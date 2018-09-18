 Более 600 кандидатов уже подали документы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Больше всего претендентов на мантии судей Кассационного гражданского суда ВС – 125 человек. На должности судей Кассационного уголовного суда ВС в настоящее время претендуют 112 кандидатов, Кассационного административного суда ВС - 95, Кассационного хозяйственного суда – 74 кандидата.

Также фиксируются ажиотаж на должности судей Высшего антикоррупционного суда. На 18:00 17 сентября в этот суд претендуют уже 200 человек (139 в собственно сам суд, а еще 61 в его Апелляционную палату).

Таким образом, всего в ВС и ВАС подали документы уже 606 человек.

Отметим, что все указывает на то, что кандидатов в ВС и ВАС будет больше.

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Всего в Верховный Суд по конкурсу предстоит избрать 78 судей. В КАС ВС требуется 26 судей, в КГС ВС — 23 судьи, в КХС ВС — 16 судей, в КУС ВС — 13судей.

Должности судей ВАС должны будут получить 39 претендентов. Из них 27судей будут осуществлять правосудие в первой инстанции ВАС, а еще 12 — в апелляционной.

Напомним, что к вечеру 14 сентября документы подали только 478 кандидатов.