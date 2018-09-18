EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Общество
  5734  58
Все про:нападение (1578) суд (21341) судья (2019) Дячук (1)

 Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: "Когда уберешь мусор?"

Соломенский суд Киева вечером 17 сентября отправил под круглосуточный домашний арест Василия Кононенко, который подозревается в избиении судьи Святошинского суда Сергея Дячука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер".

Такая мера применена на 2 месяца - до 15 ноября. Также подозреваемый обязан носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Кононенко инкриминируется ч.4 ст.296 УК - хулиганство. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

По материалам дела, судья Дячук вечером 14 сентября находился дома с женой и около 20:30 почувствовал с улицы запах горения мусора. Судья подошел и увидел ранее наглядно знакомого Кононенко, который якобы сжигал этот мусор. Дячук сделал ему замечание. В ответ сосед начал его оскорблять, в частности как работника суда, употреблять нецензурную лексику. А дальше вроде бы взял металлическую трубу и начал размахивать ею и наносить удары судье. Такие его действия продолжались около 15 минут. Судья получил телесные повреждения - порез ушной раковины, ссадины и гематомы на затылке, ссадины на щеке и грудной клетке, ушиб левого локтевого сустава и левого предплечья. Дячука госпитализировала скорая помощь.

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 01

Прокурор подчеркнул, что Кононенко прощения у судьи не попросил, в следственных действиях участвовать не хотел. Прокурор просил максимально строгую меру пресечения - заключение под стражу без альтернативы в виде залога.

"В таких случаях надо вызывать пожарную охрану. Если бы господин Дяченко (правильно Дячук. - Ред.) не подошел к господину Кононенко при таких обстоятельствах ... то никакого события сегодня не произошло бы ", - считает адвокат Виталий Чумак.

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 02

По словам адвоката подозреваемого, следователи до сих пор не изъяли металлическую трубу, которой судью якобы били. Судья Максим Вишняк спросил об этом у прокурора и следователя, но те сказали, что им это пока неизвестно, поскольку еще не переданы все материалы дела. Сначала делом занимался Святошинский райотдел полиции, но впоследствии ее передали в Соломенский.

Перед судом Кононенко пытался показать себя с лучшей стороны. Разведен, "в настоящее время холостяк", но проживает с дочерью, помогает нянчить внучку. Инвалид, пенсионер. В материалах дела есть справка 1988 года, что Кононенко как бывший военный получил контузию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судью Дячука избил охранник автостоянки из-за замечания. Сейчас он задержан, - Нацполиция

"Уважаемый суд, уважаемая общественность. Хочу искренне вам доложить об этих событиях. С Дячуком Сергеем Ивановичем я выпиваю с 2005 года постоянно ...", - сказал Кононенко.

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 03

Адвокат попытался прервать клиента, подавая знак, что не надо это говорить. Но Кононенко продолжил (показания подозреваемого приводим на языке оригинала).

"Випиваю з 2005 року. Знає громада, що ми 100 грам п’єм вже давно. Ця подія проізошла дуже просто. Сергій Іванович бере машину і газує по району. Він чотири аварії вже зробив. Машину розбив. Драку устроїв на стоянке. Я не буду все розказувати, бо мені стидно за нього. Просто стидно… Біля стоянки там поставили такі, як Сергій Іванович, крутелики гараж металічний. Люди начали писать жаловаться. Цей гараж забрали і оставили мусор. І направляють до мене, щоб виписувать штрафи. Благоустрій приходить до мене. Я задовбався вже давать, бо без грошей… А ця гора мусора лежить та й лежить. А він приходить: Ну что, когда уберешь?.. – Сергій Іванович, я ж не знаю чий це мусор… 14 числа горить мусор. Я беру два відра… поставив два відра і оглядаю цей мусор.

  • Что ты здесь творишь? Петух, ты майданутый. Я тебя бл#ть уничтожу!
  • А я при чому? Давай потушимо спільно.
  • Я тебя сейчас потушу.

