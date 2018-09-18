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 Суд дал разрешение на задержание майора Мельниченко, его имущество в Украине арестовывают

Печерский суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Украины арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко, а также дал разрешение на его задержание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

Издание отмечает, что Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК. Дело открыто 19 августа 2015.

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Установлено, что Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, в период с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении - служебном кабинете Президента Украины, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в 2002-2004 годах Мельниченко передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки так и на территории Украины.

Известно, что в сентябре 2006 года и январе 2013 Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 жилой дом и два земельных участка.

Так, один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около двух миллионов долларов. Указанные средства майор якобы хранил в сейфе собственного офиса по адресу: г.. Киев, ул. Ирининская, 5/24, который постоянно посещали его доверенные лица, среди которых и сам свидетель.

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Так, по словам свидетеля, в 2006-2013 гг. была приобретена квартира, в соответствии с письменным договором поручения, за более чем 800 тыс. долларов. В январе 2013 была куплена квартира на имя отца Мельниченко и в дальнейшем переоформлена на директора ООО "Украинские интернет технологии", компания которого аффилированно принадлежала Мельниченко.

Два земельных участка и жилой дом с целью маскировки незаконного происхождения средств были оформлены на кума и доверенное лицо Мельниченко.

Издание также напоминает, что 25 ноября 2016 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Мельниченко в розыск, осуществление которого поручено оперативным работникам Службы безопасности Украины.

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22 февраля 2017 подготовлен запрос о международной правовой помощи в отдел международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки по установлению местонахождения майора и проведения с ним следственных и процессуальных действий.

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14 апреля 2017 в Укрбюро Интерпола направлены материалы об объявлении международного розыска подозреваемого.

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11.04.2018, Мельниченко фактически проживает в г.. Метючен, штат Нью Джерси, США.

Еще в ноябре 2016 Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определен в течение срока досудебного расследования до 16.11.2018.

Суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Досудебным расследованием установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов. Так, со счетов Американской компании "Traditional Express Van lines INC" в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства, в качестве возвратной финансовой помощи. Деньги снимались наличными в сети банкоматов как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

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В частности арестованы средства на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в "Приватбанке".

Кроме того, суд арестовал автомобили "LEXUS IS 250", седан-В, белого цвета 2011 года выпуска, "LEXUS RX 350", универсал-В, коричневого цвета 2012 года выпуска, "TOYOTA CAMRY 2,4", седан- В, черного цвета, 2009 года выпуска, зарегистрированные на жену Мельниченко.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086720
 
   
 Топ комментарии
 
О, как! Преступник - не кучмо, а Мельниченко, который его записал.

