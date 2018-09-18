EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  244  3
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (8160) суд (21336) Аброськин (440) Олешко (24)

 Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин

Судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья 17 сентября избрал меру пресечения одному из подозреваемых в организации умышленного убийства Виталия Олешко (Сармата).

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Таврию", на которой приехали убивать Олешко, угнали, - Госгеокадастр. ДОКУМЕНТ

По информации полицейского чиновника, 38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях был арестован. Суд назначил ему содержание под стражей без определения размера залога.

"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой о стену. Судебное разбирательство с перерывом продолжался практически с утра до вечера", - написал он.

Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье почтили память убитого бердянского активиста Олешко. ФОТО

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Также читайте: Подозреваемый в организации убийства Олешко (Сармата) задержан в Запорожской области, - Аброськин

Источник: https://censor.net.ua/n3086682
 
 
TUZsUVVYTmtRelF3VEc1U1oyUkhRekJNVEZGMmFVUlJjM1JETkRCWlRGRnpUa00zTUV4cVVtcDVSRkYyZEVNM01FeFlVbWxPUXpZd1REUjJURGxEVVRCTVNGSm5Ua01yTUZsSVVtcE9Rell3VEdwUmRsaDZVVzUwUXpjd1RGaFNhVTVETmpCTU5IWk1PVWRDTUZsUVVYUkllbEZ1WkVOM01GbGlVWFk1UXlzd1RIWlJkVTVIUnpCTWFsSnFkejA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошие новости для 14-ти семей мокшанских свинособак. Их сыновья, мужья и отцы за счёт Израиля бесплатно посетят концерт Кобзона и хора Александрова Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9800

Суд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7519
 показать весь комментарий
 
Порошенко против добровольцев - эксперт
Сентябрь 17, 2018Без рубрикиКомментарии: 0

О
том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и
что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко
неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует
довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально
спросить, конечно.

Об этом сегодня рассказывает в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.

В тему - Пропагандист Порошенко нагло и цинично оболгал волонтерское движение Украины

Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.

Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно
неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и
выполняет.

А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.

Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем
удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во
второй раз.

А до тех пор беспредел продолжится.

Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.

***

Под «венскими соглашениями» автор, надо полагать, имеет в виду
подлый «венский сговор», заключенный в маре 2014 года между Порошенко и
Левочкиным с Фирташем в Вене (пункт №31 «Списка Порошенко»)…
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал без определения размера залога подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко, - Аброськин
 
 
 
 
 
 вверх