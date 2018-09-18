 Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Оставляем за собой право на ответные действия, - Минобороны России

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.

По словам российского генерала, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.

"Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.

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Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - сказал он.

Конашенков также отметил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. "По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - добавил он.

РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия. "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил генерал.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил Конашенков.