Танцующий с собаками - красава! Кассетный скандал: Суд дал разрешение на задержание майора Мельниченко, его имущество в Украине арестовывают - Цензор.НЕТ 7486
Кассетный скандал: Суд дал разрешение на задержание майора Мельниченко, его имущество в Украине арестовывают - Цензор.НЕТ 819
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Нет, это вполне отвечает "политике партии". Этого под суд, того выдать оккупантам- всё вполне логично.
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И это в годовщину, теперь уж точно маски сброшены.
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А с чего ты взял,что Шеремет предатель? У тебя есть инфа какая-то?
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Гонгадзе убили, Шеремета убили! Значит подошли к кому-то очень-очень близко. Если они например работали на старую систему или были завербованы? Решили слить,продать инфу тогда понятно чего их убили. Как то странно ведут себя европейцы по этим двум убийствам. Не очень то орут, что бы раскрывали,они знают на много больше,чем украинцы.
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Шеремет и Гонгадзе были публичными людьми, подойти к ним очень-очень близко очень легко. Это мог сделть кто угодно.Нужно искать кому это было выгодно. Кроме гебни не вижу никого.
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а спустя некоторое время спустят дело на тормоза по срокам давности и дадут героя Украины ( тем более тама на кнопочки магнитофона нажимал -кнопкодав- муж женки третьего тысячолетия)
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Организаторы убийства на свободе,купаются в роскоши,а те кто это раскрывал в розыске ! Не страна а утопия,люди в ней не граждане,а стадо тупых баранов! Так нам и надо потрох,януковищ,и прочие,большего мы не достойны !
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Скорбный разумом Луценко не понимает, если Мельниченко разгласил государственную тайну, то пленки подлинные, и Кучма с Литвиным повинны в смерти Гонгадзе
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Луценко тут непричем. Это решение суда
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"по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры"
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"...по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Украины..." ))), но луценко нипричём. верю!
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річ у тім, що тоді Кучмо протягнув через Конституційний чи Верховний суд України, одне дуже цікаве рішення, згідно якого, докази зібранні незаконним шляхом, так як Мельниченко зробив, тобто без рішення суду, чи не в межах кримінальної справи, є незаконними і не можуть прийматись до уваги, через що справа по Кучмі і заглохнула. А якщо зараз з іншої сторони зайдуть і ці плівки визнают доказами у справі Мельниченка, то може бути цікавий поворот по справі Кучми.
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Ну , порохососы , начинайте нам трендеть про главного патриота , которого боится путин .
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То есть убийцы зверским способом с помощью отрезания головы журналиста Гонгадзе Кучма и Литвин наказаны не будут? Это все что нужно знать про Украину Порошенка. Яценюка вслед за Тумгоевым выдавать соратникам не собираетесь?
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А причем тут Порошенко,Яценюк до решения суда?
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Легализации доходов? 🤣🤣🤣 Я угораю, они создают заготовки, уверен в этом, инфобомбы, "сенсационные" дела лежат пылятся до поры до времени, сейчас им нужно приглушить дело о выдаче ФСБ Тимура Тумгоева, заодно пощипают некоторых одиозных политиков решивших реанимировать себя в новых проектах. Ну гниль плодовая, этот луценко, чмырное существо, ему самому пора вспомнить вкус тюремной баланды, сколько у него там майна на подставных лиц оформлено? Легализатор сука доходов, недобитый...😠
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пискун, пшонка, шокин.... я вас умоляю, эти "патриоты Украины" выглядят повстанцами УПА, по сравнению с теперешним пьяным недоразумением, которого называют генпрокурором.
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це син секретаря обкома і внук тих хто нас Голодом морив у 33 веде повторний Голодомор
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Луценко рассказал, как расшифровывал пленки Мельниченко
26 Ноября 2010, 07:40 Просмотров: 5316

Лидер "Народной самообороны" не верит, что за кассетным скандалом стоит ФСБ или ЦРУ.

Юрий Луценко: «Мельниченко пользовался смешной аппаратурой»
Юрий Луценко: «Мельниченко пользовался смешной аппаратурой»
Бывший активист СПУ, позже глава МВД, ныне лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко заявил "Сегодня":

- Я не верю в то, что за кассетным скандалом стоит ФСБ или ЦРУ. У россиян в этом просто не было необходимости. Экс-президент Леонид Кучма был с ними в прекрасных отношениях. А ЦРУ, имея прекрасные технические возможности, вряд ли бы стало использовать агента с такой смешной и старинной аппаратурой! Помните, что имелось в распоряжении у Коли Мельниченко? Диктофон, широкий пульт от телевизора (на него, собственно говоря, и велась запись), мобильный телефон (с его помощью майор дистанционно управлял пультом) и наушники. Кстати, в 2002 году мы с Тарасом Чорновилом, как представители комиссии ВР по расследованию убийства Гонгадзе, ездили в США. С Мельниченко были в ЦРУ, чтобы передать им записи и просьбу о проведении исследования на аутентичность. Я помню, какой удивленный взгляд был у сотрудников ЦРУ, когда майор рассказал им, каким образом он сделал записи. Они спросили его: неужели вы охраняли кабинет президента в одиночку? А он ответил, что по штатному расписанию охранников должно было быть двое. Но одного сократили. Парни были в шоке!

Поведал Луценко и о том, как стал участником расшифровки самых первых записей Мельниченко:

- За пару часов до выступления Александра Мороза в парламенте он попросил меня, как своего пресс-секретаря, организовать ему встречу с журналистами и взять на нее магнитофон. Так я и сделал. Когда же представители СМИ уже заходили в зал для заседаний комиссий Верховной Рады (а именно там и проходила пресс-конференция), лидер партии передал мне кассету. Тогда-то я и услышал впервые записи Николая Мельниченко. После пресс-конференции Мороз поручил мне и Виталию Шевко (он у нас в партии занимался вопросами международной политики) расшифровать кассету. Поскольку в офисе нашей партии в этот день отключили свет, мы были вынуждены поехать в наш оперативный офис на Воровского. Там мы ее и расшифровали.

ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ Десять лет кассетному скандалу: все
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Кстати, в 2002 году мы с Тарасом Чорновилом, как представители комиссии ВР по расследованию убийства Гонгадзе, ездили в США. С Мельниченко были в ЦРУ, чтобы передать им записи и просьбу о проведении исследования на аутентичность. Я помню, какой удивленный взгляд был у сотрудников ЦРУ, когда майор рассказал им, каким образом он сделал записи.

Ещё раз обнять и плакать.
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Мельниченко обвиняется в шпионаже, а юги идёт, как соучастник.

Аминь!
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"дин свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около двух миллионов долларов"... Что-то тут не сходится. Касетний скандал: Суд дав дозвіл на затримання майора Мельниченка, його майно в Україні заарештовують - Цензор.НЕТ 4665
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Т.е. это есть подтверждение подлинности плёнок. Где попкорн со скидкой?
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я так думаю намагаються їх легалізувати у такий спосіб
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Охренеть...Кучму не трогают,а его "стукача" ломают полным ходом...Когда уже Кучма окажется за решёткой?Он не имеет права доживать свою поганую жизнюшку на свободе за то,что причинил как Украине вообще.так и гражданам,включая заказы на убийства тех.кто разоблачил его "карманную" торговлю украинским вооружением с выручкой в частный кучмовский карман.Гонгадзе-один из тех,кто узнал об этих махинациях.
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Путєн не дасть добро на розслідування справи проти Кучми . На цьому все і затихне .
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Кому это было выгодно ?
Ну конечно же не Кучме!
Понятно, что это была спецоперация против Президента Украины.
Кучме не простили "Украина не Россия", военный отпор "мышебратьям" на острове Тузла,
жесткое пресечение попыток сепаратизма в Крыму, плюс экономический подъем и удачную денежную реформу.
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Если он агент ФСБ, то почему ему предоставили политическое убежище в США? Касетний скандал: Суд дав дозвіл на затримання майора Мельниченка, його майно в Україні заарештовують - Цензор.НЕТ 4473
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События в США последнего времени показывают,
что и в самом Королевстве Американском нефтебабло газпрома неплохо сработало...
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Ему предоставили убежище в 2001, еще при Клинтоне.
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Но это было время, когда США и рашка вовсю перезагружались-дружились...
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И США, тогда на независимость Украины смотрела глазами рашки. Тут и выступление Буша в Киеве, и то, как они помогали рашке выцарапать ядерное оружие у Украины...
Да даже если и сейчас, взять того же Трампа, а перед ним Обаму...
И тот и другой вовсе не Маккейн..
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барыга порохло и его кодляк заметает следы кровавого преступления его
наставника-убийцы кучмы
собственно и руки порошенко по локоть в крови тех,
кто мешал ему дружить с Хуйлом
липедская хвабрика превыше всего !
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Кто бы сомневался!...
Зато Кучма и Литвин нигде не фигурируют!
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"Сам Николай Мельниченко исчез, а 1 ноября 2000 года СБУ уволила его в запас, в одностороннем порядке разорвав контракт. Через некоторое время выяснилось, что ещё до обнародования аудиозаписей, при участии сотрудников посольства США на Украине, а также предпринимателя и публициста Владимира Цвиля, Мельниченко был тайно переправлен в США, где попросил политического убежища, которое получил в апреле 2001 года." Так это что, уже агентов Госдепа арестовываем? Или Мельниченко уже не агент Госдепа?
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Не агент Держдепу, а цінне джерело інформації, як агент протилежної сторони.
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Нынешняя власть тоже к этому причастна?
Если бы не было рыло в пуху, арестовали бы других.
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Тих, хто викрив замовне вбивство Гонгадзе, хоч і з метою скомпрометувати Кучму(ФСБ), тепер переслідуються, як і ті захисники, хто не дав партнерам з Московії відгризти увесь південь України, Харків..., і всі патріоти України. Що це за влада - питання риторичне. Чекаємо вістей про Марчука, Мороза... Теляві розгулявся не лише в Московії, але й в Україні.
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Цікаво, досвідчений югист югік особисто курируватиме затримання і арешт, як і в справі з Тумгоєвим? Якже тоді далекий 2000, акція "Україна без Кучми", якій передувало оприлюднення плівок. Тоді якраз югік перший раз на авнасцену і виліз, палєвой камандір рєвалюції.
