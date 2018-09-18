 Станция метро "Политехнический институт" в Киеве изменит режим работы с 24 сентября по 5 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

Так, изменится режим работы станции "Политехнический институт" - из-за необходимости ремонта эскалатора. Во время ремонта рабочие эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

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"Переориентируйте свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновка" или "Вокзальная". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.