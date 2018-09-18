 Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
По информации полицейского чиновника, 38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях был арестован. Суд назначил ему содержание под стражей без определения размера залога.
"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой о стену. Судебное разбирательство с перерывом продолжался практически с утра до вечера", - написал он.
Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Сентябрь 17, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
О
том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и
что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко
неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует
довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально
спросить, конечно.
Об этом сегодня рассказывает в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
В тему - Пропагандист Порошенко нагло и цинично оболгал волонтерское движение Украины
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно
неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и
выполняет.
А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем
удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во
второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится.
Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
***
Под «венскими соглашениями» автор, надо полагать, имеет в виду
подлый «венский сговор», заключенный в маре 2014 года между Порошенко и
Левочкиным с Фирташем в Вене (пункт №31 «Списка Порошенко»)…