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 Российский самолет в Сирии пропал во время налета ВВС Израиля

Самолет Ил-20 Минобороны РФ, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Как уточнили в ведомстве, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с находящегося в том же районе французского фрегата "Овернь".

Сейчас командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошлогодний удар по сирийским силам - предупреждение для Асада. Посмотрим, одумался ли он, - глава Пентагона Мэттис

В то же время американский телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США, знакомый с ситуацией, сообщает, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту был сбит сирийской противовоздушной артиллерией при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля. 

Другой источник подтвердил телеканалу, что Израиль атаковал территорию Сирии ракетными ударами.

Источник: https://censor.net.ua/n3086683
 
   
 Топ комментарии
 
Буль, буль....
Тепер, схоже, точно "их там нет" )))))))
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"Что случилось с 20 военными на борту ила?" "Они утонули" - очередной кусочек от рашки отломлен сегодня. Ждём новостей завтра )
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Если долго молчат значит что то нехорошее.Военные обычно все отлично знают.Уних ничего не исчезает бесследно.Кому помогал этот самолет?
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молчат, потому что сами сбили свой же самолет
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и нужно придумать историю для прессы
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>>пропал во время налета ВВС Израиля<<
Гоп-стоп-переверстоп
И мечтают снова
Гоп-стоп-переверстоп
Пережить налет!
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...авиация отказывается дружить с кацарылыми, теперь уже не только АНы... Російський літак у Сирії зник під час нальоту ВПС Ізраїлю - Цензор.НЕТ 9176
Російський літак у Сирії зник під час нальоту ВПС Ізраїлю - Цензор.НЕТ 369
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Думаю, персонал на самолете был рад видеть, что в них летит высокодуховная сруцкая ракета ПВО, и в последние секунды жизни испытал радость за то, что умирает за заветы залупенфюрера)))
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Если ты встретился с врагом сильнее тебя выстрели себе в ногу. Врага ето озадачит и у тебя будет время вытряхнуть кирпичи и убежать
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наверно этот ил пробовал подавить или подсвечивал опасно для сирийского пво ф16ки а тем это надоело и они его маверикнули разок.Все таки какая же хорошая эта ракета - МАВЕРИК
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AGM-65 "Мэйверик", ракета "воздух - поверхность". Для работы в основном по наземным целям.
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Могли и израильтяне сбить, если представлял опасность. Они не постеснялись во время Шестидневной войньі атаковать американский (!) корабль радиоєлектронной разведки.
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Россиянам массово отказывают во въезде в Израиль.Российские дипломаты озабочены.

"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют", - рассказал собеседник агентства.
В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", ссылавшейся на профильное подразделение местного МВД, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.Рост числа отказов россиянам власти Израиля объясняют тем, что те стали все чаще обращаться за политическим убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране. По подсчетам МВД, которые публиковал "Гаарец", с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м - 14, в 2013 - три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.
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Путятин такой: "Никто его не сбивал, просто соляра закончилась"
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От злые вы...Щас опять на руских форумах будут обижаться ,что Украина им не сочуствует.)))
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И чего, сирийские помидоры теперь в России запретят?
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Це навіть 10+++ Російський літак у Сирії зник під час нальоту ВПС Ізраїлю - Цензор.НЕТ 2665
«По предварительным данным, на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть», - сообщил «Интерфаксу» источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.
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а неплохо день начался....приятненько так русофобски...
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Надеюсь, певцы там были? Теперь будут петь дуэтом: из Средиземного моря и из Чёрного. Стерео звук !!! Російський літак у Сирії зник під час нальоту ВПС Ізраїлю - Цензор.НЕТ 32
Російський літак у Сирії зник під час нальоту ВПС Ізраїлю - Цензор.НЕТ 944

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Зато сколько гордости за учения "Восток". Какие просто "шикарные" комментарии на YouTube: сверхдержава, мы всех сотрем, нас никто не победит. Идиоты) Лучше бы так кричали про поднятие экономики. США с союзниками одними ракетами уничтожить всю эту "сверхдержаву".
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мені подобається коли порохоботи і зрадофіли зливаються в єдиному екстазі))) Давай Путя ісчо, піддай літачків.
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Може его втянуло в дырку орбитальной станции,и пройдя через червоточину выплюнуло десь системе Кин Дза Дза Російський літак у Сирії зник під час нальоту ВПС Ізраїлю - Цензор.НЕТ 2546
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МО виновных в гибели самолета.
Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны
Вечером в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия.

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Ага. Логіка кацапів як завжди в паралельному Всесвіті: В тому що ПВО московітів не бачить на радарі сучасні літаки, а тільки свої консерви, і навіть не вміє розпізнати системою "свій-чужий", винуваті Ізраїльські літаки.
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Израильские F-16 подставили Ил-20 под удар сирийского комплекса С-200

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, пропавший над Средиземным морем около побережья Сирии, был сбит сирийскими ПВО. В Ил-20 попала ракета комплекса с-200 сирийских сил противовоздушной обороны, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16. Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль. Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.

Израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку- заявил Конашенков
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Якось дивно він на посадку заходив, що збили аж за 35 км від берега...
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Моя ставка на Израиль выиграла! Йом-Кипур этого года тоже войдет в Историю Войн!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский самолет в Сирии пропал во время налета ВВС Израиля
 
 
 
 
 
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