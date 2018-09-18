 За сутки террористы осуществили 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, один оккупант уничтожен, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших украинских войск. При этом противник 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск в течение прошедших суток был уничтожен и еще один ранен", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы были зафиксированы на мариупольском направлении, где враг обстрелял опорные пункты сил ООС в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.