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Давно пора было арестовать этого предателя.
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Справжні морда та зрада теперішньої влади!!!
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Блеск!
Главного разоблачителя розкрадача Украины и убийцы - в тюрьму?
Югик, ты пробил очередное дно!!!
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якщо оббріхав, то ніякої інформації не збирав, а якщо всетаки інформацію збирав, то сказав правду, і що тоді чекає Кучмо?
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Мельніченко злодій..... простий шантажист
Записав розмови про злочини з метою знайти покупця і збагатитись, Меру досягнув. Але недовго музика грав......
А на рахунок фігурантів записів --- ДОКАЗИ ЗІБРАНІ У НЕВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ ПОРЯДОК НЕ МОЖУТЬ БУТИ РОЗЦІНЕНІ СУДОМ ЯК ТАКОВІ.
Правосуддя повинно існувати, а не революційна доцільність та підкилимні ігри.
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Мельниченко -так, кучма - ні??? Довбані суки
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Висвітлення інформації про злочини бариг сьогодні в Україні вже вважається державною зрадою, Добровольці, які ціною свого життя захищали і захищають нас вже є злочинці Дожилися. Гнати цих барих потрібно сраним віником.
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Ну, если плёнки подлинные, Кучму надо привлекать.
Боюсь, не по зубам это луценко...
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"То есть убийцы зверским способом с помощью отрезания головы журналиста Гонгадзе Кучма и Литвин наказаны не будут? Это все что нужно знать про Украину Порошенка. Яценюка вслед за Тумгоевым выдавать соратникам не собираетесь?"
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Всем "полезным идиотам" страдающим за Гонгадзе и Шереметом.
Гонгадзе в 2000 году вроде бы совместно с Притулой "основали" сайт "Українська правда", и сразу начали бомбить украинскую власть. Особенно Кучму. И это двое нищих журналистов создали и раскрутили сайт, для организации которого требовались миллионы финансов? Откуда они у них могли появиться? Только "спонсоры". Статьи Гонгадзе на этом сайте ныли только об одном: предатель Украины Кучма, и скоро Украине конец. Это меня и заинтересовало. Стал внимательно проверять этот сайт, и обнаружил хозяина его: webmaster FLB.ru (ФЛБ.ру) И всё встало на свои места. А это контора Глеба Павловского, филиал ФСБ. Этот сайт создала и финансировала эта контора, да и до сегодняшнего дня финансирует. А украинская власть почему-то терпит. И зарплату свою Притула и Гонгадзе получали из российской конторы. Вот такие борцы за Украину. Прямым текстом написал это в редакцию Украинской правды. И свершилось чудо. На следующий день вебмастер стал yahoo. Затем Гонгадзе таинственно исчез и нашли ему замену "таращанское тело", и навесили "смерть" этого новоявленного Гонгадзе на Кучму. То что замыслила Россия против взбрыкивающего за независимость Украины Кучму утопить в дерьме, Россия выполнила. А к этому Гонгадзе Кучма не имеет никакого отношения. Где Гонгадзе-спрашивайте у Глеба Павловского, он-то уж наверняка знает, он его нашёл, он его и "припрятал". У Кучмы скелетов в шкафу своих полно, не до Гонгадзе. Такой же проходмец и Шеремет, верно служивший российской власти на Первом канале ТВ, и Березовскому. Не исключаю его служебную командировку в Украину. Да только кобелить начал, вместо работы, вот и улетел на небеса по примеру жертв Полония и Новичка.
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гонгадзе гнида, знаю, согласен. Как и притула. Но убил его все же именно кучма, и наказания за это преступление не понес.
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В роковини убивства Гонгадзе його убивці арештовують тих хто вивів на чисту воду убивць.
Лоліта і ко думають вічно красти?
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тобі подобаються підлітки злодії, це така у тебе збочена педофільська фантазія?
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реанимация кучмовской мафии
а США дерьма воды в рот набрало и ручкается с убийцами журналистов
- дерьмо, ублюдки и много нецензурных пожеланий
других выражений эти скоты не заслуживают
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ату мерзавца
это из-за него оранжевое шобло популистов и коллаборантов прорвалось к власти
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Ну шо, пинчук показывает, кого мона трогать, а кого низзя. Мельниченко, оказуецца, преступник, а кучма не))))) Зашибись!)))
А единственного Настоящего Человека, не побоявшегося в открытую выступить против этой паршивой касты, вы крепко засадили в тюрьму, да еще и публично оболгали. Но всех не пересажаете, гниды. Будете болтаться на фонарях!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд дал разрешение на задержание майора Мельниченко, его имущество в Украине арестовывают
 
 
 
 
 
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