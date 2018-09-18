 Великобритания заинтересована в обмене опытом с Украиной в выявлении гибридных угроз и реагировании на них, - Уильямсон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Вице-премьер-министр отметила, что политический и военный диалог двух стран остается интенсивным и поблагодарила Великобританию за поддержку реформ в Украине. В частности, отметила она, чрезвычайно ценна британская помощь Украине в оборонном планировании, развитии боевых возможностей Вооруженных Сил и в профессиональной подготовке военнослужащих.

Вице-премьер-министр также выразила поддержку Великобритании в деле Солсбери и осудила агрессивные действия России.

Климпуш-Цинцадзе также отметила, что гибридные угрозы со стороны РФ касаются не только Украины: "Горячая фаза войны против Украины продолжается, но это война и против всего западного мира, просто это так называемая "мягкая война". Противодействием этому может быть укрепление единства западного сообщества".

Вице-премьер-министр напомнила о Межведомственных учениях по развитию национальной системы устойчивости к угрозам, которые должны состояться 8-10 октября в Украине при поддержке британской стороны.

Говоря о дальнейшем сотрудничестве Украины с Великобританией, Уильямсон отметил, что для британцев необходимо из первых источников услышать о том, как Украина реагирует на гибридные угрозы со стороны России.

"Год назад мы даже не представили себе, что у нас может произойти инцидент, подобный тому, который произошел в Солсбери. Украина имеет чрезвычайный опыт в выявлении, реагировании и расследовании гибридных угроз, испытав полный спектр агрессии со стороны России. Для Великобритании чрезвычайно важно взаимодействовать с Украиной, поскольку британцы также осознают эту опасность", - сказал Уильямсон.

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При обсуждении вопроса имплементации положений Закона Украины "О национальной безопасности" стороны коснулись поддержки Великобританией реформ в оборонной сфере Украины. В частности, Климпуш-Цинцадзе выразила заинтересованность в опыте Великобритании по приближению к стандартам НАТО в управлении оборонно-промышленным комплексом.

Стороны считают, что существует высокий потенциал сотрудничества в сфере подготовки украинского военного персонала, в частности, разноуровневого управления оборонными структурами, а также учебных курсов для украинских специалистов, в том числе руководящего состава, в британских военных образовательных учреждениях.

Государственный секретарь по делам обороны Великобритании считает, что для эффективного внедрения изменений необходимо получить не только знания, но и пересмотреть подходы к культуре их внедрения.

По мнению собеседников, пока есть все предпосылки для усиления развития профессионального военного образования в Украине.

Говоря о взаимодействии в рамках сотрудничества с НАТО, Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за практическую и политическую поддержку Украины со стороны Великобритании в Альянсе. Она также отметила, что сейчас у правительства четкая задача - создание условий для членства Украины в НАТО, а это значит эффективное проведение реформ и переход на стандарты НАТО. В этом направлении главным инструментом для Украины является Годовая национальная программа, подходы к формированию которой в ближайшее время будут качественно обновлены.