EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  306  5
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7223) Донбасс (16983) операция Объединенных сил (551)

 За сутки террористы осуществили 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, один оккупант уничтожен, - штаб ООС

В течение прошедших суток, 17 сентября, ситуация в районе проведения операции ОС имела признаки к снижению огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших украинских войск. При этом противник 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск в течение прошедших суток был уничтожен и еще один ранен", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что с начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы были зафиксированы на мариупольском направлении, где враг обстрелял опорные пункты сил ООС в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

За сутки террористы осуществили 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, один оккупант уничтожен, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086684
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чудові звістки.
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошие новости на начале недели!Продолжайте,ребята бить рашистких гадов.Поменьше потерь!
 показать весь комментарий
 
 
Слава Героям України які нищать расіянсько-фашиських окупантів!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки террористы осуществили 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, один оккупант уничтожен, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх