 Суд дал разрешение на задержание майора Мельниченко, его имущество в Украине арестовывают

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

Издание отмечает, что Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК. Дело открыто 19 августа 2015.

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Установлено, что Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, в период с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении - служебном кабинете Президента Украины, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в 2002-2004 годах Мельниченко передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки так и на территории Украины.

Известно, что в сентябре 2006 года и январе 2013 Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 жилой дом и два земельных участка.

Так, один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около двух миллионов долларов. Указанные средства майор якобы хранил в сейфе собственного офиса по адресу: г.. Киев, ул. Ирининская, 5/24, который постоянно посещали его доверенные лица, среди которых и сам свидетель.

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Так, по словам свидетеля, в 2006-2013 гг. была приобретена квартира, в соответствии с письменным договором поручения, за более чем 800 тыс. долларов. В январе 2013 была куплена квартира на имя отца Мельниченко и в дальнейшем переоформлена на директора ООО "Украинские интернет технологии", компания которого аффилированно принадлежала Мельниченко.

Два земельных участка и жилой дом с целью маскировки незаконного происхождения средств были оформлены на кума и доверенное лицо Мельниченко.

Издание также напоминает, что 25 ноября 2016 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Мельниченко в розыск, осуществление которого поручено оперативным работникам Службы безопасности Украины.

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22 февраля 2017 подготовлен запрос о международной правовой помощи в отдел международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки по установлению местонахождения майора и проведения с ним следственных и процессуальных действий.

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14 апреля 2017 в Укрбюро Интерпола направлены материалы об объявлении международного розыска подозреваемого.

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11.04.2018, Мельниченко фактически проживает в г.. Метючен, штат Нью Джерси, США.

Еще в ноябре 2016 Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определен в течение срока досудебного расследования до 16.11.2018.

Суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Досудебным расследованием установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов. Так, со счетов Американской компании "Traditional Express Van lines INC" в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства, в качестве возвратной финансовой помощи. Деньги снимались наличными в сети банкоматов как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

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В частности арестованы средства на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в "Приватбанке".

Кроме того, суд арестовал автомобили "LEXUS IS 250", седан-В, белого цвета 2011 года выпуска, "LEXUS RX 350", универсал-В, коричневого цвета 2012 года выпуска, "TOYOTA CAMRY 2,4", седан- В, черного цвета, 2009 года выпуска, зарегистрированные на жену Мельниченко.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

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