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 Суд арестовал подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко без определения размера залога, - Аброськин

Судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья 17 сентября избрал меру пресечения одному из подозреваемых в организации умышленного убийства Виталия Олешко (Сармата).

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

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По информации полицейского чиновника, 38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях был арестован. Суд назначил ему содержание под стражей без определения размера залога.

"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой о стену. Судебное разбирательство с перерывом продолжался практически с утра до вечера", - написал он.

Суд арестовал подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко без определения размера залога, - Аброськин 01

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Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Также читайте: Подозреваемый в организации убийства Олешко (Сармата) задержан в Запорожской области, - Аброськин

Источник: https://censor.net.ua/n3086682
 
 
 Топ комментарии
 
Над Средиземным морем сбит российский Ил-20
Очередная несокрушимая победа.
Над Средиземным морем пропал российский Ил-20 (самолет радиоэлектронной разведки) с 14 военнослужащими.
Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 14 российских военнослужащих, был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии.
Они якобы пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия, но по ошибке сбили самолет вооруженных сил РФ, передает CNN, ссылаясь на собственные источники.
https://censoru.net/29508--nad-sredizemnym-morem-sbit-rossijskij-il-20.html

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Хорошие новости для 14-ти семей мокшанских свинособак. Их сыновья, мужья и отцы за счёт Израиля бесплатно посетят концерт Кобзона и хора Александрова Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9800

Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7519
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Случай, конечно, не простой! Как мне кажется- приземлили/приводнили его вовсе не сирийцы. Теперь надо как-то отвечать, верно? А как, если обосратушки видны невооруженным глазом. Ну, ладно, впереди целый день... что же мы ещё узнаем???
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Хорошие новости для 14-ти семей мокшанских свинособак. Их сыновья, мужья и отцы за счёт Израиля бесплатно посетят концерт Кобзона и хора Александрова Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9800

Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7519
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Ну, слава богу, С400 что-то сбили! А то - кривизна земли, кривизна земли...
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А ведь Ил-20, насколько мне известно, "непростой" самолётик... И экипаж там "Ого-го...", не "просто так"... Это самолёт, набитый радиоэлектроникой, специально "заточенной" под ведение радиоэлектронной разведки... И летал он там тоже не "просто так", а вынюхивал "электромагнитное излучение" американских, израильских и французских радиоэлектронных устройств. Он стоит побольше, чем десяток пустых "Илюх"... Их не так много в России имеется... Несколько штук... А десяток спецов? Их готовили у нас, в Киевском высшем инженерном училище... Их тоже не так много... Так что "плюху" кацапы поимели порядочную...
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Порошенко против добровольцев - эксперт
Сентябрь 17, 2018Без рубрикиКомментарии: 0

О
том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и
что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко
неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует
довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально
спросить, конечно.

Об этом сегодня рассказывает в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.

В тему - Пропагандист Порошенко нагло и цинично оболгал волонтерское движение Украины

Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.

Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно
неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и
выполняет.

А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.

Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем
удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во
второй раз.

А до тех пор беспредел продолжится.

Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.

***

Под «венскими соглашениями» автор, надо полагать, имеет в виду
подлый «венский сговор», заключенный в маре 2014 года между Порошенко и
Левочкиным с Фирташем в Вене (пункт №31 «Списка Порошенко»)…
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Кочєтков- це той самий що на фірташевому 112 каналі постійно триндить?
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А ти сумнівався? "пятух" він і є - "пятух"... Кукурікає, як тільки розвидниться... А ЦЕЙ - по команді, як тільки в кишені "зашелестить"...
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Вас ещё не тошнит от подоных экспертов?
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"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой о стену. Судебное разбирательство с перерывом продолжался практически с утра до вечера", - от нехай би він розбив свою голову, бо цього вбивцю не жаль.
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А интересно,- каким образом Олешко мог перейти дорожку владельцу нескольких(!) развлекательных клубов, аж в двух областях?! И, судя по методам этого владельца- пересеклись они более чем серьезно. Странно, правда? Какие-то развлекательные клубы... ветеран АТОшник... и убийство а-ля 90-е...
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слушне запитання.
але недоречне, адже ключова фраза - "уроженец Донецкой области"
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Да??? А я вот тоже уроженец Донецкой области. Так у меня, при въезде/выезде в/из Мариуполя, постоянно проверяют документы бойцы из Ивано-Франковска и не только. И, знаете- никаких претензий, ни единого раза. А если я на самокатике пру, то тогда ваааще- никто и ничего не проверяет, а только улыбаются и вопросы чисто технические задают.
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Ой, ну що ви дурня клеїте...
адже ж у новині не просто так про місце народження обвинуваченого повідомили.
треба комусь "демонізувати" затриманого.
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Это кто дурня клеит??? Вы или я? Я заявляю ответственно: никаких недружественных или "демонизирующих"(с) действий со стороны не уроженцев Донецкой области, силовиков, за период более чем 4 года- ни разу не отметил. Ни разу!!! Так может дело в чем-то ином? Может быть вы знаете? Так поделитесь.
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Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6651 Конец дружбы Украины с Россией: Порошенко подписал указ о разрыве договора (видео)

«ТСН»

18.09.2018 00:27
Почему Порошенко не сделал этого раньше?Порошенко подписал указ, который приостанавливает действие договора о дружбе с Россией.
Документ подписали еще в 1997 году - Леонид Кучма и Борис Ельцин - во время визита последнего в Киев.
Среди деклараций были обещания государств уважать территориальную целостность друг друга, мирное урегулирование конфликтов.
Договор продлевался автоматически раз в десять лет. Но не помешал России аннексировать Крым и развязать войну на Востоке Украины.https://www.facenews.ua/video/2018/308248/
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Над Средиземным морем сбит российский Ил-20
Очередная несокрушимая победа.
Над Средиземным морем пропал российский Ил-20 (самолет радиоэлектронной разведки) с 14 военнослужащими.
Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 14 российских военнослужащих, был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии.
Они якобы пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия, но по ошибке сбили самолет вооруженных сил РФ, передает CNN, ссылаясь на собственные источники.
https://censoru.net/29508--nad-sredizemnym-morem-sbit-rossijskij-il-20.html

🤑
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побажаємо кацапам, щоб таких надприємних несподіванок було якомога більше Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4785
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Та самі кацапи й збили. Горіллякою очі позаливали і шмальнули.
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Случай, конечно, не простой! Как мне кажется- приземлили/приводнили его вовсе не сирийцы. Теперь надо как-то отвечать, верно? А как, если обосратушки видны невооруженным глазом. Ну, ладно, впереди целый день... что же мы ещё узнаем???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко без определения размера залога, - Аброськин
 
 
 
 
 
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