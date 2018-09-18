 Суд над Януковичем: защита цитировала Порошенко, Турчинова и военных. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

17:36 Суд определяет даты для дальнейших заседаний: 14:00 1 октября, 10:00 2 октября, 11:00 3 октября, 10:00 4 октября - эти дни для окончания речи Байдыка. Для Горошинского определяют дни: 10:00 5 октября, 10:00 8 октября, 10:00 10 октября.

Также суд сообщает, что вопреки заявлениями стороны защиты и действиям, "суд всегда стоял на защите прав обвиняемого Януковича". Судья Девятко говорит, что его вызывали для участия в дебатах через "Урядовый курьер", сайт суда и повестками по всем известным адресам. Но сам Янукович не воспользовался этим правом, а выступать должен был до защитников.

"Вместе с тем суд в который раз вызовет Януковича для участия в судебных заседаниях, даст возможность выступить по видео 10 октября, после выступления Горошинского", - говорит Девятко.

Девятко добавляет, что готов выслушать Януковича по видео связи, но "без привлечения компетентных органов РФ".

Объявляется перерыв до 14:00 1 октября.

17:25 Судья Девятко спрашивает, сколько Горошинскому нужно время, чтобы подготовиться к судебным дебатам.

Горошинский говорит, что ознакомился уже с 9-ю томами и что просил три месяца, но ему хватит и полторы недели.

Прокурор Максим Крым говорит о ходатайстве про перенос дела: то, что Байдык устал, это все потому, что цитирует всех свидетелей, а это лишнее.

Об участии Януковича Крым говорит, что хочет, чтобы Янукович выступил, но согласен с предыдущим решением суда касательно механизма.

О том, что Горошинский просит уже не три месяца, а полторы недели Крым говорит, что считает, что полторы недели достаточно.

Судья спрашивает у Горошинского, сколько ему нужно времени на дебатную речь.

Горошинский говорит, что также будет цитировать свидетелей.

"Надеюсь, что за три дня смогу выступить", - говорит Горошинский.

17:18 Горошинский сообщает, что Янукович просил через него предоставить возможность выступить в дебатах, но при задействовании механизма международно-правовой помощи (это когда суд официально обращается в РФ с просьбой обеспечить официальный допрос/выступление Януковича).

Он говорит, что на организацию этого хватит "месяца-полтора".

Также говорит, что Янукович хочет выступить с последним словом.

Горошинский напоминает, что если возникают новые обстоятельства, суд может "процессуально отреагировать".

Следовательно он ходатайствует о выступлении Януковича в дебатах и с последним словом.

17:15 Байдык говорит, что закончил 9-й блок дебатной речи и просит перенести заседание, чтобы читать 10-й блок.

Он также просит учесть график адвокатов.

Судья Девятко говорит, что Байдык выступает уже четыре дня.

Адвокат говорит, что у него есть еще 10-й и 11-й блоки, последний - еще в работе. По его словам, хватит "день-два максимум".

Девятко требует конкретного ответа.

Байдык: "На данный момент, считаю, что вложусь в два дня".

Судья спрашивает у Горошинского его мнение. Горошинский говорит, что поддерживает перенос заседания, поскольку его коллега устал. Также он просит учесть его график рабочий, потому что у него заседания в деле по бывшим сотрудникам "Беркута".

17:02 Перерыв окончен.

Адвокат говорит, что в предыдущем блоке доказал главное: крымчане не воспринимали тех, кто пришел в результате "антиконституционного переворота". Он перечисляет свидетелей, которые об этом говорили.

Следующий тезис адвоката: госслужащие, военные и правоохранители в Крыму "были брошены на произвол", с ними не связывался Киев, им не давали приказов. Байдык цитирует свидетелей, упоминавших об этом.

Третий тезис: отсутствие адекватной реакции со стороны Киева на захват админзданий в Крыму.

Еще один тезис: Крым сдали из-за "бездействия власти".

16:45 Адвокат суммирует: власть ничего не сделала, чтоб сохранить Крым, чтобы оборонять территориальную целостность. Ответственность за это лежит на президенте, добавляет он, имея в виду тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова.

Турчинова Байдык называет тем, кто "присвоил власть".

"Почти все свидетели подтвердили, что соответствующего приказа Верховный главнокомандующий не давал", - говорит он.

Байдык пьет воду и просит перерыв.

Судья Девятко объявляет перерыв на 10 минут.

16:40 После военных Байдык цитирует показания нардепа Михаила Добкина, который так же обвиняет нынешнюю украинскую власть в потере Крыма.

15:58 Адвокат продолжает зачитывать показания военных. Среди прочего они рассказывали, как войска были приведены в полную боевую готовность, а после этот приказ был снят.

15:50 Байдык цитирует показания бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и экс-министра обороны Тенюха, который говорил, что всегда выступал за введение военного положения.

15:32 Перерыв окончен.

