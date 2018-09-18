 Допрошены семь основных участников правонарушений под ГПУ, задержан один, у него изъят пистолет, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев во вторник, отвечая на вопрос относительно событий под Генпрокуратурой..

"Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Князев

"Принято и согласовано с прокурором города решение о задержании по ст.208 УПК одного участника вчерашних событий по квалифицируюшим признакам ст.263 УК. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил он.

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По словам главы Нацполиции, в ближайшее время этому человеку суд изберет меру пресечения.

Вместе с тем, Князев не уточнил, какую организацию представляет задержанный, отметив лишь, что речь идет о гражданине Украины.

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Напомним, активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальона им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.