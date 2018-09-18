 Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Оставляем за собой право на ответные действия, - Минобороны России

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.
По словам российского генерала, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.
"Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.
Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - сказал он.
Конашенков также отметил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. "По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - добавил он.
РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия. "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил генерал.
"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил Конашенков.
Бекаа израильские F-15 и F-16, за 3 дня, с 9 по 11 июня, они сбили 76
(по израильским данным) или 68 (по советским данным) сирийских МиГов и
Сушек, без единой потери со своей стороны. Один израильский F-15 был
поврежден, но вернулся на базу, был отремонтирован и возвращен в строй.
Этот самолет получил ракету Р-60 прямо в сопло одного двигателя, но
сработала заложенная выживаемость и машина смогла вернуться на свой
аэродром.
Пилотьі туповатьі.
Кто виноват?
Евреи виноватьі...
(Обробка В.Войновича).
собрались Сирию маленько побомбить, что делать вы знаете, только Асаду
не говори...
Самолет разведки без истребителей прикрытия
в зоне конфликта обречен.
кроме Кацапстана) - сегодня воюет на стороне Асада/Окурка. Главная цель "Хезболлы"
(для чего она и она и создавалась) - уничтожение государства Израиль. Когда
поутихнет в Сирии (конфликт длится десятки лет, и так же будет далее -
загораться/тлеть) "Хезболла", набравшись опыта и кацапского
вооружения, вернутся к основной своей задаче - привет ватничкам из Израиля. За Асада/Окурка сражаются - "Корпус
защиты исламской революции в Иране", "Шиитская милиция из Багдада" - так же
признанные во всем мире террористическими организациями. Вата мозга из Земли Обетованной.
Сбежать от НКВДешного режима и на расстоянии тысячи километров любить главного
НКВДешника. Если так хорош хрусский мир - Welcome to ruSSia - э не -
дурных нема - будем дальше любить на расстоянии… Вот такой форшмак с ватой в
голове.
Это цирк...
- Абрам, ми апять віноАати.
прошу повторить
Известна всему свету!
Как мать, - говорю, - и как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая,
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женСчина!..»
- Я ему говорю, это всё здорово, а как у Вас решена проблема селекции цели в группе, чтобы на прицеле не оказался свой? Он мне отвечает, что об этом не может сказать даже своей маме.
А Вы говорите свой-чужой. Не всё там видно так просто.
Десь на початку 1988 року в провінції Логар (РА) совєцьку колону, яка йшла по зеленці, атакував літак, зайшовши з боку пакистанського кордону. Зенітно-ракетний взвод 3 батальйону 56-ї ДШБ привів у боєготовність ПЗРК "Стріла" і включив прилад розпізнавання "свій-чужий". На запит приладу від літака відповідь не прийшла. На черговому заході літака на колону стрілок-зенітник почав захоплювати ціль, одночасно взводний доповідав штабу батальйону про дії взводу. І тут взводний командує стрілку-зенітнику "відставити!"...
Потім виявилось, що літак був свій, працював по моджахедах, які максимально наблизились до колони, але зенітникам із їх позиції об'єктивно видно було, начебто обстрілюють саме колону. І маленька неув'язочка - на літаку не була включена система "свій-чужий".
В ходе операции Вооруженных сил РФ в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, Вооруженные силы (ВС) России потеряли на территории этой страны в различных обстоятельствах 14 летательных аппаратов (с учетом гибели самолета-разведчика Ил-20 17 сентября 2018 года): 2 транспортных и 4 ударных вертолета, 2 бомбардировщика Су-24М, 1 штурмовик Су-25 и 1 транспортный самолет Ан-26, 2 палубных истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов" (МиГ-29К и Су-33), 1 истребитель Су-30СМ (предположительно, относился к морской авиации ВМФ) и 1 самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Приводя эти данные, ТАСС сравнивает их с количеством потерь во время двух войн в Чечне и "пятидневной" войне в Грузии : в первой чеченской кампании (1994-1996 гг.) было потеряно около 40 самолетов и вертолетов российских ВВС, МВД, погранслужбы и пр., во второй (1999-2007) - около 70, в операции по принуждению Грузии к миру (2008 год) - восемь.
24 ноября 2015 года - фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии. Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб. На поиски летчиков вылетели вертолеты ВКС России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник - матрос Александр Позынич. Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории, экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории, подконтрольной бандформированиям. Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии.
12 апреля 2016 года - при выполнении полетов в районе города Хомс потерпел крушение вертолет Ми-28Н ВКС России. Погибли оба члена экипажа - командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков. По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "огневого воздействия на вертолет не было". По предварительным выводам комиссии военного ведомства, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.
1 августа 2016 года - в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский вертолет Ми-8АМТШ (бортовой номер "212 желтый", регистрационный номер RF-95585) ВКС России. Он возвращался на авиабазу "Хмеймим" после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. На борту находились члены экипажа Роман Павлов, Олег Шеламов и Алексей Шорохов, а также два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, все они погибли.
