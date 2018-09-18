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 Италия готова оказывать посильную помощь и содействие Украине по определенным направлениям реализации медреформы, - посольство

Италия присоединится к медицинской реформе в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу посольства Украины в Италии в Facebook.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун встретилась со своим итальянским коллегой Армандо Бартолацци во время 68-й сессии Регионального европейского комитета ВОЗ, которая в эти дни проходит в Риме.

"Итальянский визави положительно оценил ход медицинской реформы в Украине и выразил готовность оказать посильную помощь и содействие Италии по определенным направлениям ее реализации. В первую очередь, это касается поддержки развития сети учреждений трансплантации костного мозга для лечения онкогематологических заболеваний, прежде всего, в педиатрии. Кроме того, речь шла о передаче методики более точной диагностики рака щитовидной железы, организации тренингов и обучения для повышения квалификации украинских медиков, начале программ студенческих и профессорских обменов и тому подобное", - сказано в сообщении.

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Также ожидается, что уже в ближайшее время начнется реализация новых совместных проектов в медицинской сфере.

Италия готова оказывать посильную помощь и содействие Украине по определенным направлениям реализации медреформы, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086687
 
 
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Надо заметить, что это заявил не итальянский министр, а написано со слов переводчика посольства. Впрочем итальянца понять легко. Увидев и.о. министра, он понял, что Украине требуется помощь
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