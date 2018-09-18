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 С 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс"

С пятницы, 14 сентября, полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы (под Киевом) заблокирован неизвестными лицами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Председатель правления ЧАО "Киевспецтранс" Андрей Грущинский на странице предприятия в Facebook.
Публикуем текст заявления полностью.

"Начиная с 14 сентября полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы заблокирован неизвестными лицами. Какова цель тех, кто это делает, и какие требования предъявляют, пока неизвестно, ведь акцию не поддерживает ни одна местная община, официально или через СМИ о ней тоже никак не заявлено. Людей свозят и вывозят автобусами, а лозунги, под которыми стоят "митингующие", свидетельствуют о том, что организаторы этого мероприятия не понимают реального положения дел как на самом полигоне, так и в сфере обращения с отходами вообще.

Между тем блокирование полигона продолжается и ситуация вот-вот достигнет критического уровня, поскольку вмешательство в работу стратегического объекта, который принимает до 40% киевского мусора, может привести к серьезным экологическим последствиям для города и окрестных населенных пунктов.
Сейчас вынужденно остановлены все действия по накрытию первой карты полигона грунтом, что никак не способствует улучшению экологической обстановки вокруг. Под угрозой также оказалась подготовка полигона к закрытию, а именно работы по укреплению защитных дамб, по переработке фильтрата и др.

ЧАО "Киевспецтранс" вместе с КГГА и общинами окрестных сел прилагает все усилия для закрытия полигона №5. Но как только дело сдвинулось с места и работы начались, кто-то решил устроить провокацию и обострить ситуацию вокруг этого вопроса.
Мы подчеркиваем, что закрытие полигона в существующем виде опасно, а решение организаторами этой акции собственных корыстных интересов за счет безопасности людей неприемлемо! Нет альтернативы тому, что Киев должен прекратить захоронение мусора и получить современный завод по его переработке - именно такой завод мы построим за два года. Но проблему надо решать всесторонне и цивилизованно. Без предварительных работ по укреплению полигона и дальнейшей его рекультивации это место станет экологической бомбой замедленного действия.
Мы обращаемся к сознательным гражданам - не поддерживать эту заказную акцию, поскольку люди, которые организовали блокирование полигона, выступают против интересов местных жителей, киевлян, и против экологии в принципе. Мы всегда открыты для общения, охотно предоставляем любую информацию о состоянии дел на полигоне, и наших действиях по его закрытию, но категорически против того, чтобы эту ситуацию использовали для дестабилизации ситуации в городе и в стране.

Председатель правления ЧАО "Киевспецтранс" Андрей Грущинский".

Источник: https://censor.net.ua/n3086712
 
   
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Это типа Киевский мусор обнаружен на Львовщине? С 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс" - Цензор.НЕТ 6368
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это однозначно, но сначала садовый засыпал львовским мусором ту свалку до краев
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неее, теперь Пидалика принуждают к коалиции или шо там у них?)))
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"неизвестными лицами"??? КОРД, Нацгвардию туда....и эти хари станут известными у тюрьме! С 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс" - Цензор.НЕТ 1030
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Педалик, естественно, неуиноват... Это же не Садовой....)))
А полигон заблокирован агентами кремля....
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педалика похоже блокирует та же контора что и садового
для большей сговорчивости перед выборами.
почерк один.
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и нигде в тексте не нашел слов "мы обратились в полицию", чтобы прекратить " вмешательство в работу стратегического объекта".
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быдло местное бунтует...не хотят холопы смрад барского мусора вдыхать....
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Мордовская провокация год Киев мусором завалило-не плохо придумано
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теперь киевский мусор будет ездить по стране)))
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Интересное кино! Это ж не в провинции где-то, что могло сойти по-тихому. Это- в столице! Блин, шо у нас за негоразды ежедневные?! Не, много новостей читать вредно, это точно. Поеду, посмотрю на Мариуполь.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс"
 
 
 
 
 
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