 Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: "Когда уберешь мусор?"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер".

Такая мера применена на 2 месяца - до 15 ноября. Также подозреваемый обязан носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Кононенко инкриминируется ч.4 ст.296 УК - хулиганство. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

По материалам дела, судья Дячук вечером 14 сентября находился дома с женой и около 20:30 почувствовал с улицы запах горения мусора. Судья подошел и увидел ранее наглядно знакомого Кононенко, который якобы сжигал этот мусор. Дячук сделал ему замечание. В ответ сосед начал его оскорблять, в частности как работника суда, употреблять нецензурную лексику. А дальше вроде бы взял металлическую трубу и начал размахивать ею и наносить удары судье. Такие его действия продолжались около 15 минут. Судья получил телесные повреждения - порез ушной раковины, ссадины и гематомы на затылке, ссадины на щеке и грудной клетке, ушиб левого локтевого сустава и левого предплечья. Дячука госпитализировала скорая помощь.

Прокурор подчеркнул, что Кононенко прощения у судьи не попросил, в следственных действиях участвовать не хотел. Прокурор просил максимально строгую меру пресечения - заключение под стражу без альтернативы в виде залога.

"В таких случаях надо вызывать пожарную охрану. Если бы господин Дяченко (правильно Дячук. - Ред.) не подошел к господину Кононенко при таких обстоятельствах ... то никакого события сегодня не произошло бы ", - считает адвокат Виталий Чумак.

По словам адвоката подозреваемого, следователи до сих пор не изъяли металлическую трубу, которой судью якобы били. Судья Максим Вишняк спросил об этом у прокурора и следователя, но те сказали, что им это пока неизвестно, поскольку еще не переданы все материалы дела. Сначала делом занимался Святошинский райотдел полиции, но впоследствии ее передали в Соломенский.

Перед судом Кононенко пытался показать себя с лучшей стороны. Разведен, "в настоящее время холостяк", но проживает с дочерью, помогает нянчить внучку. Инвалид, пенсионер. В материалах дела есть справка 1988 года, что Кононенко как бывший военный получил контузию.

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"Уважаемый суд, уважаемая общественность. Хочу искренне вам доложить об этих событиях. С Дячуком Сергеем Ивановичем я выпиваю с 2005 года постоянно ...", - сказал Кононенко.

Адвокат попытался прервать клиента, подавая знак, что не надо это говорить. Но Кононенко продолжил (показания подозреваемого приводим на языке оригинала).

"Випиваю з 2005 року. Знає громада, що ми 100 грам п’єм вже давно. Ця подія проізошла дуже просто. Сергій Іванович бере машину і газує по району. Він чотири аварії вже зробив. Машину розбив. Драку устроїв на стоянке. Я не буду все розказувати, бо мені стидно за нього. Просто стидно… Біля стоянки там поставили такі, як Сергій Іванович, крутелики гараж металічний. Люди начали писать жаловаться. Цей гараж забрали і оставили мусор. І направляють до мене, щоб виписувать штрафи. Благоустрій приходить до мене. Я задовбався вже давать, бо без грошей… А ця гора мусора лежить та й лежить. А він приходить: Ну что, когда уберешь?.. – Сергій Іванович, я ж не знаю чий це мусор… 14 числа горить мусор. Я беру два відра… поставив два відра і оглядаю цей мусор.

Что ты здесь творишь? Петух, ты майданутый. Я тебя бл#ть уничтожу!

А я при чому? Давай потушимо спільно.

Я тебя сейчас потушу.

І як дав сюда! У печень дав!..

Серьожа, шо ти робиш, люди…

Я потеряв сознание. Проснувся утром. Міліція: ти страшное дело сотворив… Дячук з якимось слідчим вж тре… Хто б подумав, що суддя буде тушить мусор?! Визови пожарніків, визову поліцію… Але коли ти прогрієш організм, кров іграє, треба щось показати!..

Правоохоронець, який розслідував оце діло, так і сказав: Вася, я оце гівно вести не буду. Хай, хто хоче, та й веде.

Я воду носив заливати! Це не мій мусор!"

По ходатайству адвоката суд также допросил четырех свидетелей - соседей и дочь подозреваемого. Приглашенные соседи говорили о нем только хорошее.

Свидетель: Спускаюсь и вижу драку ... Мужчина здоровый бьет Васю. Слышу, что крик там.

Адвокат: Этот человек высокий - это кто?

Свидетель: Ну Дяченко ...

Адвокат: Вы слышали какие-то высказывания?

Свидетель: Я (это Дяченко) тебя гнида уничтожу ... Что-то такое.

Прокурор: Что именно Вы видели?

Свидетель: Я видел, что Дяченко бьет Кононенко в грудь.

Прокурор: Чем?

Свидетель: Рукой?

Прокурор: Правой, левой?

Свидетель: В темноте не было видно.

Прокурор: А подозреваемый наносил удары?

Свидетель: Я не видел этого.

Прокурор: Видели на ком-то кровь? Не видели ... А что именно в этот момент говорил подозреваемый?

Свидетель: Не было слышно. Не разборчиво было.

Прокурор: Вы в самом начале отметили, что четко слышали, что Дячук-то сказал. А все остальное? ..Одну фразу услышали, а все остальное ?!

Свидетель: Я слышал, что кто-то что-то кричит. А что именно ... неразборчиво.

Двое из свидетелей - военнослужащие. Кононенко - сам бывший военный.

Один из свидетелей рассказал, что с Дячуком не знаком, его фамилии не знает, но видел судью по телевизору. Также свидетель говорил, будто судья нецензурно выражался, а Кононенко характеризовал исключительно положительно. То, что судья получил какие-либо повреждения, никто из свидетелей, судя по их заявлениям, не заметил.

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Кононенко: Вы когда-нибудь видели, что я с этим человеком ... выпивал? Правду скажите!

Свидетель: Не могу сказать ...

Кононенко: Да он боится!

Дочь подозреваемого очевидицей событий не была. Она собрала показания остальных соседей и хотела их озвучить, но судья настоял, чтобы она говорила только о том, что видела сама.



Фото: Судебный репортер"

Напомним, что Сергей Дячук является председательствующим судьей по делу о расстреле 48 митингующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014. Обвиняемые - пятеро экс-сотрудников киевского подразделения "Беркут".

Ранее судья заявил, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.