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 Политика Украины
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Все про:ВР (22292) парламент (786)

 Рада сегодня рассмотрит продление инициативы "Маски-шоу стоп", а также повышение штрафов водителям

Верховная Рада во вторник, 18 сентября, намерена утвердить повестку дня парламента на девятую сессию и рассмотреть ряд законопроектов, направленных на усиление защиты бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады на вторник, 18 сентября.

В частности, в повестку дня включен правительственный законопроект № 8490 о продлении инициативы "Маски-шоу стоп", который дает возможность доказать неправомерность действий правоохранителей во время проверки и привлечь их к ответственности, и законопроект № 7373 по повышению персональной ответственности, предусмотренной для работников разрешительных органов, затягивающих процесс выдачи документов предпринимателям с целью собственной выгоды.

Кроме того, депутаты намерены сегодня также рассмотреть законопроект № 8492, предусматривающий повышение размера штрафов за игнорирование ремней безопасности.

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Первым же вопросом на сегодняшнем заседании будет утверждение повестки дня парламента на девятую сессию.

ВР планирует рассмотреть законопроект № 8114 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (относительно противодействия враждебной пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, местом жительства которых является территория Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия)".

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Депутаты намерены сегодня рассмотреть также  законопроект "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" (№ 6229).

В повестку дня заседания во вторник включен и правительственный законопроект № 7304 "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения", который урегулирует предоставление права постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенным лицам с инвалидностью.

Парламентарии планируют рассмотреть проект "О внесении изменений в Закон Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" (№ 8441), разработанного с целью урегулирования на законодательном уровне вопросов, возникших на первом этапе реформирования государственных и коммунальных печатных средств массовой информации, а также содействия окончанию процесса реформирования в течение срока, определенного законом, то есть до конца 2018 года.

Будет рассматриваться и правительственный законопроект "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" (№ 7123).

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Источник: https://censor.net.ua/n3086704
 
 
 Топ комментарии
 
Збільшення корупції. Бо хабар, який рівний 3-4м зарплатам патрульного, це зовсім не те саме, що хабар, рівний 1/8 з/п патрульного. На аварійнсть/сметрність нові штрафи ніяк не вплинуть.
http://argumentua.com/stati/smert-na-dorogakh-ukrainy-chto-skryvaet-lzhivaya-statistika-mvd-o-dtp

з 2010 статистика залишається +/- та сама.
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За штрафы проголосуют однозначно и к бабке не ходи
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Без закона "вальцман-воровать-стоп" точно ничего не получится.
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За штрафы проголосуют однозначно и к бабке не ходи
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Збільшення корупції. Бо хабар, який рівний 3-4м зарплатам патрульного, це зовсім не те саме, що хабар, рівний 1/8 з/п патрульного. На аварійнсть/сметрність нові штрафи ніяк не вплинуть.
http://argumentua.com/stati/smert-na-dorogakh-ukrainy-chto-skryvaet-lzhivaya-statistika-mvd-o-dtp

