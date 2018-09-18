 С 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Председатель правления ЧАО "Киевспецтранс" Андрей Грущинский на странице предприятия в Facebook.

Публикуем текст заявления полностью.



"Начиная с 14 сентября полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы заблокирован неизвестными лицами. Какова цель тех, кто это делает, и какие требования предъявляют, пока неизвестно, ведь акцию не поддерживает ни одна местная община, официально или через СМИ о ней тоже никак не заявлено. Людей свозят и вывозят автобусами, а лозунги, под которыми стоят "митингующие", свидетельствуют о том, что организаторы этого мероприятия не понимают реального положения дел как на самом полигоне, так и в сфере обращения с отходами вообще.

Между тем блокирование полигона продолжается и ситуация вот-вот достигнет критического уровня, поскольку вмешательство в работу стратегического объекта, который принимает до 40% киевского мусора, может привести к серьезным экологическим последствиям для города и окрестных населенных пунктов.

Сейчас вынужденно остановлены все действия по накрытию первой карты полигона грунтом, что никак не способствует улучшению экологической обстановки вокруг. Под угрозой также оказалась подготовка полигона к закрытию, а именно работы по укреплению защитных дамб, по переработке фильтрата и др.

ЧАО "Киевспецтранс" вместе с КГГА и общинами окрестных сел прилагает все усилия для закрытия полигона №5. Но как только дело сдвинулось с места и работы начались, кто-то решил устроить провокацию и обострить ситуацию вокруг этого вопроса.

Мы подчеркиваем, что закрытие полигона в существующем виде опасно, а решение организаторами этой акции собственных корыстных интересов за счет безопасности людей неприемлемо! Нет альтернативы тому, что Киев должен прекратить захоронение мусора и получить современный завод по его переработке - именно такой завод мы построим за два года. Но проблему надо решать всесторонне и цивилизованно. Без предварительных работ по укреплению полигона и дальнейшей его рекультивации это место станет экологической бомбой замедленного действия.

Мы обращаемся к сознательным гражданам - не поддерживать эту заказную акцию, поскольку люди, которые организовали блокирование полигона, выступают против интересов местных жителей, киевлян, и против экологии в принципе. Мы всегда открыты для общения, охотно предоставляем любую информацию о состоянии дел на полигоне, и наших действиях по его закрытию, но категорически против того, чтобы эту ситуацию использовали для дестабилизации ситуации в городе и в стране.

Председатель правления ЧАО "Киевспецтранс" Андрей Грущинский".