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Все про:Вилкул Александр (296) ГПУ (8855) Колесников (1059) Луценко (7138) неприкосновенность (852) Дунаев (9)

 Луценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представления о привлечении к уголовной ответственности троих народных депутатов из "Оппозиционного блока" - Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, копии соответствующих документов, глава ГПУ опубликовал на своей странице в Facebook.

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В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook отметила, что Луценко выполнил свое обещание и повторно подал представления на троих депутатов от.

"Как и обещал Генпрокурор, с началом нового сезона в парламенте повторно поданы представления на троихх народных депутатов - А. Вилкула, С.Дунаева и Д.Колесникова.

Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа А.Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете", - написала она.

Луценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее генпрокурор заявлял, что Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Д.Колесников во время работы в Фонде госимущества "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать "Смерчи" и "Ураганы".

Представление на Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Источник: https://censor.net.ua/n3086708
 
 
 Топ комментарии
 
PB всех сидит только Ефремов. Клоуны
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- Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник. - Мне кажется даже, что атмосферный столб давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. И, кроме того, я не член профсоюза. (с)
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спортивная рыбалка - поймать и отпустить?
Слишком активные перед выборами стали - указать место?
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Это конечно хорошо. Но очередно ПШИК и пиар комсомольца, коммуняки наследственного.
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ахметов,медведчук,фирташ, остальная ПеРдуновская перхоть ......Юрок???
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низзя...
Торт за такое может сильно наказать... Луценко вніс до ВР подання на Вілкула, Колєснікова і Дунаєва - Цензор.НЕТ 8124
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Минобороны РФ признали что Ил-20 был сбит сирийским ПВО.
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Та не можуть же вони сказать, що це ізраїльтяни або французи - сцикотно. Луценко вніс до ВР подання на Вілкула, Колєснікова і Дунаєва - Цензор.НЕТ 3211
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СосиБо йуга, теперь это члены пэциного кружка Луценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева - Цензор.НЕТ 7638
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рошеновский иуда еще не всех добровольцев выдал фсб?
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Тільки в мене складаєься враження, що цими правадженнями Юга хоче дати хабар суспільству за мерзотну продаж Тумгоєва росіянам?
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Особисто я не приймаю цей хабар. Навіть Югіної відставки мені мало. Тілки негайна відставка головного шпигуна - Лоліти і досрокові президентські. Крапка.
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Справа Мельниченка:
суд арештував майно майора і дав дозвіл на його затримання
http://expres.ua/news/2018/09/18/308887-sprava-melnychenka-sud-areshtuvav-mayno-mayora-dav-dozvil-yogo-zatrymannya
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О, налодная плимета, пошли пледставления на пливлечение, значит сколо выболы.
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какой в этом смысл？
С новинского давным давно сняли неприкосновенность, шоб судить и шо, и где, я вас спрашиваю. Шло бы ты необразованое и занималось тем, чем умеешь лучше всего, иди бухай, алканавт
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...нужно создать вид бурной деятельности Луценко вніс до ВР подання на Вілкула, Колєснікова і Дунаєва - Цензор.НЕТ 964
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зачем такие сложности？ нарыл бы еще одну надьку-террористку и все дела. А тут как бы извиняться не пришлось
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ставки повысились!
потому и выбор такой...
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так нормальные понимают, что это бред, а для соевого лохтората и надьки 2.0 проканает
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Йугик и себя мразина не забудь. Измена Родины и сотрудничество с ФСБ ето серьезная статья.
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диванный воен, диван не прожги пукатением!
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если потянут Колесникова Д.В. (бывшего губера Днипра), значит потянут и его команду проходимцев Макса Романенко, Андлюшку Шумилова, Димку Шпенова, юристов Новикова, Антона Зубкова, Женю Палий и т.д... а эти твари ограбили Днепр на сотни лямов
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надейся и жди вся жизнь впереди

югик действует по одной схеме
поймал показал отпустил
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Надоела эта власть. Как будто мы чужие. То чего хочет народ - клещами нужно вытягивать. А те упираются руками и ногами. Нахера нам эти трудности ? У нас два колесниковых. Тащите и Борю сразу. Али не вор ?
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если бы хотябы раз из них клещами потягали то, пели бы они совсем по другому.
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весь ЖопоБлок, капительман и меРтвечук давно должны сидеть на пожизняке с полной конфискацией,а эту облезлую Крысу меРтвечука поменять на всех Украинских заложников у его ботаксного педофильного кума!!!!
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А смысл? Очередная пиаракция о "принципияльном" генпгокугоге?
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Так, гайс, наливаем кока-колы, запасаемся попкорном и наслаждаемся предвыборной игрой в наперстки от Юрася - гениального прокурася.
Вангую как будет. Верховная Рада, в которой альянс БПП и разных рыговских групп легко наберет большинство, не снимет неприкосновенность с вышеперечисленных харь. После этого Юрась разведет руками и скажет: "Ну вот видите, я боролся с коррупцией изо всех сил. но наша плохая Рада меня не поддержала. Зацените какой я принципиальный борцун с коррупцией".
Они же даже такую мелкую сошку как Штепа отпустили. При наличии железных доказательств,т.е. видеозаписи где она публично, на площади набитой людьми, призывает к сепаратизму. Неужелы вы думате, что они посадят Вилкула, который правая рука Ахметова, с которым наш президент мутит формулы Роттердам+? Думаю вопрос риторический.
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Буде чергова пустьішка для понту, а понтьі дороже дєнєх.
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а где подання на новинского и добкина с мураевым???
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Луценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева. А толку. Снимут неприкосновенность, потягаую на допросы и отпустят из-за недоказанностью. Это называется неудачный пиар.
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Перед виборами почалася гра в «підозри» і представлення. Пам'ятаю як юрі колись гпу мішало. Зараз теж щось помішає)
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Шоколадная власть руками грустного кайтавого клоуна поднимает рейтинг рыгам ! Больше это ни чем не закончится !!!!
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Луценко нужно срочно показать бурную деятельность после истории с выдачей добровольца.
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Луценко и его сын работают на ФСБ России , причем в открытую и это устраивает власть .
Экстрадирует в Россию бойцов АТО ФСБешнкам уже в открытую .

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Одесская общественность возмущена экстрадицией Тимура Тумгоева
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Когда уже на тебя шонибудь внесут...или тебя вынесут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко внес в ВР представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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