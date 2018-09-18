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 Россия и Турция создадут демилитаризованную зону вокруг Идлиба

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили в понедельник после переговоров в Сочи о намерении создать по периметру Идлиба демилитаризованную зону шириной 15-20 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC, создание буферной зоны вокруг провинции Идлиб означает, по крайней мере, отсрочку наступления войск Башара Асада, против которого выступают Турция и Запад.

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Зона будет создана к 15 октября.

Президент России пояснил, рассказывая о соглашении с Эрдоганом, что до 10 октября предусмотрен вывод из этой зоны всего тяжелого вооружения оппозиционных группировок. Зону будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция.

Турция уже создала 12 наблюдательных постов по периметру Идлиба, на линии противостояния войск Асада и их противников, причем каждый пост укомплектован механизированной ротой, усиленной дополнительной бронетехникой.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что решение о буферной зоне будет в ближайшие часы согласовано с Башаром Асадом.

Источник: https://censor.net.ua/n3086680
 
 
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Тупой Эрдоган - кинут тебя кацапы, а люди в Идлибе от твоей тупости пострадают.
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