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 Общество, Технологии
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Все про:Омелян (524) Hyperloop (8)

 Тестовый участок Hyperloop появится в 2019 году, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что тестовый участок скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году, а реальный эксплуатационный участок - через 5 лет.

Об этом Омелян сообщил в интервью "Экономической правде", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян о запуске Hyperloop: "Оптимистичный сценарий для Украины - 2023-2025 годы"

"Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше - в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. О появлении реального участка, то 5 лет - это срок, в который можно будет реалистично говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем", - сказал Омелян.

При этом он добавил, что скорость создания этой инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и способности "мобилизовать финансовый ресурс".

По словам главы Мининфраструктуры, согласно оценкам Украинского института будущего, линия Hyperloop из Одессы в Киев будет стоить 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра - 11 миллионов долларов.

Также читайте: "Мы не можем все время ремонтировать старое", - Омелян о запуске поезда Hyperloop

Также Омелян отметил, что до конца года будет завершено научную оценку проекта.

"Пока что мы можем осторожно сказать, что научная оценка будет положительная. Детали мы еще не знаем, мы на них ждем. На основе документации, которую мы изучили, можно утверждать, что такая технология Hyperloop имеет перспективу, в том числе для Украины", - рассказал он.

Напомним, 15 июня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.

Читайте также: Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный американским изобретателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском. Система Hyperloop действует на основе магнитов и турбин, которые запускают капсулы на воздушной подушке. Благодаря этому поезда движутся по вакуумным трубам с огромной скоростью.

Источник: https://censor.net.ua/n3086678
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Посадите уже кто нибудь этого клоуна, что бы он нас не гиперлупил!
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Он наверное имел ввиду до 2019 СИЗО а потом 5 тюрьмы, с учетом законов Савченко, выходит 7.
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ну наконец то про гиперлуп. Соевые скажите а этот гиперлуп будет ли достаточно мыролюбным и безальтернативным? потянет ли он на 149 ю потужную реформу?
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Вангую: В результате этого распила может получиться только гиперПУК
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не только. еще может получиться роттердам ++ и дюссельдорф +++. все по шыкаладному, мыролюбно.
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Hyperloop из Одессы в Киев будет стоить 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра - 11 миллионов долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3086678

фигня вопрос! Тестовый участок Hyperloop будет запущен в 2019 году, - Омелян - Цензор.НЕТ 7915 у мвф перехватим. да, омелян* и помчимся в Одессу...
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А человек живет в своем мире, в стране пенсия 50$, пол страны не в состоянии комуналку оплачивать, а он кредиты транжирит. Идиот.
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Там уже подсчитали что он должен окупиться за 10-11 лет. Прикинь какие там будут цены на билеты. Дешевле по-простому самолетом в Испанию или Мальдивы слетать и отдохнуть.
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Не знаю, чим там займається Омелян, але піде один Омелян - прийде інший, і також нічим займатися не буде. Так є українська система. Якщо в США, наприклад, солдати воюють за те, щоб США процвітало, то українські солдати воюють, щоб процвітали Омеляни. Щоб росли кондиторські солодощі Порошенка. І воюють вони не лише за українські солодощі, а й за російські виходить. Отже воюють вони з росіянами і за Росію також, оскільки Росія неабияк ті слолдощі споживає й має на тому дивідент. Хоч баньте, хоч головою об стіну трісніть собі - то є гола правда, без брехні і прикрас.
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Если переделать под Гиперлуп освободившуюся после СП-2 ГТС, то идея интересная. Был газопровод, станет человекопровод.
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То-то Центральный мост в Днипре уже второй год мурыжат ремонтом... И то, только одну половину полотна! А к подводным основаниям и не ныряли! А знакомый дайвер ещё лет 12-15 назад рассказывал, что участвовал в обследовании состояния оных... Уже тогда, с его слов, состояние было удручающим!!! Ждут, видать, пока лупнет... гипером!!! Тестовый участок Hyperloop появится в 2019 году, - Омелян - Цензор.НЕТ 2977 Тестовый участок Hyperloop появится в 2019 году, - Омелян - Цензор.НЕТ 7918
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Зрадованы заныли: "распилы", "пенсии", "комуналка", "зарплаты"... Это коммерческий проект на деньги частных инвесторов. Если нравиться дядькам "играть в паровозики", то пусть играют, чего считать чужие деньги? А если выйдет годный конкурентный продукт, то в этом ничего плохого нет, не выгорит, то хрен с ним, бюджетных денег не потрачено. Ситуация Win-Win, а ребята усиленно продолжают стонать.
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лыхаим за мыролюбный гиперлуп? правильно соевый?
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"лыхаим"? что? извини, я твой удмуртский диалект не понимаю.
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Чому ж, вони праві - бачиш, у дурних дядьків фантазій хіба на в паровозики. Якісь малюки, а не дядьки. Якщо подивитись на сумарні діяння тих рудих і лисих дядьків - вони або дитсадкові малюки, або алкоголіки.
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Угу. ПРоложат из ВР в Кончануюзаспу чтобы депутаты ездили и народ их с вилами не встретил
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напоминаю индекс развития Украины благодаря гиперлупам № 88 в списке
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТестовый участок Hyperloop появится в 2019 году, - Омелян
 
 
 
 
 
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