 Суд дал разрешение на задержание майора Мельниченко, его имущество в Украине арестовывают

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.
Издание отмечает, что Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК. Дело открыто 19 августа 2015.
Установлено, что Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, в период с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении - служебном кабинете Президента Украины, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в 2002-2004 годах Мельниченко передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки так и на территории Украины.
Известно, что в сентябре 2006 года и январе 2013 Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 жилой дом и два земельных участка.
Так, один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около двух миллионов долларов. Указанные средства майор якобы хранил в сейфе собственного офиса по адресу: г.. Киев, ул. Ирининская, 5/24, который постоянно посещали его доверенные лица, среди которых и сам свидетель.
Так, по словам свидетеля, в 2006-2013 гг. была приобретена квартира, в соответствии с письменным договором поручения, за более чем 800 тыс. долларов. В январе 2013 была куплена квартира на имя отца Мельниченко и в дальнейшем переоформлена на директора ООО "Украинские интернет технологии", компания которого аффилированно принадлежала Мельниченко.
Два земельных участка и жилой дом с целью маскировки незаконного происхождения средств были оформлены на кума и доверенное лицо Мельниченко.
Издание также напоминает, что 25 ноября 2016 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Мельниченко в розыск, осуществление которого поручено оперативным работникам Службы безопасности Украины.
22 февраля 2017 подготовлен запрос о международной правовой помощи в отдел международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки по установлению местонахождения майора и проведения с ним следственных и процессуальных действий.
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14 апреля 2017 в Укрбюро Интерпола направлены материалы об объявлении международного розыска подозреваемого.
Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11.04.2018, Мельниченко фактически проживает в г.. Метючен, штат Нью Джерси, США.
Еще в ноябре 2016 Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определен в течение срока досудебного расследования до 16.11.2018.
Суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.
Досудебным расследованием установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов. Так, со счетов Американской компании "Traditional Express Van lines INC" в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства, в качестве возвратной финансовой помощи. Деньги снимались наличными в сети банкоматов как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.
В частности арестованы средства на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в "Приватбанке".
Кроме того, суд арестовал автомобили "LEXUS IS 250", седан-В, белого цвета 2011 года выпуска, "LEXUS RX 350", универсал-В, коричневого цвета 2012 года выпуска, "TOYOTA CAMRY 2,4", седан- В, черного цвета, 2009 года выпуска, зарегистрированные на жену Мельниченко.
Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.
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Луценко рассказал, как расшифровывал пленки Мельниченко
26 Ноября 2010, 07:40 Просмотров: 5316
Лидер "Народной самообороны" не верит, что за кассетным скандалом стоит ФСБ или ЦРУ.
Юрий Луценко: «Мельниченко пользовался смешной аппаратурой»
Юрий Луценко: «Мельниченко пользовался смешной аппаратурой»
Бывший активист СПУ, позже глава МВД, ныне лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко заявил "Сегодня":
- Я не верю в то, что за кассетным скандалом стоит ФСБ или ЦРУ. У россиян в этом просто не было необходимости. Экс-президент Леонид Кучма был с ними в прекрасных отношениях. А ЦРУ, имея прекрасные технические возможности, вряд ли бы стало использовать агента с такой смешной и старинной аппаратурой! Помните, что имелось в распоряжении у Коли Мельниченко? Диктофон, широкий пульт от телевизора (на него, собственно говоря, и велась запись), мобильный телефон (с его помощью майор дистанционно управлял пультом) и наушники. Кстати, в 2002 году мы с Тарасом Чорновилом, как представители комиссии ВР по расследованию убийства Гонгадзе, ездили в США. С Мельниченко были в ЦРУ, чтобы передать им записи и просьбу о проведении исследования на аутентичность. Я помню, какой удивленный взгляд был у сотрудников ЦРУ, когда майор рассказал им, каким образом он сделал записи. Они спросили его: неужели вы охраняли кабинет президента в одиночку? А он ответил, что по штатному расписанию охранников должно было быть двое. Но одного сократили. Парни были в шоке!
