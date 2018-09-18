 Госдепартамент США подвергся хакерской атаке, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Politico, ссылаясь на письмо, которое получили сотрудники после взлома почты.
Инцидент затронул менее 1% почтовых ящиков. Госдеп разослал своим сотрудникам письмо 7 сентября.
В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хакеры не смогли получить доступ к секретной информации.
Напомним, ранее Демократическая партия США сообщила о пресечении попытки взлома базы данных ее избирателей. А китайские хакеры получили доступ к компьютерным сетям компании-подрядчика ВМС США.
вы у пидоРасцев спросите, они все знают...
У кацапов величие торчит из жопы на три метра, но в сети гадить не мешает! Парадокс? Отнюдь)))
Просто это ДЕЛАНОЕ величие
Москва 16.09.2018. Нужны еще какие нибудь слова или хватит просто этой картинки.
https://twitter.com/apiontkovsky
опять томогавками лечили друга Путина а тот сделать ничего не может )))
На кого рассчитан этот вброс ?