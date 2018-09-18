 Италия готова оказывать посильную помощь и содействие Украине по определенным направлениям реализации медреформы, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу посольства Украины в Италии в Facebook.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун встретилась со своим итальянским коллегой Армандо Бартолацци во время 68-й сессии Регионального европейского комитета ВОЗ, которая в эти дни проходит в Риме.

"Итальянский визави положительно оценил ход медицинской реформы в Украине и выразил готовность оказать посильную помощь и содействие Италии по определенным направлениям ее реализации. В первую очередь, это касается поддержки развития сети учреждений трансплантации костного мозга для лечения онкогематологических заболеваний, прежде всего, в педиатрии. Кроме того, речь шла о передаче методики более точной диагностики рака щитовидной железы, организации тренингов и обучения для повышения квалификации украинских медиков, начале программ студенческих и профессорских обменов и тому подобное", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году

Также ожидается, что уже в ближайшее время начнется реализация новых совместных проектов в медицинской сфере.