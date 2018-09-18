 Госдепартамент США подвергся хакерской атаке, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Politico, ссылаясь на письмо, которое получили сотрудники после взлома почты.

Инцидент затронул менее 1% почтовых ящиков. Госдеп разослал своим сотрудникам письмо 7 сентября.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хакеры не смогли получить доступ к секретной информации.

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Напомним, ранее Демократическая партия США сообщила о пресечении попытки взлома базы данных ее избирателей. А китайские хакеры получили доступ к компьютерным сетям компании-подрядчика ВМС США.