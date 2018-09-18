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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1981) Климпуш-Цинцадзе (266) Уильямсон (7)

 Великобритания заинтересована в обмене опытом с Украиной в выявлении гибридных угроз и реагировании на них, - Уильямсон

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с Государственным секретарем по делам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном (Gavin Alexander Williamson).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Вице-премьер-министр отметила, что политический и военный диалог двух стран остается интенсивным и поблагодарила Великобританию за поддержку реформ в Украине. В частности, отметила она, чрезвычайно ценна британская помощь Украине в оборонном планировании, развитии боевых возможностей Вооруженных Сил и в профессиональной подготовке военнослужащих.

Вице-премьер-министр также выразила поддержку Великобритании в деле Солсбери и осудила агрессивные действия России.

Климпуш-Цинцадзе также отметила, что гибридные угрозы со стороны РФ касаются не только Украины: "Горячая фаза войны против Украины продолжается, но это война и против всего западного мира, просто это так называемая "мягкая война". Противодействием этому может быть укрепление единства западного сообщества".

Вице-премьер-министр напомнила о Межведомственных учениях по развитию национальной системы устойчивости к угрозам, которые должны состояться 8-10 октября в Украине при поддержке британской стороны.

Говоря о дальнейшем сотрудничестве Украины с Великобританией, Уильямсон отметил, что для британцев необходимо из первых источников услышать о том, как Украина реагирует на гибридные угрозы со стороны России.

"Год назад мы даже не представили себе, что у нас может произойти инцидент, подобный тому, который произошел в Солсбери. Украина имеет чрезвычайный опыт в выявлении, реагировании и расследовании гибридных угроз, испытав полный спектр агрессии со стороны России. Для Великобритании чрезвычайно важно взаимодействовать с Украиной, поскольку британцы также осознают эту опасность", - сказал Уильямсон.

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При обсуждении вопроса имплементации положений Закона Украины "О национальной безопасности" стороны коснулись поддержки Великобританией реформ в оборонной сфере Украины. В частности, Климпуш-Цинцадзе выразила заинтересованность в опыте Великобритании по приближению к стандартам НАТО в управлении оборонно-промышленным комплексом.

Стороны считают, что существует высокий потенциал сотрудничества в сфере подготовки украинского военного персонала, в частности, разноуровневого управления оборонными структурами, а также учебных курсов для украинских специалистов, в том числе руководящего состава, в британских военных образовательных учреждениях.

Государственный секретарь по делам обороны Великобритании считает, что для эффективного внедрения изменений необходимо получить не только знания, но и пересмотреть подходы к культуре их внедрения.

По мнению собеседников, пока есть все предпосылки для усиления развития профессионального военного образования в Украине.

Говоря о взаимодействии в рамках сотрудничества с НАТО, Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за практическую и политическую поддержку Украины со стороны Великобритании в Альянсе. Она также отметила, что сейчас у правительства четкая задача - создание условий для членства Украины в НАТО, а это значит эффективное проведение реформ и переход на стандарты НАТО. В этом направлении главным инструментом для Украины является Годовая национальная программа, подходы к формированию которой в ближайшее время будут качественно обновлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3086696
 
