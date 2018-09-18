 Тестовый участок Hyperloop появится в 2019 году, - Омелян

Об этом Омелян сообщил в интервью "Экономической правде", пишет Цензор.НЕТ.

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"Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше - в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. О появлении реального участка, то 5 лет - это срок, в который можно будет реалистично говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем", - сказал Омелян.

При этом он добавил, что скорость создания этой инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и способности "мобилизовать финансовый ресурс".

По словам главы Мининфраструктуры, согласно оценкам Украинского института будущего, линия Hyperloop из Одессы в Киев будет стоить 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра - 11 миллионов долларов.

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Также Омелян отметил, что до конца года будет завершено научную оценку проекта.

"Пока что мы можем осторожно сказать, что научная оценка будет положительная. Детали мы еще не знаем, мы на них ждем. На основе документации, которую мы изучили, можно утверждать, что такая технология Hyperloop имеет перспективу, в том числе для Украины", - рассказал он.

Напомним, 15 июня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.

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Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный американским изобретателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском. Система Hyperloop действует на основе магнитов и турбин, которые запускают капсулы на воздушной подушке. Благодаря этому поезда движутся по вакуумным трубам с огромной скоростью.