3 ноября 2016 года - при выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 км северо-западнее Пальмиры (провинция Хама) вертолет ВКС России совершил вынужденную посадку. По сообщению Минобороны РФ, во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков, в результате чего воздушное судно получило повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования. Экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу "Хмеймим". На следующий день представители террористов опубликовали в интернете видеозапись поражения находящегося на земле российского вертолета Ми-35М, предположительно, противотанковой управляемой ракетой.
14 ноября 2016 года - в Средиземном море в ходе тренировочных полетов при заходе на посадку на тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" потерпел аварию палубный истребитель МиГ-29К. Пилот катапультировался и был спасен. По информации Минобороны РФ, авария произошла из-за технической неисправности. В СМИ также приводилась версия, согласно которой на корабле ранее при посадке другого самолета оборвался трос аэрофинишера, после чего пилоту находившейся в воздухе машины было приказано ожидать устранения последствий неполадки. В результате истребитель, барражировавший в зоне ожидания, выработал все топливо, и летчик был вынужден катапультироваться.
5 декабря 2016 года - Минобороны РФ объявило, что в Средиземном море российский палубный истребитель Су-33 (бортовой номер "67 красный") 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка МА ВМФ России потерпел аварию при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов". Самолет возвращался на корабль после выполнения боевого задания. По сообщению военного ведомства, воздушное судно выкатилось за пределы палубы из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилот катапультировался и остался жив, силами поисково-спасательной службы был доставлен на борт корабля.
10 октября 2017 год - на авиабазе "Хмеймим" фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета (пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность машины.
31 декабря 2017 года - боевой вертолет Ми-24 ВКС России потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама. По данным Минобороны РФ, в результате жесткой посадки погибли оба пилота. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром авиабазы "Хмеймим", где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, "огневого воздействия по Ми-24 не было". Официальное сообщение о происшествии Минобороны РФ опубликовало 3 января 2018 года.
3 февраля 2018 года - в Минобороны РФ сообщили, что при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России (бортовой номер "06 синий", регистрационный - RF-95486). Летчик, майор Роман Филипов, успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). На земле Филипов вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой. По предварительной информации российского военного ведомства, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. 6 февраля тело летчика было возвращено в Россию.
6 марта 2018 года - при заходе на посадку на аэродроме "Хмеймим" потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 ВКС России. По информации СМИ, машина с бортовым номером 52 входила в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим. По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 39 военнослужащих - шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Гражданских лиц на борту не было. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В Минобороны уточнили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", а погодные условия для захода на посадку "были простыми".
3 мая 2018 года - в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-30СМ ВС РФ при наборе высоты после взлета с аэродрома "Хмеймим" потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря. По информации российского военного ведомства, оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Это первый потерянный Су-30 ВС РФ.
7 мая 2018 года - стало известно, что днем ранее при выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение многоцелевой ударный вертолет Ка-52 ВКС России. В российском военном ведомстве сообщили, что оба летчика погибли. Поисково-спасательная группа доставила их тела на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.
18 сентября 2018 года - в Минобороны РФ сообщили, около 23:00 мск 17 сентября был потерян российский военный самолет Ил-20, который возвращался на авиабазу "Хмеймим" (провинция Латакия, Сирия). Над акваторией Средиземного моря в 35 км от сирийского побережья самолет был поражен ракетой сирийской противовоздушной обороны (ПВО), запущенной по израильским истребителям F-16, которые наносили удары по сирийским объектам в провинции Латакия. На борту Ил-20 находились 15 военнослужащих, все они погибли. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ расценила действия Израиля, из-за которых был сбит российский самолет, как враждебные, и оставляет за собой право на ответные действия.
- Євреї бочку підставили чи попали
***
Бульбулятор у генерала відібрати.
Есть такая украинская песня- пародия на Шнурова....
Мені приснився сон чудовий
Хтось знову підпалив Москву
А я бажав ще знову й знову
Картину соаглядати цю
Горіла площа та що красна
Палали зорі на кремлі
А я кричав палайте ясно
Щоб було видно всій землі
Пр
Москва горить який чудовий давний сон
Масква горить якби ще знав Наполеон
Москва палає щастя більшого нема
Ой як люблю тебе я спалена Москва.....
кто им в бошки ржавых гаек понасыпал?
Именно это и спрычиныло гибель самолета-недоразведчика.
Ихтамнетовы давно заявляли об этом "споре" так что не удивительно.
А именно они просто обязаны расхерачить то самое сирийское ПВО, чтобы оно больше не сбивало самолёты Рашки!
от границ Московии, можно будет говорить о провокациях
и враждебных действиях Израиля.
В операции по поиску членов экипажа российского самолёта Ил-20 участвуют восемь кораблей, катеров и судов ВМФ России, заявили в минобороны РФ. "На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.
Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российский Ил-20 сбили силы ПВО Сирии. Ведомство считает, что его подставили под удар самолеты Израиля. В результате погибли 15 российских военнослужащих.
А израильтяне молодцы, военная хитрость применена в тему.
А крики, что израильтяне подставили, это слабость. Получается, что когда летит мокшанский кукурузник, то все современные самолеты должны убегать? А что лапотные делают возле границ Израиля? Лучше наградите экипаж, который сбил ваш самолет. Экипаж точно был мокшинский. ВЫВОД: С мокшами не нужно воевать. Обьявите им войну и они сами себя уничтожат.