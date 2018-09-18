 Суд арестовал подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко без определения размера залога, - Аброськин

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
По информации полицейского чиновника, 38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях был арестован. Суд назначил ему содержание под стражей без определения размера залога.
"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой о стену. Судебное разбирательство с перерывом продолжался практически с утра до вечера", - написал он.
Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Сентябрь 17, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
О
том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и
что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко
неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует
довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально
спросить, конечно.
Об этом сегодня рассказывает в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
В тему - Пропагандист Порошенко нагло и цинично оболгал волонтерское движение Украины
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно
неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и
выполняет.
А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем
удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во
второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится.
Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
***
Под «венскими соглашениями» автор, надо полагать, имеет в виду
подлый «венский сговор», заключенный в маре 2014 года между Порошенко и
Левочкиным с Фирташем в Вене (пункт №31 «Списка Порошенко»)…
але недоречне, адже ключова фраза - "уроженец Донецкой области"
адже ж у новині не просто так про місце народження обвинуваченого повідомили.
треба комусь "демонізувати" затриманого.
«ТСН»
18.09.2018 00:27
Почему Порошенко не сделал этого раньше?Порошенко подписал указ, который приостанавливает действие договора о дружбе с Россией.
Документ подписали еще в 1997 году - Леонид Кучма и Борис Ельцин - во время визита последнего в Киев.
Среди деклараций были обещания государств уважать территориальную целостность друг друга, мирное урегулирование конфликтов.
Договор продлевался автоматически раз в десять лет. Но не помешал России аннексировать Крым и развязать войну на Востоке Украины.https://www.facenews.ua/video/2018/308248/
Очередная несокрушимая победа.
Над Средиземным морем пропал российский Ил-20 (самолет радиоэлектронной разведки) с 14 военнослужащими.
Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 14 российских военнослужащих, был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии.
Они якобы пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия, но по ошибке сбили самолет вооруженных сил РФ, передает CNN, ссылаясь на собственные источники.
https://censoru.net/29508--nad-sredizemnym-morem-sbit-rossijskij-il-20.html
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https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-09-18/rezonansnoe-ubiystvo-aktivista-sarmata-v-berdyanske-stala-izvestna-familiya-organizatora-i-novyie-detali/141109