 Допрошены семь основных участников правонарушений под ГПУ, задержан один, у него изъят пистолет, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев во вторник, отвечая на вопрос относительно событий под Генпрокуратурой..
"Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Князев
"Принято и согласовано с прокурором города решение о задержании по ст.208 УПК одного участника вчерашних событий по квалифицируюшим признакам ст.263 УК. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил он.
По словам главы Нацполиции, в ближайшее время этому человеку суд изберет меру пресечения.
Вместе с тем, Князев не уточнил, какую организацию представляет задержанный, отметив лишь, что речь идет о гражданине Украины.
Напомним, активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальона им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с самолетом ВКС
По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.
"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал Конашенков.
Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на провокацию.
"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - добавил представитель Минобороны.
От также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.
"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - рассказал Конашенков.
По его словам, Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать эту информацию.
Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.
На месте крушения продолжается поисковая операция.
Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").
РИА Новости
честная экспертиза накрутит на изъятый резюк с дозвилом
что пружина усиленая, ствол переделан под стрельбу боевыми патронам
патроны тоже
263 и к бабке не ходи