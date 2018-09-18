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 Трамп распорядился рассекретить документы ФБР о вмешательстве России в американские выборы

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение рассекретить ряд документов, имеющих отношение к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.

Ка информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник вашингтонские СМИ.

В частности, речь идёт обо всех текстовых сообщениях, относящихся к этой теме, написанных Джеймсом Коми в период, когда он руководил ФБР. Также будут обнародованы сообщения, написанные рядом других официальных лиц. Администрация США опубликует и засекреченную часть запроса ФБР о начале слежки за бывшим сотрудником предвыборного штаба Д.Трампа Картером Пейджем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о санкциях против стран и иностранных организаций, вмешивающихся в выборы в США

Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что такое решение принято, чтобы обеспечить транспарентность, а также – в ответ на запросы конгрессменов.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Источник: https://censor.net.ua/n3086685
 
   
 Топ комментарии
 
Конгресс с Сенатом, в очередной раз, Трампа "взяли в трензеля"... Когда "трензель" давит коню на язык, он поневоле подчиняется... А понадобится - и "в шенкеля" возьмут...
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Да Путин и сам умеет не хуже "обосраться" - его и "обсирать" не надо... Додумался - руководителю страны, которая, фактически, уже "держит за вымя" Россию, - Китая, подарить публично, на экономическом форуме, банку мёда... А у Си-дзинь-Пина в Китае "погремуха" - "Винни-Пух". И все мультики с Винни-Пухом", в Китае - под негласным запретом...
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Конгресс с Сенатом, в очередной раз, Трампа "взяли в трензеля"... Когда "трензель" давит коню на язык, он поневоле подчиняется... А понадобится - и "в шенкеля" возьмут...
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С дворников крыжопольской нотариалки перевели на конюшню районного отделения минстеця? Поздравляю с повышением Трамп розпорядився розсекретити документи ФБР про втручання Росії в американські вибори - Цензор.НЕТ 1762
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Представьте себе, что Путину публично, под телекамеры дарят флакон ботокса….
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Да Путин и сам умеет не хуже "обосраться" - его и "обсирать" не надо... Додумался - руководителю страны, которая, фактически, уже "держит за вымя" Россию, - Китая, подарить публично, на экономическом форуме, банку мёда... А у Си-дзинь-Пина в Китае "погремуха" - "Винни-Пух". И все мультики с Винни-Пухом", в Китае - под негласным запретом...
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Шах и мат. Что-то мне подсказывает что это будет бомба респект Трамп!
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Путин категорически неспособен на принятие своевременных и адекватных решений. Трамп розпорядився розсекретити документи ФБР про втручання Росії в американські вибори - Цензор.НЕТ 1896 Любое решение любой проблемы он затягивает до полной катастрофы, когда нужно уже не решать, а разгребать последствия.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп распорядился рассекретить документы ФБР о вмешательстве России в американские выборы
 
 
 
 
 
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