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Все про:Госдепартамент США (859) киберпреступление (434) хакер (699)

 Госдепартамент США подвергся хакерской атаке, - Politico

Неизвестные хакеры проникли в несекретную часть системы электронной почты Государственного департамента США и получили доступ к персональным данным ряда сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Politico, ссылаясь на письмо, которое получили сотрудники после взлома почты.

Инцидент затронул менее 1% почтовых ящиков. Госдеп разослал своим сотрудникам письмо 7 сентября.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хакеры не смогли получить доступ к секретной информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО готовы ответить в случае серьезных кибератак со стороны РФ, - Столтенберг

Напомним, ранее Демократическая партия США сообщила о пресечении попытки взлома базы данных ее избирателей. А китайские хакеры получили доступ к компьютерным сетям компании-подрядчика ВМС США.

Источник: https://censor.net.ua/n3086689
 
 
 Топ комментарии
 
знову кацапи?! треба ще санкцій їм підсипати! Госдепартамент США подвергся хакерской атаке, - Politico - Цензор.НЕТ 5068
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а еще этот вирус, называет себя "патрашенкадемонада" и разбрасывает визитки яроша!....
вы у пидоРасцев спросите, они все знают... Держдепартамент США зазнав хакерської атаки, - Politico - Цензор.НЕТ 7301
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знову кацапи?! треба ще санкцій їм підсипати! Госдепартамент США подвергся хакерской атаке, - Politico - Цензор.НЕТ 5068
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а еще этот вирус, называет себя "патрашенкадемонада" и разбрасывает визитки яроша!....
вы у пидоРасцев спросите, они все знают... Держдепартамент США зазнав хакерської атаки, - Politico - Цензор.НЕТ 7301
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Не может быть!!! "Патрашенка - торговый партнёр Путина!!!" Или я что-то недопонимаю в логике "троллей внутриМКАДовских"?! Это, как в видеоролике о "среднестатистическом рассеянине" - "Так я не пойму - чем больше "Путин - молодец!", тем хуже мы живём...". Тут, примерно, то же самое...
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Слово из шести букв - на к начинается, на ы заканчивается , третья ц ((
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Доброго ранку, Друзі, Донбас, Україна !!! Кораблі НАТО та ВВС Ізраїля нанесли у ночі удар по війсковому виробництву асада. У відповідь асадіти застосували ПВО,у тому числі С-400. Результат роботи С-400 збитий над Латакією Іл-20 ВКС РФ з 14 іхтамнетами на борту.
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Автор: Павел Судоплатов Новость:

У кацапов величие торчит из жопы на три метра, но в сети гадить не мешает! Парадокс? Отнюдь)))
Просто это ДЕЛАНОЕ величие
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Держдепартамент США зазнав хакерської атаки, - Politico - Цензор.НЕТ 7686
Москва 16.09.2018. Нужны еще какие нибудь слова или хватит просто этой картинки.
https://twitter.com/apiontkovsky
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Автор: 777 Новость:

опять томогавками лечили друга Путина а тот сделать ничего не может )))
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А шо тимоха в президенты РФ, баллотируется, или просто решила бабло потратить на свою антирекламу ?
На кого рассчитан этот вброс ?
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И зачем такие примитивные вбросы? Можно же что-то поизощреннее придумать? Или думалки не работают?
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Не неизвестные,а кацапские. Почему кацапские? Потому что это аксиома.
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ну так несекретная же , а значит общего пользования-сарказм
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдепартамент США подвергся хакерской атаке, - Politico
 
 
 
 
 
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