 Суд оставил без изменения меру пресечения экс-замглавы правления "Укргаздобычи" Тамразову

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, 17 сентября 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого А. Г. Тамразова, на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 августа 2018 года, которым удовлетворено частично ходатайство старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применены в отношении указанного подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 3 миллиона гривен, с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 августа 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого А. Г. Тамразова - без удовлетворения.

Напомним, 9 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-чиновник "Укргаздобычи" Тамразов задержан при попытке дать прокурору $200 тыс. взятки за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича. 10 августа суд арестовал на 2 месяца экс-заместителя главы правления "Укргаздобычи" Тамразова с правом залога в 3 млн грн. 13 августа экс-замглавы правления "Укргаздобычи" Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн. 21 августа правоохранители снова задержали экс-замглавы правления "Укргаздобычи" Тамразова. Суд отпустил под залог в 20 млн экс-замглаву правления "Укргаздобычи" Тамразова.

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Алексей Тамразов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса Украины.