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 Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Территория Украины никогда не была канонической территорией любой другой поместной православной церкви, кроме Вселенского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Сразу, чтобы снять все спекуляции вокруг искусственных упреков о "вторжении на чужую каноническую территорию" (имеется в виду решение Константинополя о назначении в Украине собственных экзархов. - Ред.), отмечу, что территория Украины никогда не была канонической территорией любой другой поместной православной церкви, кроме Вселенского патриархата. Киевская митрополия канонически и исторически, с момента своего создания во времена первых киевских христианских князей Аскольда, Ольги и Владимира и дальше более 700 лет была митрополией в составе Вселенского Патриархата", - пояснил владыка.

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Он подчеркнул, что даже после передачи в 1686 году части Киевской кафедры на подроссийских территориях во временную опеку (наместничество) московских патриархов Украина все время оставалась канонической территорией Константинопольской церкви

"После присоединения в середине XVII в. Левобережной части Украины в состав Московского государства Киевская церковь оказалась разделенной на части между различными враждующими странами (Россией, Польшей и Турцией), из-за чего в Киеве долгое время не могли выбрать единого митрополита. В этой сложной ситуации Вселенский патриарх, чтобы не оставить окончательно украинскую паству без архипастырской опеки, часть Киевской церкви на подконтрольных России территориях в 1686 году передал под временную опеку (наместничество) патриарху московскому, чтобы тот мог помочь поставить в Киеве и других епархиях левобережной Украины (Гетманщины) митрополита и епископов. При этом важным условием оставалась требование, чтобы Киевские митрополиты и в дальнейшем оставались автономными от Москвы Экзархамы Вселенского патриарха и обязательно поминали его имя на всех богослужениях. То есть это никоим образом не было передачей Киевской митрополии под власть Московских патриархов. Такова передача была бы антиканонической, поскольку в грамоте об учреждении Московского патриаршества пределы канонических воздействий московских патриархов признавались в границах Московского государства 1589. И в эти границ никоим образом не входила Киевская митрополия, которая включала в себя под омофором Вселенского патриархата Украину, Беларусь, Литву и Польшу", - рассказал архиепископ Тельмиский Иов (Геча). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

Источник: https://censor.net.ua/n3086700
 
   
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сейчас москалей начнут тыкать носом в исторические документы Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 4993
правда у них на все случаи жизни есть железная отмазка "вивсеврете " Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 6423 радует что она прокатывает только там где смотрят русский телевизор
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Московским попам вход в Украину воспрещен!
Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 582
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сейчас москалей начнут тыкать носом в исторические документы
правда у них на все случаи жизни есть железная отмазка "вивсеврете " Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 6423 радует что она прокатывает только там где смотрят русский телевизор
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они щас рукожопые что-нибудь "нафотожопят" и предъявят "подлинный документ" (в электронном виде в формате PSD!) и даже забудут стереть инфо о его создании!
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....в грамоте об учреждении Московского патриаршества пределы канонических воздействий московских патриархов признавались в границах Московского государства 1589 года...

аааа.. а вот это - ШАХ и МАТ гундяевщине!
Ведь мало того, что послали накуй с территории Украины, так еще и сказали что гундяевский пархат "каноничен ТОЛЬКО на территории Мокшании в пределах границ 1589 года" !
Ребята, это жесть..! московский пархат объявили неканоничным даже в пределах 95% всей Рашки!
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геть московського попа-окупанта и сатаниста Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 4707
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Московским попам вход в Украину воспрещен!
Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 582
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Мокшанский САТАНАТ чувствует себя сейчас как гопник у которого отжали лопатник и мобилу и дали с ноги в жбан...
В его родной подворотне...
На его родном районе...
Его вчерашние кореша...

)))))))))))))))
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і шо цікаво ЛЮДИ ЗНАЛИ ЗАВЖДИ що москальська потворна церква ординського улуса= бандитське кубло.. а окупанти-москалі це дикуни та нелюді Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3113
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Подгорает?))))
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На Московии сейчас подгорает...
По факту РПЦ МП....это просто СЕКТА!)))
а Кирил Гундяев...еретик и раскольник!)))
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причём, САМОПРОВОЗГЛАШЕННАЯ (без канонического одобрения и разрешения)!
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15 грудня 1448 ріку Собор московського православного духовенства за прямою вказівкою Василя II Темного обрав митрополитом єпископа рязанського і муромського Йону. Обрав злочинно, без санкції Константинопольського Патріарха. С тих пір більше ста років московські митрополити обиралися єпископами на московії без висвячення Константинопольського Патріарха, без апостольської спадкоємності, божественної благодаті і свячення, доведеться визнати: російська православна церква на довгий час перестає бути апостольської. ...
А на заході на дійсно Слов'янській Русі, переконавшись, що в Москві московські єпископи самовільно вибирають собі особливого митрополита, в 1458 році руські православні церкви в ВКЛ обірвали зв'язки з злочинною московською митрополію . Константинополь призначив там православним русінам канонічного митрополита, і цей митрополит знову сів в стародавній столиці слов'янської Русі, в Києві. С цих пір православна церква у справжній непідробній Русі - Україні підпорядковується власним митрополиту і знаходиться під омофором Константинополя. Виходить що московська митрополія розкольницька бо відкололася від православної апостольської церкви.
А православна церква у словянскої КиївськоїРусі на відміну від ординської московської митрополії залишилася в складі апостольської церкви ... Скандальне оголошення московської патріархії незалежною, тобто автокефальною, це було оголошення з позиції сили. І офіційно в Московії - орді (а з 18 століття вже як придумана нібито Росія) патріаршество введено тільки в 1589 році. Більше ста років Московська митрополія, всупереч всім канонічним законам, існувала де факто, як бандиптська автокефальна патріархія.
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Когда то был спектакль " стакан воды" об интригах во власти. Видимо тот стакан воды, который хотели сунуть Варфоломею сыграл злую шутку с кгбистским хремлем
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более того:
....в грамоте об учреждении Московского патриаршества пределы канонических воздействий московских патриархов признавались в границах Московского государства 1589 года...

