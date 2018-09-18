 Рада сегодня рассмотрит продление инициативы "Маски-шоу стоп", а также повышение штрафов водителям

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады на вторник, 18 сентября.
В частности, в повестку дня включен правительственный законопроект № 8490 о продлении инициативы "Маски-шоу стоп", который дает возможность доказать неправомерность действий правоохранителей во время проверки и привлечь их к ответственности, и законопроект № 7373 по повышению персональной ответственности, предусмотренной для работников разрешительных органов, затягивающих процесс выдачи документов предпринимателям с целью собственной выгоды.
Кроме того, депутаты намерены сегодня также рассмотреть законопроект № 8492, предусматривающий повышение размера штрафов за игнорирование ремней безопасности.
Первым же вопросом на сегодняшнем заседании будет утверждение повестки дня парламента на девятую сессию.
ВР планирует рассмотреть законопроект № 8114 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (относительно противодействия враждебной пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, местом жительства которых является территория Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия)".
Депутаты намерены сегодня рассмотреть также законопроект "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" (№ 6229).
В повестку дня заседания во вторник включен и правительственный законопроект № 7304 "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения", который урегулирует предоставление права постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенным лицам с инвалидностью.
Парламентарии планируют рассмотреть проект "О внесении изменений в Закон Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" (№ 8441), разработанного с целью урегулирования на законодательном уровне вопросов, возникших на первом этапе реформирования государственных и коммунальных печатных средств массовой информации, а также содействия окончанию процесса реформирования в течение срока, определенного законом, то есть до конца 2018 года.
Будет рассматриваться и правительственный законопроект "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" (№ 7123).
http://argumentua.com/stati/smert-na-dorogakh-ukrainy-chto-skryvaet-lzhivaya-statistika-mvd-o-dtp
з 2010 статистика залишається +/- та сама.
Почему в Германии на автобане нет ограничения скорости, а аварий меньше, чем у нас？ потому, что там ДОРОГА, а не направление и так дальше, просто лень писать много, например об ограничении скорости в населенных пунктах при помощи инженерных конструкций и т.д.
- Это бесподобно (с)
На авто оборудованных ремнями водитель и пассажиры обязаны использовать данные ремни. Ключевое слово здесь обязаны.
Разрешатся не пристегиваться же:Водителю, который обучает вождениюА в населённых пунктах - водителям инвалидам, а также водителям и пассажирам спец транспорта и такси
депутатах. Ему ,наверное,очень хочется,чтобы так и было. По факту в зале нет и 200
депутатов. И как это понимать ???
Трудовое законодательство - не для депутатов.
самое важное дело?