Байдык продолжает цитировать показания военных, в которых они говорят, что не видели приказ о применении оружия.

15:16 Адвокат зачитывает показания свидетеля Глухова, командира корабля, который рассказывает, что ему поступали команды "Держаться", а других - нет.

Далее он цитирует тогдашнего оперативного дежурного Гринько, который говорит о том, что поступала команда применять оружие в рамках устава.

Байдык читает показания других военных.

"Прошу небольшой перерыв для возобновления сил", - обращается адвокат к суду.

Суд объявляет перерыв на 10 минут.

15:05 Байдык цитирует показания экс-главы Генштаба Украины Заманы, который говорил, что выступал против назначения Тенюха министром обороны Украины, но Турчинов его не услышал.

Также Замана рассказывал о том, как проходило заседание СНБО в стенах ВР 28 февраля, и что его там тоже не услышали, а также о том, что было снято решение о приведении войск в полную боевую готовность. Замана настаивал, что Вооруженные силы Украины были боеспособны, говорит Байдык.

14:56 Байдык переходит к цитированию свидетеля Дещицы в части ответа на вопрос, почему не голосовал на заседании СНБО за введение военного положения. Он среди прочего объяснял это необходимость проведения внеочередных выборов.

Власть бездействовала, резюмирует адвокат. Кто-то из свидетелей пытался себя оправдывать, говорит он, в то время как военные не боролись за власть и говорили, что Киев бездействовал.

14:44 Байдык переходит к показаниям Андрея Парубия, нынешнего спикера Верховной Рады.

Он утверждает, что тогдашняя власть не хотела оборонять Крым и приводит в доказательство этого цитату Турчинова о том, почему не было введено военное положение.

Байдык: Турчинов обосновывал это необходимостью не ограничивать права человека, юридическими аргументами. Говорил, что дал указ о подготовке военного положения, и его подготовили. Но он не получил поддержку со стороны СНБО. Он объяснял, что введение военного положение предусматривает отсутствие выборов.

Также адвокат цитирует аргументы Турчинова о том, почему не была объявлена война. Он обосновывал это тем, что Украина не может противостоять ядерному государству.

14:36 Байдык переходит к допросу Президента Петра Порошенко, который на момент тех событий был народным депутатом Украины.

Порошенко описывал свою поездку в Крым и как его там встретили.

Адвокат говорит, что показания свидетеля Порошенко не должны учитывается, потому что судья прервал его и не дал возможность адвокатам задать свои вопросы.

14:30 Адвокат говорит, что решение о выводе войск из Крыма - "это фактическая сдача Крыма". Он продолжает цитировать показания Турчинова об этих событиях.

14:22 Далее он зачитывает показания Турчинова, где тот рассказывает о ситуации в Крыму и своих действиях.

Адвокат делает вывод, что Турчинов уклонялся от ответов на вопросы защиты.

14:14 Байдык переходит к зачитыванию показаний Арсения Яценюка.

Он говорит, что военным не поступил приказ из Киева применять оружие, и что Александр Турчинов дал показания, которые не подтвердились показаниями других свидетелей.

14:02 В зал зашли судьи и объявили о продолжении заседания.

Адвокат Александр Байдык продолжает читать дебатную речь, цитируя показания Валентина Наливайченко. По его словам, из показаний Наливайченко выходит, что в его полномочия не входила защита территориальной целостности Украины и защита Крыма.

11:58 Судья Девятко прерывает Байдыка.

"Пришло сообщение о заминировании суда, мы вынуждены прерваться. Перерыв до 14:00 для проверки", - говорит он.

Сотрудники полиции просят всех присутствующих покинуть здание суда, ходят по коридорам.

Сотрудники суда покидают здание.

11:46 Байдык переходит к цитированию показаний тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, который в те дни прилетел в Крым вместе с Аваковым, чтобы найти Януковича.

11:40 Заседание возобновилось.

Байдык читает показания министра внутренних дел Арсена Авакова, который рассказывал о ситуации в Крыму. Он утверждает, что Аваков пытался скрыть свои преступления.

Адвокат продолжает цитировать Авакова, который рассказывал, что прилетел в Крым, чтобы найти Януковича.

"Желание поймать и уничтожить действующего президента доминировало!" - говорит Байдык.

11:22 Подводя итог выступлениям этого свидетеля, адвокат говорит, что показания Сенченко важны, так как они раскрывают процессы, которые происходили до "сдачи Крыма", их связь с Турчиновым и возможную причастность к неким преступлениям.

Байдык говорит, что свидетель пытался якобы оправдать Турчинова, который отдавал приказы на применение оружия по телефону, "а люди ждали письменных приказов, а таких, к сожалению, не было". По его словам, власть пытается переложить ответственность с себя на кого-нибудь.

Адвокат просит перерыв и судья дает 10 минут отдыха.

11:11 Байдык читает показания экс-замглавы АП, члена "Батькивщины", председателя Всеукраинского общественного правозащитного движения "Сила права" Андрея Сенченко.