аааа.. а вот это - ШАХ и МАТ гундяевщине!
Ведь мало того, что послали накуй с территории Украины, так еще и сказали что гундяевский пархат "каноничен ТОЛЬКО на территории Мокшании в пределах границ 1589 года" !
Ребята, это жесть..! московский пархат объявили неканоничным даже в пределах 95% всей Рашки!
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Геча - это погоняло?
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Патриарх Кирил это погоняло...
В миру агегт КГБ Михайлов...
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да, можно просто ГУНДЯЙ! Его там скоро "поменяют" на хуйловского "духовника" Шевкунова, если только параша не начнёт срочно "освобождать Стамбул" (от "турко-фашистов"), чтоб провозгласить его "вселенским патриархом" (и за одно лишить украинскую церковь томоса)!
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Коли у кацапа немає аргументів по темі, він переходить на особистості... Аргументи - в студію!
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Все разговоры о попах и их спорах за паству (десятина она всем нравится). Весь мир обсуждает происхождение ракеты, только грузины вякнули что-то, в Украине молчат несмотря на то, что решающие документы и окончательное слово за Украиной. В Херсоне эвакуация, все молчат и юбилеи свадьбы отмечают. Венские обязанности исполняют? Народу опиум, себе власть и бабки.
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Ты думаешь,кто-то собирается напрягаться из-за очередного кацапского вброса? Кто-то к нему серьёзно отнесся по-твоему?
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Публичное празднование годовщины свадьбы на камеру во время эвакуации детей это кацапский вброс??? Круто.
Ну, в отношении напрягаться "Как говорится в заявлении правительства Нидерландов для Радио Свобода, там «приняли во внимание сообщения в связи с пресс-конференцией Министерства обороны России».
А когда принимают во внимание и нет возражений, то и выводы будут соответствующие и они точно будут соответствовать кацапским интересам так-как могут считаться неоспоренными и неопровергнутыми.
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Копаючи "хахлам" яму, кацапи в цій же ямі і опинилися, але копають далі бо міркують, що це для "хахлов"....феєричні довбні
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Ще ватним бабкам треба дупу надрати, казати, що за ними око Боже через Вселенський патріархат слідкує і пенсії отбируть у тих, хто в маЦковську церкву буде ходити та ще щось вигадати)) . Вже добре буде їм по вухам у себе в кожному дворі поїздити та піти, нехай тремтять.
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Уйти под Вселенский патриархат очень даже правильно. Многим церквьям легче будет перейти под Константинополь чем затевать тёрки с Киевским патриархатом. Такой переход для Украины будет мение конфликтным. Та и статус круче.
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Да это все понятно. Готовьтесь лучше предать кацапопьё анафеме,объявить их еретикамми и раскольниками. Они ну ооочень напрашиваются.
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Ага, и все это время терпели, а бабло отсюда в Москву шло? Или имели резон "закрывать глаза", а теперь мол пушистые такие - даешь справедливость.
Как это что поп в очках? У него 0(ноль) веры ибо "там нацарапано" чето о горчичном зерне)))
Вот это умеют же басенками кормить. Еще х.з. не по договорняку ли с Гундилл Киряевым этот Тутмас дают. Москва же хочет показать всем что тут начнут мол меситься из-за того чьего поцреархата летающие мужички более добрые Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 6671
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Все тайное, рано или поздно, становится явным...
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Новое название мокшанской секты будет путинославие, а молитва будет следующая. Во имя отца (путина), сына (медведева), святого духа(газпрома) Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 5299
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Московиты, а, что означает - "вторжении на чужую каноническую территорию" ? Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 9573
Разве ВСЯ земля не каноническая территория Христа, или у вас свой, мокшанско-болотный христос? Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3073
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А когда очистят территорию с руин ДЕСЯТИННОЙ от мацковских сатанистов? А , Гросик? А, Аваков? А, Петренко? Или вы все не киевского патриархата прихожане и вам насрать?
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Варфоломей, изгнание Сатаны из Киева. Скоро н экранах.
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Московия украла у Руси-Украины историю, название, веру. Но с верой православной произошла осечка. Поскольку никто Московский патриархат не крестил, не давал Томаса, то есть это самозваная церковь. Нацепить на себя рясу это не означает еще, что московские попы стали православными. Принять веру православную это, прежде всего, принять в прямом смысле веру и жить по заповедям Бога. Московский патриархат никогда не жил по заповедям Бога. Московский патриархат поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию, клеветал и т.д., то есть нарушал все Божьи заповеди. Поэтому Московский патриархат это не православная церковь, а какая-то секта, которую необходимо придать анафеме.
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Пішла вода в хату. Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 7336
Коли Бог хоче когось покарати, то відбирає розум. Та нічого, коли московити остаточно розсеруться з усіма назовні та передеруться всередині себе, тоді й повернеться усе на коло своє - у РПЦ залишиться лише канонічна (на 1589 рік) територія.

Ну а поки що "Гуляй, рванина, от рубля и выше". Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3204
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удивительно, почему из вселенской патриархии столько лет молчали и покрывали кацапов?? попустительствовали их беспределу тут? не дали Томос когда мы просили еще много лет назад?? очень странное поведение.
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РПЦ в агонії і це надзвичайно тішить і радує.Цікаво що КДБ зробить з Гундяєм,якщо вона втратить українську церкву? Україна завжди була канонічною територією тільки Вселенського Патріархату, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 211
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