   
 Топ комментарии
 
1, спасибо Уильямсу, что возложил цветы к стене памяти у Михайловского златоверхого собора для погибших ребят на войне.
2. Посмотрите на его подтянутость. Вывод - Полторак - надо меньше жрать. Сегодня почти все европейские политики худощавые и молодые.
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Наши чиновники с друзьями и любовницами, хоть завтра с радостью готовы поехать в Англию передавать опыт.
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Ні бо ті не крадуть а самовіддано виконують в рамках закону свою роботу а "наші" самовіддано крадуть і живуть від виборів до виборів, лише встигають перевзуватись в повітрі
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Логично. Ихние ми-5,6,7 и так далее полностью обложались в деле скрипалей. То есть абсолютно полностью. Наши люди прекрасно понимают русских, что они хотят, что они могут и чего они не могут. Так что ждем командировок по обмену опытом и сочувствуем переводчикам с матерного на английский.
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А тем временем в Средиземном море совершил погружение путинский Ил-20.
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Извините, а в чем именно ми-5,6,7 облажались??? Вы осведомлены о результатах их работы???
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Вы очевидно новостей последние месяцев 8 не смотрели. Кратко - в Англии террористы применили ОМП (оружие массового поражения). Английские спецслужбы не смогли а)предотвратить, б) на горячем задержать, в)ликвидировать как установили кто, г)предоставить политическому руководству ясные рекомендации. Вот и вынужден секретарь ездить в Украину за помощью. Кстати, у СБУ с этими пунктами все в норме.
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тогда Грицак и Луценко едет к вам....
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Так тут всё очень просто:
Как по телеку покажут, что часть территории захватили надо в первую очередь обезопасить свои личные активы выведя их в другую страну, а потом собираться и что то думать, на тему как бы и перед миром не опозорится и своим народом и бизнесс не потерять.
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Насколько мне известно там за найденную в бумажнике укр.визитку 12 лет лагерей дают. А Грозый стерли с лица земли при первой же угрозе.
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Як реагуєм? Без віз з агресором, звт з анексованим кримом, торгові відносини з агросором, повна взаємодія спецслужб з агросором, якось так
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А, і ще приведем реваншистів на вибори в вр і президента, а не під суд
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Що пропонуєш? Між іншим, вони громадяни України, як не крути.
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Наши чиновники с друзьями и любовницами, хоть завтра с радостью готовы поехать в Англию передавать опыт.
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Ваші і на шпілі полюбляють їздить дивиться...
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1, спасибо Уильямсу, что возложил цветы к стене памяти у Михайловского златоверхого собора для погибших ребят на войне.
2. Посмотрите на его подтянутость. Вывод - Полторак - надо меньше жрать. Сегодня почти все европейские политики худощавые и молодые.
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Ні бо ті не крадуть а самовіддано виконують в рамках закону свою роботу а "наші" самовіддано крадуть і живуть від виборів до виборів, лише встигають перевзуватись в повітрі
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на фоне сисек климпушцицнадзе любой будет выглядеть подтянутым и молодым
даже полторак Велика Британія зацікавлена в обміні досвідом з Україною у виявленні гібридних загроз і реагуванні на них, - Вільямсон - Цензор.НЕТ 3033
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Аж в судомах сіпаються тут пропукінці-камуняки та жи2крімінальна... вони ж дупами відчувають що "по-їхньму"вже ніколи не буде
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Наш опыт бесценен, мы получили его ценой своей крови и чуть не потеряли независимсть. Это неверное едистенное положительное в общении с Рашей.
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Короткий лікбез по гібридним загрозам. Гібридна війна це неадекватна реакція влади на зовнішню агресію. Коли влада адекватна то агресор отримує відсіч, а коли неадекватна то країна отримує гібридні загрози від гібридної влади. Це якщо коротко. Дякую за увагу.
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Не так. Гибридная угроза возникает от неадекватого внешнего врага, который прикидывается другом.
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у Рошена большой опыт "гибридных" войн
берешь, к примеру, патриота, воевавшего за независимость Украини и выдаешь фсб

британцы еще учиться и учиться предательству, низости и подлости у рошеновских иуд
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тем более шо этот "патриот" воевал не за Украину, а был мородером в ИГИЛ!
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Бабка бабке сказала?
А чего же его не пиндосы выдать требовали?
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ну так можешь ссылкой поделиться, где тебе об этом пиндосы рассказывали?
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Спросите пэцю, он мастер по гибридам. Правда делиться будет не бесплатно Велика Британія зацікавлена в обміні досвідом з Україною у виявленні гібридних загроз і реагуванні на них, - Вільямсон - Цензор.НЕТ 7178
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О, наші порошенківці можуть навчити як видати талібану британського принца, який воював в Афганістані.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания заинтересована в обмене опытом с Украиной в выявлении гибридных угроз и реагировании на них, - Уильямсон
 
 
 
 
 
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