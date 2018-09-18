 Станция метро "Политехнический институт" в Киеве изменит режим работы с 24 сентября по 5 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.
Так, изменится режим работы станции "Политехнический институт" - из-за необходимости ремонта эскалатора. Во время ремонта рабочие эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.
"Переориентируйте свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновка" или "Вокзальная". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Эта станция из-за обилия всякого рода скорбных людей и понаехавших и так была вратами в преисподнюю.