В этом допросе Сенченко в частности рассказывал о кадровой политике. Из его рассказа адвокат делает вывод, что пришедшие к власти "делили портфели", а не боролись за территориальную целостность Украины.

11:02 Байдык цитирует показания крымчанки, которая рассказывает, что Украина и татары "хотели разогнать крымчан", что власть в Киеве не выбирали и так далее.

Далее он цитирует свидетеля Рапопорта - жителя Крыма, военного пенсионера, экс-адъютанта бывшего начальника Генштаба Украины Ильина. Он рассказывал о настроениях в Крыму, о том, что люди были возмущены действиями Киева.

10:58 Байдык цитирует показания Рефата Чубарова.

Чубаров рассказывал о настроениях в Крыму, о первых днях оккупации, говорил о том, что "все сдали Крым".

Байдык подводит итог: тогдашней власти было не выгодно спасать Крым.

""Власть сдала Крым" - эта фраза должна стать главной в этом процессе!" - говорит он.

10:48 Могилев среди прочего утверждает, что новая власть ничего не сделала, чтоб сохранить полуостров.

10:45 Байдык зачитывает свидетельства экс-председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева о захвате российским спецназом зданий Верховного Совета и Совета министров АРК.

10:40 А письмо, которое показывал постпред РФ Чуркин на заседании Совбеза ООН было ничем иным, как информированием о позиции президента, уверяет адвокат и переходит к следующему блоку: "Сдача Крыма".

Байдык говорит, что будет читать эту часть максимально полно и оглашает свидетелей: Могилева, Чубарова, Глухова, Гринько, Гайдука, Бургомистренко и еще двух военных.

"Эти свидетели меньше всего заинтересованы в искажении происходящего, ведь они не были у власти", - отмечает он.

В то же время он просит скептически относиться к свидетелям Порошенко, Наливайченко, Авакову, Турчинову, Тенюху и так далее.

"Они хотят переложить ответсвеннность и вынуждены скрывать причины своей бездеятельности", - поясняет Байдык.

10:30Далее Байдык цитирует показания Добкина о том, что Янукович не собирался никуда бежать.

10:26Байдык: Кобзарь на допросе говорил, что Павленко ему сообщил, что отправить не смог, но передал сотруднику СБУ, который должен был отправить. Кобзарь утверждал, что некий сотрудник из СБУ, имени которого он не знает, сообщил, что отправил письма.

Также адвокат цитирует начальника внутренних войск Шуляка, который говорил, что видел копии писем странам-гарантам и знает, что они были отправлены.

Еще он цитирует показания Анны Герман, которая откуда-то знала, что есть такие письма.

10:22 Байдык цитирует слова Бернацкого, одного из охранников Януковича. Тот рассказывал, что забрал бумаги-черновики - обращения к представителям стран-гарантов.

Бернацкий говорил, что подготовил эти бумаги, сделал с них копии, и что при нем Янукович отправил другого охранника на почту отправлять эти письма, отмечает защитник Януковича.

Эти бумаги для отправки Янукович, по словам Бернацкого, отдал Павленко, о чем свидетельствует и Константин Кобзарь, добавляет он.

10:20 Также Байдык ссылается на показания тогдашнего губернатора Харьковской области Михаила Добкина, который узнал якобы от Андрея Клюева, что готовят обращение к тем, кто подписывал Соглашение власти с оппозицией об урегулировании конфликта от 21 февраля 2014

Добкин говорил, что не видел самого текста обращения, а просто помог организовать все технически.

10:16 Адвокат начинает зачитывать восьмой блок дебатов: "Поиск путей выхода из кризиса, обращение к гарантам подписания Соглашения в феврале 2014 года".

Александр Байдык утверждает, что Янукович обращался к представителям Германии, Франции и Польши, чтобы они урегулировали конфликт. Он говорит, что Янукович написал и направил им письма, где просил их рассмотреть возможность введения полицейской или миротворческой миссии. Ссылается на показания свидетелей.

Но, по его словам, этот механизм не сработал, потому что "он был запущен против президента Виктора Януковича".

Далее он ссылается на показания свидетеля Павленко, начальника штаба охраны Януковича. Павленко рассказывал, что Янукович отправлял подобные письма.

10:15 Байдыку поставили трибуну.

10:05Заседание началось.

Байдыку предоставляют слово для продолжения дебатов, а он в свою очередь ходатайствует, чтобы суд предоставил ему трибуну.

Другие адвокаты поддерживают его просьбу.

"Если это будет способствовать предоставлению Януковичу надлежащей правовой помощи, то не возражаю", говорит прокурор Максим Крым.

"Будет?" - спрашивает судья Девятко у адвоката.

"Будет", - отвечает тот.

Судья объявляет перерыв на 10 минут.

Напомним, сегодня защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка уже четвертый день зачитывает дебатную речь. Стенограммы трех предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.