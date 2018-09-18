EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество
  710  16
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (634) отбор (100) судебная реформа (1061) судья (2019) Антикоррупционный суд (344)

 Более 600 кандидатов уже подали документы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд

По состоянию на 18:00 17 сентября документы на должности судей Верховного Суда подали уже 406 кандидатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Больше всего претендентов на мантии судей Кассационного гражданского суда ВС – 125 человек. На должности судей Кассационного уголовного суда ВС в настоящее время претендуют 112 кандидатов, Кассационного административного суда ВС - 95, Кассационного хозяйственного суда – 74 кандидата.

Также фиксируются ажиотаж на должности судей Высшего антикоррупционного суда. На 18:00 17 сентября в этот суд претендуют уже 200 человек (139 в собственно сам суд, а еще 61 в его Апелляционную палату).

Таким образом, всего в ВС и ВАС подали документы уже 606 человек.

Отметим, что все указывает на то, что кандидатов в ВС и ВАС будет больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС передал список кандидатов в Совет международных экспертов по отбору судей в Антикоррупционный суд, - представительство

Всего в Верховный Суд по конкурсу предстоит избрать 78 судей. В КАС ВС требуется 26 судей, в КГС ВС — 23 судьи, в КХС ВС — 16 судей, в КУС ВС — 13судей.

Должности судей ВАС должны будут получить 39 претендентов. Из них 27судей будут осуществлять правосудие в первой инстанции ВАС, а еще 12 — в апелляционной.

Напомним, что к вечеру 14 сентября документы подали только 478 кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3086694
 
 
TUZsSVVtYzVRekF3VEZoUmMyUkRPVEJNUkZKcWVVUlNaMDVETVRCWlZGRjJkRWRCTUV4NlVYTkRPSFpNZVM5UmRuUkhRekJNU0ZGMmRFZEJaazVIUWpCWlVGRjBUa014TUV4SVVYWmtRM2N3V1Robk1GbEVVWFJrUjBVd1REZFNaMDVET0RCTVFqZ3dXVWhTWnpsRE1EQlplbEpxTTNwUmEzUkRNVEJaUkZKb1pFTXJNRXhNVVhaa1Iwd3dUR3RuTUV0SVVtYzVRekJtVGtOUk1Fd3pVbWQwUXpRd1RISlJkblJIUVRCWlJGSm5PVU12TUZsaVVYVk9ReXN3VEROUmRtUkhUREJNYTJjd1dVaFNaemxETUE9PQ==
 Топ комментарии
 
да виллостроители торопятся - хлебные места кончаются Более 600 кандидатов уже подали документы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3572
 показать весь комментарий
 
Ні, ви тільки подивіться, скільки у нас потенційних дармоїдів.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все огромные очереди на тёплые должности пропустить через Военкомат и брать на работу в кабинетики только тех, кто прошёл трехгодичный контракт и служил в зоне ООС.
Таким образом можно улучшить наполняемость ВСУ кадрами, имеющими юридическое образование.
Не?
Такие реформы не нужны?
 показать весь комментарий
 
да виллостроители торопятся - хлебные места кончаются
 показать весь комментарий
 
 
Ні, ви тільки подивіться, скільки у нас потенційних дармоїдів.
 показать весь комментарий
 
 
Конкурс. опрос комиссии ро 3-5 минут на рыло! И ни слова о бабле, движимости и недвижимости.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно минюст на всех уровнях трындят что не хватает судьей на местах а тут вон сколько волношатающихся.
 показать весь комментарий
 
 
Це верхівка суддівства, там зарплати по 250 тис/міс. Суддів не вистачає у Богом забутих районних судах...
 показать весь комментарий
 
 
типа желающих нет или взнос не могут насобирать?
 показать весь комментарий
 
 
Клієнтура повтікала на заробітки закордон.
 показать весь комментарий
 
 
ну как говорят официально - конкурс 2 человека на место.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 600 кандидатов уже подали документы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
 вверх