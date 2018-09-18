 Российский самолет в Сирии пропал во время налета ВВС Израиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.
Как уточнили в ведомстве, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с находящегося в том же районе французского фрегата "Овернь".
Сейчас командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
В то же время американский телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США, знакомый с ситуацией, сообщает, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту был сбит сирийской противовоздушной артиллерией при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля.
Другой источник подтвердил телеканалу, что Израиль атаковал территорию Сирии ракетными ударами.
Гоп-стоп-переверстоп
И мечтают снова
Гоп-стоп-переверстоп
Пережить налет!
"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют", - рассказал собеседник агентства.
В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", ссылавшейся на профильное подразделение местного МВД, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.Рост числа отказов россиянам власти Израиля объясняют тем, что те стали все чаще обращаться за политическим убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране. По подсчетам МВД, которые публиковал "Гаарец", с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м - 14, в 2013 - три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.
«По предварительным данным, на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть», - сообщил «Интерфаксу» источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.
Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны
Вечером в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия.
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Ага. Логіка кацапів як завжди в паралельному Всесвіті: В тому що ПВО московітів не бачить на радарі сучасні літаки, а тільки свої консерви, і навіть не вміє розпізнати системою "свій-чужий", винуваті Ізраїльські літаки.
Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, пропавший над Средиземным морем около побережья Сирии, был сбит сирийскими ПВО. В Ил-20 попала ракета комплекса с-200 сирийских сил противовоздушной обороны, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16. Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль. Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.
Израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку- заявил Конашенков