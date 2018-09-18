 Суд над Януковичем: защита четвертый день зачитывает дебатную речь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:11 Байдык читает показания экс-замглавы АП, члена "Батькивщины", председателя Всеукраинского общественного правозащитного движения "Сила права" Андрея Сенченко.

В этом допросе Сенченко в частности рассказывал о кадровой политике. Из его рассказа адвокат делает вывод, что пришедшие к власти "делили портфели", а не боролись за территориальную целостность Украины.

11:02 Байдык цитирует показания крымчанки, которая рассказывает, что Украина и татары "хотели разогнать крымчан", что власть в Киеве не выбирали и так далее.

Далее он цитирует свидетеля Рапопорта - жителя Крыма, военного пенсионера, экс-адъютанта бывшего начальника Генштаба Украины Ильина. Он рассказывал о настроениях в Крыму, о том, что люди были возмущены действиями Киева.

10:58 Байдык цитирует показания Рефата Чубарова.

Чубаров рассказывал о настроениях в Крыму, о первых днях оккупации, говорил о том, что "все сдали Крым".

Байдык подводит итог: тогдашней власти было не выгодно спасать Крым.

""Власть сдала Крым" - эта фраза должна стать главной в этом процессе!" - говорит он.

10:48 Могилев среди прочего утверждает, что новая власть ничего не сделала, чтоб сохранить полуостров.

10:45 Байдык зачитывает свидетельства экс-председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева о захвате российским спецназом зданий Верховного Совета и Совета министров АРК.

10:40 А письмо, которое показывал постпред РФ Чуркин на заседании Совбеза ООН было ничем иным, как информированием о позиции президента, уверяет адвокат и переходит к следующему блоку: "Сдача Крыма".

Байдык говорит, что будет читать эту часть максимально полно и оглашает свидетелей: Могилева, Чубарова, Глухова, Гринько, Гайдука, Бургомистренко и еще двух военных.

"Эти свидетели меньше всего заинтересованы в искажении происходящего, ведь они не были у власти", - отмечает он.

В то же время он просит скептически относиться к свидетелям Порошенко, Наливайченко, Авакову, Турчинову, Тенюху и так далее.

"Они хотят переложить ответсвеннность и вынуждены скрывать причины своей бездеятельности", - поясняет Байдык.

10:30Далее Байдык цитирует показания Добкина о том, что Янукович не собирался никуда бежать.

10:26Байдык: Кобзарь на допросе говорил, что Павленко ему сообщил, что отправить не смог, но передал сотруднику СБУ, который должен был отправить. Кобзарь утверждал, что некий сотрудник из СБУ, имени которого он не знает, сообщил, что отправил письма.

Также адвокат цитирует начальника внутренних войск Шуляка, который говорил, что видел копии писем странам-гарантам и знает, что они были отправлены.

Еще он цитирует показания Анны Герман, которая откуда-то знала, что есть такие письма.

10:22 Байдык цитирует слова Бернацкого, одного из охранников Януковича. Тот рассказывал, что забрал бумаги-черновики - обращения к представителям стран-гарантов.

Бернацкий говорил, что подготовил эти бумаги, сделал с них копии, и что при нем Янукович отправил другого охранника на почту отправлять эти письма, отмечает защитник Януковича.

Эти бумаги для отправки Янукович, по словам Бернацкого, отдал Павленко, о чем свидетельствует и Константин Кобзарь, добавляет он.

10:20 Также Байдык ссылается на показания тогдашнего губернатора Харьковской области Михаила Добкина, который узнал якобы от Андрея Клюева, что готовят обращение к тем, кто подписывал Соглашение власти с оппозицией об урегулировании конфликта от 21 февраля 2014

Добкин говорил, что не видел самого текста обращения, а просто помог организовать все технически.

10:16 Адвокат начинает зачитывать восьмой блок дебатов: "Поиск путей выхода из кризиса, обращение к гарантам подписания Соглашения в феврале 2014 года".

Александр Байдык утверждает, что Янукович обращался к представителям Германии, Франции и Польши, чтобы они урегулировали конфликт. Он говорит, что Янукович написал и направил им письма, где просил их рассмотреть возможность введения полицейской или миротворческой миссии. Ссылается на показания свидетелей.

Но, по его словам, этот механизм не сработал, потому что "он был запущен против президента Виктора Януковича".

Далее он ссылается на показания свидетеля Павленко, начальника штаба охраны Януковича. Павленко рассказывал, что Янукович отправлял подобные письма.

10:15 Байдыку поставили трибуну.

10:05Заседание началось.

Байдыку предоставляют слово для продолжения дебатов, а он в свою очередь ходатайствует, чтобы суд предоставил ему трибуну.

Другие адвокаты поддерживают его просьбу.

"Если это будет способствовать предоставлению Януковичу надлежащей правовой помощи, то не возражаю", говорит прокурор Максим Крым.

"Будет?" - спрашивает судья Девятко у адвоката.

"Будет", - отвечает тот.

Судья объявляет перерыв на 10 минут.

Напомним, сегодня защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка уже четвертый день зачитывает дебатную речь. Стенограммы трех предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.