І як дав сюда! У печень дав!..

  • Серьожа, шо ти робиш, люди…

Я потеряв сознание. Проснувся утром. Міліція: ти страшное дело сотворив… Дячук з якимось слідчим вж тре… Хто б подумав, що суддя буде тушить мусор?! Визови пожарніків, визову поліцію… Але коли ти прогрієш організм, кров іграє, треба щось показати!..

Правоохоронець, який розслідував оце діло, так і сказав: Вася, я оце гівно вести не буду. Хай, хто хоче, та й веде.

Я воду носив заливати! Це не мій мусор!"

По ходатайству адвоката суд также допросил четырех свидетелей - соседей и дочь подозреваемого. Приглашенные соседи говорили о нем только хорошее.

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 04

Свидетель: Спускаюсь и вижу драку ... Мужчина здоровый бьет Васю. Слышу, что крик там.

Адвокат: Этот человек высокий - это кто?

Свидетель: Ну Дяченко ...

Адвокат: Вы слышали какие-то высказывания?

Свидетель: Я (это Дяченко) тебя гнида уничтожу ... Что-то такое.

Прокурор: Что именно Вы видели?

Свидетель: Я видел, что Дяченко бьет Кононенко в грудь.

Прокурор: Чем?

Свидетель: Рукой?

Прокурор: Правой, левой?

Свидетель: В темноте не было видно.

Прокурор: А подозреваемый наносил удары?

Свидетель: Я не видел этого.

Прокурор: Видели на ком-то кровь? Не видели ... А что именно в этот момент говорил подозреваемый?

Свидетель: Не было слышно. Не разборчиво было.

Прокурор: Вы в самом начале отметили, что четко слышали, что Дячук-то сказал. А все остальное? ..Одну фразу услышали, а все остальное ?!

Свидетель: Я слышал, что кто-то что-то кричит. А что именно ... неразборчиво.

Двое из свидетелей - военнослужащие. Кононенко - сам бывший военный.

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 05

Один из свидетелей рассказал, что с Дячуком не знаком, его фамилии не знает, но видел судью по телевизору. Также свидетель говорил, будто судья нецензурно выражался, а Кононенко характеризовал исключительно положительно. То, что судья получил какие-либо повреждения, никто из свидетелей, судя по их заявлениям, не заметил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован

Кононенко: Вы когда-нибудь видели, что я с этим человеком ... выпивал? Правду скажите!

Свидетель: Не могу сказать ...

Кононенко: Да он боится!

Дочь подозреваемого очевидицей событий не была. Она собрала показания остальных соседей и хотела их озвучить, но судья настоял, чтобы она говорила только о том, что видела сама.

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 06
Фото: Судебный репортер"

Напомним, что Сергей Дячук является председательствующим судьей по делу о расстреле 48 митингующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014. Обвиняемые - пятеро экс-сотрудников киевского подразделения "Беркут".

Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: Когда уберешь мусор? 07

Ранее судья заявил, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3086692
 
   
VEhrdlVXeE9SMUF3V1daU1p6bEROa3g1TDFGMlpFTjNNRXd2VVhOT1F6QXdURmhSZG1SRE5EQk1Wamd3V1VoU1p6bERNR1pPUjBJd1dWQlJkRTVIVFRCWk9EMD0=
 Топ комментарии
 
Не только бытовуха, есть и политика

Что ты здесь творишь? Петух, ты майданутый. Я тебя бл#ть уничтожу! Источник: https://censor.net.ua/n3086692

Это судья говорит. Еще кому-то не понятно, почему виновные в преступлениях против майдановцев никогда не будут наказаны с такими сепарско-рыговскими судьями?
 показать весь комментарий
 
Это не судья Дьячук,это система от Петра Поросенко,результат его реформы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А судьи - раздватрисы, пардон, тридваразы по большей части.
 показать весь комментарий
 
