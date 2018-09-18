 Закон о регистрации агентов влияния страны-агрессора - России должен быть принят немедленно, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что соответствующий законопроект должен быть написан и принят как можно быстрее.



"Народный фронт" выступает с инициативой создания и скорейшего принятия закона о регистрации агентов влияния государства-агрессора - России. Чтобы не было спекуляций, подчеркиваю - агентов государства-агрессора", - уточнил руководитель фракции.



"В Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль СМИ, жонглируют своими политическими пешками и плодят множество якобы независимых общественных организаций. Независимых от нас, но подконтрольных Кремлю", - подчеркнул Максим Бурбак.



По его словам, Москва использует демократические свободы и институты для диверсионной деятельности.



"Они целенаправленно и цинично прикрываются демократией, чтобы распространять хаос и конфронтацию. Это доказано во многих государствах Европы и США", - отметил Максим Бурбак.



"Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые в соответствии с этим законом будут признаны агентами влияния государства-агрессора, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, что они действуют в интересах России. Мы предлагаем, чтобы такой закон касался исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, коим является Российская Федерация. Этот закон должен стать одним из предохранителей влияния Кремля и на выборы в Украине", - подчеркнул народный депутат.



Парламентарий предложил поручить написание такого закона парламентскому Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны.



"Призываю участвовать депутатов от всех заинтересованных фракций. Этот закон надо подготовить и безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады", - подчеркнул Максим Бурбак.