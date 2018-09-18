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Все про:беспорядки (290) ГПУ (8855) Киев (16481) Князев (262) Тумгоев (4)

 Допрошены семь основных участников правонарушений под ГПУ, задержан один, у него изъят пистолет, - Князев

Полиция установила личности семерых человек, причастных к беспорядкам под зданием Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, один задержан, у него изъято оружие

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев во вторник, отвечая на вопрос относительно событий под Генпрокуратурой..

"Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Князев 

"Принято и согласовано с прокурором города решение о задержании по ст.208 УПК одного участника вчерашних событий по квалифицируюшим признакам ст.263 УК. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил он.

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По словам главы Нацполиции, в ближайшее время этому человеку суд изберет меру пресечения.

Вместе с тем, Князев не уточнил, какую организацию представляет задержанный, отметив лишь, что речь идет о гражданине Украины.

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Напомним, активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальона им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/n3086718
 
 
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гы...гы....а граната и пакетик с белым порошком тоже обнаружены??
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ЯКИЙ ПРИЄМНИЙ ДЕНЬ ВІВТОРОК...

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с самолетом ВКС
По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.
"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал Конашенков.

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на провокацию.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - добавил представитель Минобороны.

От также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.
"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - рассказал Конашенков.

По его словам, Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать эту информацию.
Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.
На месте крушения продолжается поисковая операция.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").

РИА Новости
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Вангую - ізраільтяни скажуть, що "іх_там_нє_било, патамушта іхтамнєт"
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Та пора уже арештовувати у момент видачі посвідчення УБД, і одразу видавати своїм хазяям кацапам.
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дайте угадаю с одного раза что будет дальше
честная экспертиза накрутит на изъятый резюк с дозвилом
что пружина усиленая, ствол переделан под стрельбу боевыми патронам
патроны тоже

263 и к бабке не ходи
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДопрошены семь основных участников правонарушений под ГПУ, задержан один, у него изъят пистолет, - Князев
 
 
 
 
 
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