 Луценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, копии соответствующих документов, глава ГПУ опубликовал на своей странице в Facebook.







В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook отметила, что Луценко выполнил свое обещание и повторно подал представления на троих депутатов от.

"Как и обещал Генпрокурор, с началом нового сезона в парламенте повторно поданы представления на троихх народных депутатов - А. Вилкула, С.Дунаева и Д.Колесникова.

Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа А.Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете", - написала она.

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Напомним, ранее генпрокурор заявлял, что Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Д.Колесников во время работы в Фонде госимущества "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать "Смерчи" и "Ураганы".

Представление на Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.