 Закон о регистрации агентов влияния страны-агрессора - России должен быть принят немедленно, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.
Он отметил, что соответствующий законопроект должен быть написан и принят как можно быстрее.
"Народный фронт" выступает с инициативой создания и скорейшего принятия закона о регистрации агентов влияния государства-агрессора - России. Чтобы не было спекуляций, подчеркиваю - агентов государства-агрессора", - уточнил руководитель фракции.
"В Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль СМИ, жонглируют своими политическими пешками и плодят множество якобы независимых общественных организаций. Независимых от нас, но подконтрольных Кремлю", - подчеркнул Максим Бурбак.
По его словам, Москва использует демократические свободы и институты для диверсионной деятельности.
"Они целенаправленно и цинично прикрываются демократией, чтобы распространять хаос и конфронтацию. Это доказано во многих государствах Европы и США", - отметил Максим Бурбак.
"Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые в соответствии с этим законом будут признаны агентами влияния государства-агрессора, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, что они действуют в интересах России. Мы предлагаем, чтобы такой закон касался исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, коим является Российская Федерация. Этот закон должен стать одним из предохранителей влияния Кремля и на выборы в Украине", - подчеркнул народный депутат.
Парламентарий предложил поручить написание такого закона парламентскому Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны.
"Призываю участвовать депутатов от всех заинтересованных фракций. Этот закон надо подготовить и безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады", - подчеркнул Максим Бурбак.
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1. У Порошенко не так много бизнеса в России, зря вы его ругаете. Это говорит Медведчук!
2. Терминолоия Медведчука с русских госканалов - на Украине процветает русофобия, киевский режим и т.д.
3. Пропагандон Пихвавошек облизывал Медведчука со всех сторон - вы правильно упомянули, что то-то и то-то. Фу, мерзость
Бо першими туди треба записати порошенка, луценка, грицака, авакова, гельмінтея, муженка... Потім усіх суддів, усіх прокурорів, міністрів, глав апу...
Марудне діло, якщо за законом.
Дешевше "при спробі втечі".
- Новинского - это наглая армянская морда лезет везде и гадит
- Бойко- это вообще газовая крыса втихаря обворовала Украину на газ ( РосУкрЭнерго), лично проиграла суд в стокгольме Фирташу в 2010 будучи министром топлива , о вышках только ленивый не сказал
- СПИСОК БОЛЬШОЙ ПО РЫГОТНЕ .