 
Прочти показания сторожа и его свидетеля для начала,мож потом поймешь, шо это за бытовуха
 показать весь комментарий
 
 
то что судья дрянь не переводит дело в иной статус. Ведь били не за прошлое, а за вчерашнее.
 показать весь комментарий
 
 
Як і половина коментаторів, лонгрід його так Нападником на суддю Дячука виявився його знайомий сторож: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 5371
 показать весь комментарий
 
 
Не только бытовуха, есть и политика

Что ты здесь творишь? Петух, ты майданутый. Я тебя бл#ть уничтожу! Источник: https://censor.net.ua/n3086692

Это судья говорит. Еще кому-то не понятно, почему виновные в преступлениях против майдановцев никогда не будут наказаны с такими сепарско-рыговскими судьями?
 показать весь комментарий
 
 
ага, сиділи якось суддя з сторожом на лавочці і бухали віскі з сільодкай )))
 показать весь комментарий
 
 
І я про це подумав... Ще б заявив, що вони з суддею на "БД" разом ходили, і в "кенгурятнику" одні нари ділили...
 показать весь комментарий
 
от до чого призводить оковита))
так цього разу вони не пили?! бухло) подорожало - і от результат - суддя постраждав!! Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Когда уберешь мусор?" - Цензор.НЕТ 4132
 показать весь комментарий
 
 
"Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Когда уберешь мусор?" А я його, хрясь по мордяці лопатою......
 показать весь комментарий
 
 
Это не судья Дьячук,это система от Петра Поросенко,результат его реформы.
 показать весь комментарий
 
 
Висновок: суддю в охоронці, охоронця на місце судді...
 показать весь комментарий
 
 
Все еще хуже, мусор оказался ничей, у одного ссадины, а второго могут посадить.
 показать весь комментарий
 
 
От это НОВОСТЬ! Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Когда уберешь мусор?" - Цензор.НЕТ 6308 Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Когда уберешь мусор?" - Цензор.НЕТ 6308 Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Когда уберешь мусор?" - Цензор.НЕТ 6308

"Уважаемый суд, уважаемая общественность. Хочу искренне вам доложить об этих событиях. С Дячуком Сергеем Ивановичем я выпиваю с 2005 года постоянно ...", - сказал Кононенко."
 показать весь комментарий
 
 
Нападник на суддю Дячука виявився його знайомим сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 9294
Ну, бухают люди постоянно 13 лет.
Ругались иногда.
Потом снова бухали....
И шо? Ну, нахрен мне бред двух алкоголиков?
А ты асилил? Нападник на суддю Дячука виявився його знайомим сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 3865
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо коментуєш? Нічим зайнятись?
 показать весь комментарий
 
 
1. один з алкашів виявився суддею і вішає на іншого всю провину
2. воно до того ж веде справи по Майдану, чергове нагадування що судейсько-дупотатсько-чиновницьку сволоту треба регулярно перевіряти в незалежного нарколога і відстороняти тих, хто надуживає бухлом чи балується наркотою
 показать весь комментарий
 
 
кононенку лишить выпиваний с его велико Нападником на суддю Дячука виявився його знайомий сторож: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 8278
 показать весь комментарий
 
Це може трапитись з кожним Нападником на суддю Дячука виявився його знайомий сторож: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 3200 Закушувати треба
 показать весь комментарий
 
 
сомневаюсь что судья такого уровня каким харошим или петенястым он ни был бухал бы с простым сторожем да еще и регулярно
типичный пример как дезу пытаются толкнуть судя по себе а не по типу которого оббрехують
 показать весь комментарий
 
Я так дивлюсь тому "судді" Дячуку місце якраз біля "друга" мусор прибирати - це його рівень. Але в наших умовах він "судить". Дячук -"суддя", Ляшко (з 2-ма судимостями) - депутат, Насіров (таблички множення не знає) - "головний податківець" і т.д. до "президента". Що ж тут дивуватись що економічний рівень країни нижче Бангладеш ?
 показать весь комментарий
 
