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о регистрации агентов влияния страны-агрессора - России должен быть принят немедленно, - Бурбак
 
 
 
 
 
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