з 2010 статистика залишається +/- та сама.
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Тогда как бороться с нарушителями?
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там много методов и штраф в том списке на последнем месте, поверь.
Почему в Германии на автобане нет ограничения скорости, а аварий меньше, чем у нас？ потому, что там ДОРОГА, а не направление и так дальше, просто лень писать много, например об ограничении скорости в населенных пунктах при помощи инженерных конструкций и т.д.
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"Отрезвляет" неотвратимость наказания, а не размеры штрафов.
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Доктор Борменталь, умоляю вас, … если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
- Это бесподобно (с)
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а где же обещанная еврорастаможка, чтоб избавиться от евробляхов?
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хвойда ( єдиний позитив , що настільки страшна)Рада сегодня рассмотрит продление инициативы "Маски-шоу стоп", а также повышение штрафов водителям - Цензор.НЕТ 7225
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диствительно!, какая неприкосновенность???, не ..не слышали!, будем овец, штрафами стричь!
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Неприкосновенность должны были вчера рассматривать... Не рассмотрели - значит, не судьба, зато будет очередная обещалка на выборах...)))
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Ооо, повысить штрафы - это всегда пожалуйста.
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шалава ( ничего из себя не представляет= "0")
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"0" - это форма её рта в естественном положении.
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Так вопрос: кто знает наверняка, на все 100%- в населенном пункте теперь обязательно пристегиваться??? Или- только за пределами?
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Ну, ты же уже читаешь, поведай людям
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Согласно правил дорожного движения, а именно параграф 2 (Обязанности и права водителей) пункт 2.3 сказано:
На авто оборудованных ремнями водитель и пассажиры обязаны использовать данные ремни. Ключевое слово здесь обязаны.
Разрешатся не пристегиваться же:Водителю, который обучает вождениюА в населённых пунктах - водителям инвалидам, а также водителям и пассажирам спец транспорта и такси
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Так-так... благодарю. То есть- каких-то изменений, с 01.10.2018 не произойдет, верно?
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при движении автомобиля...не имеет значения где.
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Власне,що при "двіженіі"...Але коли коп підходить до водія авто вже стоїть і неможливо довести,що водій був непристебнутий і вже встиг відстебнутись...Також важко довести,що водій був непристебнутий і під час руху,так як в багатьох моделях пас на рівні вікон і його не видно...І так як штраф багато перевищує судовий збір,то майже кожен буде звертатись в суд і легко вигравати...Я б не наводив тих аргументів,якби твердо не знав - збільшення штрафів має єдину мету - збільшення потоків до кишені Авакова і іже...
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И всех пассажиров в автобусе пристегнуть
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Особенно в час пик когда автобусы забиты как селедка и едут чиркая дном по асфальту
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Печерський суд за клопотанням прокурора ГПУ арештував нерухомість і банківські рахунки екс-майора Управління державної охорони України Миколи Мельниченка. Мельниченко фігурує у провадженні № 42015000000001762 за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК. Справа відкрита 19 серпня 2015 року.
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ипать колотить - она чего - кучмика отмазывает - молодца
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Маски ШОУ Активизируйтесь! Вот что реально происходит...темпы растут . Бабло очень на Выборы надо, да и неопределённость у упырей после 31 марта 2019...........
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Без закона "вальцман-воровать-стоп" точно ничего не получится.
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Да Вы тут явно рука Мацквы, Ахент кремля, яхту Косюка раскачиваете, Шатун...... Рада сьогодні розгляне продовження ініціативи "Маски-шоу стоп", а також підвищення штрафів водіям - Цензор.НЕТ 5867
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Мы должны правильно понимать причину всех аварий на дорогах и ..кто!!! их делает. Это не только штрафы водителям! Это и ..островки безопасности на остановках и перекрестках!!!. Что стоит всего навсего изменить ДБН и поставить вдоль кармана хоровод ограничителей. Все пассажиры будут знать, что за этой оградой у есть шанс остаться живым при неадекватном наезде. И суть проста - сотку трубу вбить в дорогу вдоль остановки и залить жидким бетоном. Фсье!! - а сверху наварить пятачек и разрисовать полосками.. Даже при наезде фуры две трубы значительно снизят удар.
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Ещё островки безопасности с такими же столбиками с яркой раскраской и светотражателями, разметка яркая.
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Штрафы легче, да и прибыльней. Никто не печется о безопасности
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Сейчас ситуация такова, что они в безопасности только там, куда авто физически не может попасть - даже в виде обломков после столкновения с ограждением... И в первую очередь в этом виноваты прокладки между сиденьем и рулем...
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Начало заседания ВР. Парубий торжественно объявляет о зарегистрировавшихся 350
депутатах. Ему ,наверное,очень хочется,чтобы так и было. По факту в зале нет и 200
депутатов. И как это понимать ???
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И снова череда переголосований и собирание депутатов по кулуарам .
Трудовое законодательство - не для депутатов.
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Я, только что, зарегистрировался на одном морском форуме. Если посмотреть на список посетителей, то я там есть. А по факту я сейчас на самокат стану... и попру, куда вздумается. Но- только не на этот форум.
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Так и депутаты ВР ,зарегистрировались и...ищи Парубий ветра в поле.
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Ну, вот... вы и ответили на вопрос. Так они ещё и карточки свои корешам оставили, наверняка. Хотя, количество, зашкаливает, честно говоря.
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Зашкаливает ,это в кавычках ?Там и сотни нет,кнопкодавят.
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а никак - выборы на носу - бабло колотить надо Рада сьогодні розгляне продовження ініціативи "Маски-шоу стоп", а також підвищення штрафів водіям - Цензор.НЕТ 446
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Воры сели подумали и решили еще рабов нагнуть сильнее. Зато себе коррупцию уже узаконили решив древнююю мудрость что проституцию и коррупцию не победить так узаконь ее и получай налоги.
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А когда это коррупционеры платили налоги? Они живут исключительно за счёт того, что забирают у нас.
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Давайте твари заколачивайте еще один гвоздь в крышку гроба своего мертвого рейтинга.
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Ну что же,надо организовывать фотогалереи доказательств того как сильные мира сего срут на этот будущий Закон и ничего им за это нету а менты им еще и честь отдают.Кстати ментовозы ремнями не оснащены?Я еще не видел чтоб хоть один мент был привязан хоть на службе и хоть внеслужбы это что нарушением не является?
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Мусора не люди - их пахан брехать не будет...)))
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а толку - складывается впечатление что вр ни о чем)))
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люди крадут, им некогда на мелочи отвлекатся.
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Что бы вы суки все кто проголосует на тех ремнях повесились под включенный свет с 1 октября вне населенных пунктов.
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А то что в дебильной стране кровосися принял решение ездить со светом в дневное время вне населенных пунктов с 1 октября и до 1 мая.И никто не собирается это отменять. Кровосися сделал из страны дурдом в прямом и переносном смысле и теперь смеется из за поребрика с дураков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит продление инициативы "Маски-шоу стоп", а также повышение штрафов водителям
 
 
 
 
 
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