 
От як я забув про "генпрокурора" ??? Чи про члена "ради реформ" Гонтареву (за сумісництвом голова Нацбанку) ? Невже це задзеркалля не закінчиться ?
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну это просто пистец. Прокурорские вообще о%уели. Арест без права залога !!!! За что? За бытовуху!! Вы там сцука вообще с ума сошли ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну он же не миллионы своровал, откуда у него залог. У нас же как, слямзил 100 лямов, например, поделись половиной и гуляй на все четыре стороны
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть, от диалогов, в суде! Шо ш тогда можно в гэндэлыке услышать??? А уйти из него живым?! Наверное- будет проблемно... Как подурели люди, чес слово.
 показать весь комментарий
 
 
КОЖНИЙ ВРЕШТІ-РЕШТ отримає СВОЄ!!! Розбереться суд і може оба-два отримають кожний своє Нападник на суддю Дячука виявився його знайомим сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 8185 пс."хазяїн афтастаянки"-бичача дурня!! арендатор землі під стоянку може бути лише хазяїном своєї фірми та оселі... а на МІСЬКІЙ ЗЕМЛІ він АРЕНДАТОР Нападник на суддю Дячука виявився його знайомим сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 353
 показать весь комментарий
 
 
Може, це йому за "майданутого"?
Це знакова образа. Одне таке слово зривається язика - і вже зрозуміло, хто ти є.
 показать весь комментарий
 
 
Можна уявити, як воно ведеться і на чию користь, якщо це слово пролунало з вуст судді.
 показать весь комментарий
 
Судья сепар,корупционер,взяточник однозначно.Вот как раз такие ублюдочное твари привели войну в Украину и уничтожают украинский народ.
 показать весь комментарий
 
 
15 минут трубой судью ###дили и оно живое? труба пластиковая была?)))
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше суддю ніхто не бив взагалі. Охоронник його називає по батькові, а значить з повагою. Скоріше після першого ж вдару охоронник впав і вже не піднімавсь. А суддя вже "симулював" своє побиття слідчому поліціянту. Повірити, що охоронник підняв руку на суддю - повірити в маячню. Охоронника треба виправдати, а судді-фальсіфікатору не місце в судейській системі.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, если бы тот дядько судью 15 минут металической трубою "вразумлял" то, сегодня дело по Майдану вёл бы уже другой судья.
 показать весь комментарий
 
 
Необходим следственный эксперимент. Выдать дядьке металлическую трубу и дать 15 минут на "воспитание" судьи. Сравнить состояние "тела" после инцидента и следственного эксперимента.
 показать весь комментарий
 
 
Ну как можно сомневаться в словах судьи - кристально чистого и честнейшего представителя рода человеческого. Наши судьи - ум, честь и совесть нашей эпохи! Ой, где-то это уже было
 показать весь комментарий
 
 
называлась такая же шикарная контора под названием КП СС
 показать весь комментарий
 
 
короче, я понял, бухали они втроем, мусор вырубился первым
 показать весь комментарий
 
 
пленки злостно съел мороз
а миколку судят за непочтение родителей Нападником на суддю Дячука виявився його знайомий сторож: "Я з Дячуком випиваю з 2005-го року, він підходить: "Коли прибереш сміття?" - Цензор.НЕТ 397
 показать весь комментарий
 
 
Так кто кого бил? Получается,что судья,а теперь обставляется,будто его трубой навернули. Короче,слава "реформованій судовій системі,яка живе по-новому". Ура,товарищи.
 показать весь комментарий
 
а мусор в каком звании был? и зачем его убрать хотели? он шо, пил больше судьи? вообщем мусор погорел а судья спалился
 показать весь комментарий
 
 
За избиение судьи или прокурора надо грамотой награждать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: "Когда уберешь мусор?"
 
 
 
 
 
 вверх