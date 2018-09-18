 Украина всегда была канонической территорией только Вселенского Патриархата, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Главком" рассказал Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча).
"Сразу, чтобы снять все спекуляции вокруг искусственных упреков о "вторжении на чужую каноническую территорию" (имеется в виду решение Константинополя о назначении в Украине собственных экзархов. - Ред.), отмечу, что территория Украины никогда не была канонической территорией любой другой поместной православной церкви, кроме Вселенского патриархата. Киевская митрополия канонически и исторически, с момента своего создания во времена первых киевских христианских князей Аскольда, Ольги и Владимира и дальше более 700 лет была митрополией в составе Вселенского Патриархата", - пояснил владыка.
Он подчеркнул, что даже после передачи в 1686 году части Киевской кафедры на подроссийских территориях во временную опеку (наместничество) московских патриархов Украина все время оставалась канонической территорией Константинопольской церкви
"После присоединения в середине XVII в. Левобережной части Украины в состав Московского государства Киевская церковь оказалась разделенной на части между различными враждующими странами (Россией, Польшей и Турцией), из-за чего в Киеве долгое время не могли выбрать единого митрополита. В этой сложной ситуации Вселенский патриарх, чтобы не оставить окончательно украинскую паству без архипастырской опеки, часть Киевской церкви на подконтрольных России территориях в 1686 году передал под временную опеку (наместничество) патриарху московскому, чтобы тот мог помочь поставить в Киеве и других епархиях левобережной Украины (Гетманщины) митрополита и епископов. При этом важным условием оставалась требование, чтобы Киевские митрополиты и в дальнейшем оставались автономными от Москвы Экзархамы Вселенского патриарха и обязательно поминали его имя на всех богослужениях. То есть это никоим образом не было передачей Киевской митрополии под власть Московских патриархов. Такова передача была бы антиканонической, поскольку в грамоте об учреждении Московского патриаршества пределы канонических воздействий московских патриархов признавались в границах Московского государства 1589. И в эти границ никоим образом не входила Киевская митрополия, которая включала в себя под омофором Вселенского патриархата Украину, Беларусь, Литву и Польшу", - рассказал архиепископ Тельмиский Иов (Геча).
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
правда у них на все случаи жизни есть железная отмазка "вивсеврете " радует что она прокатывает только там где смотрят русский телевизор
аааа.. а вот это - ШАХ и МАТ гундяевщине!
Ведь мало того, что послали накуй с территории Украины, так еще и сказали что гундяевский пархат "каноничен ТОЛЬКО на территории Мокшании в пределах границ 1589 года" !
Ребята, это жесть..! московский пархат объявили неканоничным даже в пределах 95% всей Рашки!
В его родной подворотне...
На его родном районе...
Его вчерашние кореша...
)))))))))))))))
По факту РПЦ МП....это просто СЕКТА!)))
а Кирил Гундяев...еретик и раскольник!)))
А на заході на дійсно Слов'янській Русі, переконавшись, що в Москві московські єпископи самовільно вибирають собі особливого митрополита, в 1458 році руські православні церкви в ВКЛ обірвали зв'язки з злочинною московською митрополію . Константинополь призначив там православним русінам канонічного митрополита, і цей митрополит знову сів в стародавній столиці слов'янської Русі, в Києві. С цих пір православна церква у справжній непідробній Русі - Україні підпорядковується власним митрополиту і знаходиться під омофором Константинополя. Виходить що московська митрополія розкольницька бо відкололася від православної апостольської церкви.
А православна церква у словянскої КиївськоїРусі на відміну від ординської московської митрополії залишилася в складі апостольської церкви ... Скандальне оголошення московської патріархії незалежною, тобто автокефальною, це було оголошення з позиції сили. І офіційно в Московії - орді (а з 18 століття вже як придумана нібито Росія) патріаршество введено тільки в 1589 році. Більше ста років Московська митрополія, всупереч всім канонічним законам, існувала де факто, як бандиптська автокефальна патріархія.
....в грамоте об учреждении Московского патриаршества пределы канонических воздействий московских патриархов признавались в границах Московского государства 1589 года...
аааа.. а вот это - ШАХ и МАТ гундяевщине!
Ведь мало того, что послали накуй с территории Украины, так еще и сказали что гундяевский пархат "каноничен ТОЛЬКО на территории Мокшании в пределах границ 1589 года" !
Ребята, это жесть..! московский пархат объявили неканоничным даже в пределах 95% всей Рашки!
В миру агегт КГБ Михайлов...
Ну, в отношении напрягаться "Как говорится в заявлении правительства Нидерландов для Радио Свобода, там «приняли во внимание сообщения в связи с пресс-конференцией Министерства обороны России».
А когда принимают во внимание и нет возражений, то и выводы будут соответствующие и они точно будут соответствовать кацапским интересам так-как могут считаться неоспоренными и неопровергнутыми.
Как это что поп в очках? У него 0(ноль) веры ибо "там нацарапано" чето о горчичном зерне)))
Вот это умеют же басенками кормить. Еще х.з. не по договорняку ли с Гундилл Киряевым этот Тутмас дают. Москва же хочет показать всем что тут начнут мол меситься из-за того чьего поцреархата летающие мужички более добрые
Разве ВСЯ земля не каноническая территория Христа, или у вас свой, мокшанско-болотный христос?
Коли Бог хоче когось покарати, то відбирає розум. Та нічого, коли московити остаточно розсеруться з усіма назовні та передеруться всередині себе, тоді й повернеться усе на коло своє - у РПЦ залишиться лише канонічна (на 1589 рік) територія.
Ну а поки що "Гуляй, рванина, от рубля и выше".