 В Николаевской области сельхозкомпания возместила в бюджет более 1,2 млн. грн. нанесенного ущерба

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины был установлен факт умышленного уклонения от уплаты 1 млн. 260 тыс. грн. налогов должностными лицами компании, которая занимается выращиванием зерновых культур и оптовой торговлей зерном, при проведении операций по выращиванию зерновых культур и их последующего экспорта.
По результатам проведенных мероприятий фигуранты возместили в бюджет всю сумму причиненного ущерба.
А вообще в поиске набери, кто ищет - тот обрящет.
В поимке набери, это не сложно.