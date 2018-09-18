 Трамп распорядился рассекретить документы ФБР о вмешательстве России в американские выборы

Ка информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник вашингтонские СМИ.

В частности, речь идёт обо всех текстовых сообщениях, относящихся к этой теме, написанных Джеймсом Коми в период, когда он руководил ФБР. Также будут обнародованы сообщения, написанные рядом других официальных лиц. Администрация США опубликует и засекреченную часть запроса ФБР о начале слежки за бывшим сотрудником предвыборного штаба Д.Трампа Картером Пейджем.

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Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что такое решение принято, чтобы обеспечить транспарентность, а также – в ответ на запросы конгрессменов.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.