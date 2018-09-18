 Российский самолет в Сирии пропал во время налета ВВС Израиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Как уточнили в ведомстве, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с находящегося в том же районе французского фрегата "Овернь".

Сейчас командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

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В то же время американский телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США, знакомый с ситуацией, сообщает, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту был сбит сирийской противовоздушной артиллерией при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля.

Другой источник подтвердил телеканалу, что Израиль атаковал территорию Сирии ракетными ударами.