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 Экономика
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Все про:Николаевская область (796) ГФС (2779)

 В Николаевской области сельхозкомпания возместила в бюджет более 1,2 млн. грн. нанесенного ущерба

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области одна из сельскохозяйственных компаний Николаева, которая уклонилась от уплаты налогов, возместила в бюджет нанесенный ущерб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины был установлен факт умышленного уклонения от уплаты 1 млн. 260 тыс. грн. налогов должностными лицами компании, которая занимается выращиванием зерновых культур и оптовой торговлей зерном, при проведении операций по выращиванию зерновых культур и их последующего экспорта.

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По результатам проведенных мероприятий фигуранты возместили в бюджет всю сумму причиненного ущерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3086719
 
 
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Когда Рашен и Конти возместят уже?
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Так уже , более 300 снайперских винтовок и патроны к ним.
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Благодаря содействию корпорации "Roshen", Десантно-штурмовые войска получили на вооружение 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110, а также тысячи патронов к ним. Снайперские винтовки и карабины натовского калибра. (https://www.obozrevatel.com/economics/economy/poroshenko-priobrel-dlya-armii-ocherednoe-oruzhie.htm)
А вообще в поиске набери, кто ищет - тот обрящет.
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Прошел по ссылке: "страница не найдена"
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глючит меня) https://www.obozrevatel.com/economics/economy/poroshenko-priobrel-dlya-armii-ocherednoe-oruzhie.htm
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Ну, налоги мальдивским оффшорникам не платила, то понятно. Кто ж ворью сракорылому свои деньги хочет добровольно отдавать? А как эта компания ущерб наносила? Воровала что-то, или портила?
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По итогам января-октября 2017 года корпорация Roshen заплатила в бюджет Украины 1,213 миллиарда гривен налогов. Налог на прибыль составил 296,6 млн грн, военный сбор - 10,5 млн грн, налог на добавленную стоимость - 634,1 млн грн. 135 млн грн компания уплатила как единый социальный взнос. В местные бюджеты Roshen уплатила 136,6 млн грн, из них поступления от налога на доходы физических лиц составили 126,4 млн грн, налог на землю и др. - 10,2 млн грн.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Николаевской области сельхозкомпания возместила в бюджет более 1,2 млн. грн. нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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