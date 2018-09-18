 Рада сегодня рассмотрит продление инициативы "Маски-шоу стоп", а также повышение штрафов водителям

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады на вторник, 18 сентября.

В частности, в повестку дня включен правительственный законопроект № 8490 о продлении инициативы "Маски-шоу стоп", который дает возможность доказать неправомерность действий правоохранителей во время проверки и привлечь их к ответственности, и законопроект № 7373 по повышению персональной ответственности, предусмотренной для работников разрешительных органов, затягивающих процесс выдачи документов предпринимателям с целью собственной выгоды.

Кроме того, депутаты намерены сегодня также рассмотреть законопроект № 8492, предусматривающий повышение размера штрафов за игнорирование ремней безопасности.

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Первым же вопросом на сегодняшнем заседании будет утверждение повестки дня парламента на девятую сессию.

ВР планирует рассмотреть законопроект № 8114 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (относительно противодействия враждебной пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, местом жительства которых является территория Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия)".

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Депутаты намерены сегодня рассмотреть также законопроект "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" (№ 6229).

В повестку дня заседания во вторник включен и правительственный законопроект № 7304 "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения", который урегулирует предоставление права постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенным лицам с инвалидностью.

Парламентарии планируют рассмотреть проект "О внесении изменений в Закон Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" (№ 8441), разработанного с целью урегулирования на законодательном уровне вопросов, возникших на первом этапе реформирования государственных и коммунальных печатных средств массовой информации, а также содействия окончанию процесса реформирования в течение срока, определенного законом, то есть до конца 2018 года.

Будет рассматриваться и правительственный законопроект "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" (№ 7123).

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