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 Станция метро "Политехнический институт" в Киеве изменит режим работы с 24 сентября по 5 октября

На станции метро "Политехнический институт" в Киеве с 24 сентября по 5 октября будет проводиться ремонт эскалатора. В связи с этим, в рабочие дни с 7:45 по 10:25 станция будет закрыта на вход.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

Так, изменится режим работы станции "Политехнический институт" - из-за необходимости ремонта эскалатора. Во время ремонта рабочие эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

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"Переориентируйте свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновка" или "Вокзальная". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Станция метро Политехнический институт в Киеве изменит режим работы с 24 сентября по 5 октября 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086701
 
 
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Могу себе представить, что теперь будет твориться на Вокзальной...
Эта станция из-за обилия всякого рода скорбных людей и понаехавших и так была вратами в преисподнюю.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтанция метро "Политехнический институт" в Киеве изменит режим работы с 24 сентября по 5 октября
 
 
 
 
 
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