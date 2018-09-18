 Россия и Турция создадут демилитаризованную зону вокруг Идлиба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC, создание буферной зоны вокруг провинции Идлиб означает, по крайней мере, отсрочку наступления войск Башара Асада, против которого выступают Турция и Запад.

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Зона будет создана к 15 октября.

Президент России пояснил, рассказывая о соглашении с Эрдоганом, что до 10 октября предусмотрен вывод из этой зоны всего тяжелого вооружения оппозиционных группировок. Зону будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция.

Турция уже создала 12 наблюдательных постов по периметру Идлиба, на линии противостояния войск Асада и их противников, причем каждый пост укомплектован механизированной ротой, усиленной дополнительной бронетехникой.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что решение о буферной зоне будет в ближайшие часы согласовано с Башаром Асадом.