 Луценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, копии соответствующих документов, глава ГПУ опубликовал на своей странице в Facebook.
В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook отметила, что Луценко выполнил свое обещание и повторно подал представления на троих депутатов от.
"Как и обещал Генпрокурор, с началом нового сезона в парламенте повторно поданы представления на троихх народных депутатов - А. Вилкула, С.Дунаева и Д.Колесникова.
Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа А.Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете", - написала она.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, ранее генпрокурор заявлял, что Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Д.Колесников во время работы в Фонде госимущества "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать "Смерчи" и "Ураганы".
Представление на Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.
Слишком активные перед выборами стали - указать место?
Торт за такое может сильно наказать...
Юга пидсекай!
суд арештував майно майора і дав дозвіл на його затримання
http://expres.ua/news/2018/09/18/308887-sprava-melnychenka-sud-areshtuvav-mayno-mayora-dav-dozvil-yogo-zatrymannya
С новинского давным давно сняли неприкосновенность, шоб судить и шо, и где, я вас спрашиваю. Шло бы ты необразованое и занималось тем, чем умеешь лучше всего, иди бухай, алканавт
потому и выбор такой...
югик действует по одной схеме
поймал показал отпустил
Вангую как будет. Верховная Рада, в которой альянс БПП и разных рыговских групп легко наберет большинство, не снимет неприкосновенность с вышеперечисленных харь. После этого Юрась разведет руками и скажет: "Ну вот видите, я боролся с коррупцией изо всех сил. но наша плохая Рада меня не поддержала. Зацените какой я принципиальный борцун с коррупцией".
Они же даже такую мелкую сошку как Штепа отпустили. При наличии железных доказательств,т.е. видеозаписи где она публично, на площади набитой людьми, призывает к сепаратизму. Неужелы вы думате, что они посадят Вилкула, который правая рука Ахметова, с которым наш президент мутит формулы Роттердам+? Думаю вопрос риторический.
А ТОЛКУ?
Экстрадирует в Россию бойцов АТО ФСБешнкам уже в открытую .
---------
Одесская общественность возмущена экстрадицией Тимура Тумгоева