Поведал Луценко и о том, как стал участником расшифровки самых первых записей Мельниченко:
- За пару часов до выступления Александра Мороза в парламенте он попросил меня, как своего пресс-секретаря, организовать ему встречу с журналистами и взять на нее магнитофон. Так я и сделал. Когда же представители СМИ уже заходили в зал для заседаний комиссий Верховной Рады (а именно там и проходила пресс-конференция), лидер партии передал мне кассету. Тогда-то я и услышал впервые записи Николая Мельниченко. После пресс-конференции Мороз поручил мне и Виталию Шевко (он у нас в партии занимался вопросами международной политики) расшифровать кассету. Поскольку в офисе нашей партии в этот день отключили свет, мы были вынуждены поехать в наш оперативный офис на Воровского. Там мы ее и расшифровали.
ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ Десять лет кассетному скандалу: все
Ещё раз обнять и плакать.
Аминь!
Ну конечно же не Кучме!
Понятно, что это была спецоперация против Президента Украины.
Кучме не простили "Украина не Россия", военный отпор "мышебратьям" на острове Тузла,
жесткое пресечение попыток сепаратизма в Крыму, плюс экономический подъем и удачную денежную реформу.
что и в самом Королевстве Американском нефтебабло газпрома неплохо сработало...
Да даже если и сейчас, взять того же Трампа, а перед ним Обаму...
И тот и другой вовсе не Маккейн..
наставника-убийцы кучмы
собственно и руки порошенко по локоть в крови тех,
кто мешал ему дружить с Хуйлом
липедская хвабрика превыше всего !
Зато Кучма и Литвин нигде не фигурируют!
Если бы не было рыло в пуху, арестовали бы других.
Главного разоблачителя розкрадача Украины и убийцы - в тюрьму?
Югик, ты пробил очередное дно!!!
Записав розмови про злочини з метою знайти покупця і збагатитись, Меру досягнув. Але недовго музика грав......
А на рахунок фігурантів записів --- ДОКАЗИ ЗІБРАНІ У НЕВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ ПОРЯДОК НЕ МОЖУТЬ БУТИ РОЗЦІНЕНІ СУДОМ ЯК ТАКОВІ.
Правосуддя повинно існувати, а не революційна доцільність та підкилимні ігри.
Боюсь, не по зубам это луценко...
Гонгадзе в 2000 году вроде бы совместно с Притулой "основали" сайт "Українська правда", и сразу начали бомбить украинскую власть. Особенно Кучму. И это двое нищих журналистов создали и раскрутили сайт, для организации которого требовались миллионы финансов? Откуда они у них могли появиться? Только "спонсоры". Статьи Гонгадзе на этом сайте ныли только об одном: предатель Украины Кучма, и скоро Украине конец. Это меня и заинтересовало. Стал внимательно проверять этот сайт, и обнаружил хозяина его: webmaster FLB.ru (ФЛБ.ру) И всё встало на свои места. А это контора Глеба Павловского, филиал ФСБ. Этот сайт создала и финансировала эта контора, да и до сегодняшнего дня финансирует. А украинская власть почему-то терпит. И зарплату свою Притула и Гонгадзе получали из российской конторы. Вот такие борцы за Украину. Прямым текстом написал это в редакцию Украинской правды. И свершилось чудо. На следующий день вебмастер стал yahoo. Затем Гонгадзе таинственно исчез и нашли ему замену "таращанское тело", и навесили "смерть" этого новоявленного Гонгадзе на Кучму. То что замыслила Россия против взбрыкивающего за независимость Украины Кучму утопить в дерьме, Россия выполнила. А к этому Гонгадзе Кучма не имеет никакого отношения. Где Гонгадзе-спрашивайте у Глеба Павловского, он-то уж наверняка знает, он его нашёл, он его и "припрятал". У Кучмы скелетов в шкафу своих полно, не до Гонгадзе. Такой же проходмец и Шеремет, верно служивший российской власти на Первом канале ТВ, и Березовскому. Не исключаю его служебную командировку в Украину. Да только кобелить начал, вместо работы, вот и улетел на небеса по примеру жертв Полония и Новичка.
Лоліта і ко думають вічно красти?
а США
дерьмаводы в рот набрало и ручкается с убийцами журналистов
- дерьмо, ублюдки и много нецензурных пожеланий
других выражений эти скоты не заслуживают
это из-за него оранжевое шобло популистов и коллаборантов прорвалось к власти
А единственного Настоящего Человека, не побоявшегося в открытую выступить против этой паршивой касты, вы крепко засадили в тюрьму, да еще и публично оболгали. Но всех не пересажаете, гниды. Будете болтаться на фонарях!