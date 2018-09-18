 Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Сразу, чтобы снять все спекуляции вокруг искусственных упреков о "вторжении на чужую каноническую территорию" (имеется в виду решение Константинополя о назначении в Украине собственных экзархов. - Ред.), отмечу, что территория Украины никогда не была канонической территорией любой другой поместной православной церкви, кроме Вселенского патриархата. Киевская митрополия канонически и исторически, с момента своего создания во времена первых киевских христианских князей Аскольда, Ольги и Владимира и дальше более 700 лет была митрополией в составе Вселенского Патриархата", - пояснил владыка.

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Он подчеркнул, что даже после передачи в 1686 году части Киевской кафедры на подроссийских территориях во временную опеку (наместничество) московских патриархов Украина все время оставалась канонической территорией Константинопольской церкви

"После присоединения в середине XVII в. Левобережной части Украины в состав Московского государства Киевская церковь оказалась разделенной на части между различными враждующими странами (Россией, Польшей и Турцией), из-за чего в Киеве долгое время не могли выбрать единого митрополита. В этой сложной ситуации Вселенский патриарх, чтобы не оставить окончательно украинскую паству без архипастырской опеки, часть Киевской церкви на подконтрольных России территориях в 1686 году передал под временную опеку (наместничество) патриарху московскому, чтобы тот мог помочь поставить в Киеве и других епархиях левобережной Украины (Гетманщины) митрополита и епископов. При этом важным условием оставалась требование, чтобы Киевские митрополиты и в дальнейшем оставались автономными от Москвы Экзархамы Вселенского патриарха и обязательно поминали его имя на всех богослужениях. То есть это никоим образом не было передачей Киевской митрополии под власть Московских патриархов. Такова передача была бы антиканонической, поскольку в грамоте об учреждении Московского патриаршества пределы канонических воздействий московских патриархов признавались в границах Московского государства 1589. И в эти границ никоим образом не входила Киевская митрополия, которая включала в себя под омофором Вселенского патриархата Украину, Беларусь, Литву и Польшу", - рассказал архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

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