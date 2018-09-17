 Курс подготовки военных полицейских по стандартам НАТО стартовал во Львове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В течение трех месяцев более 50 военнослужащих из подразделений и воинских частей ВСП под руководством опытных инструкторов будут получать профессиональные навыки по программам, адаптированным к стандартам НАТО по подготовке военных полицейских.

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Первый учебный модуль "Применение силы" проводят инструкторы учебного центра, а уже следующий - "Полицейские операции" будут преподавать инструкторы из Литвы. На протяжении курса опытом работы будут делиться военные полицейские из Дании, Канады, Польши и Великобритании.

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В рамках обмена опытом и развития сержантского корпуса ВСУ с рабочим визитом в учебном центре находится главный старшина учебного центра военной полиции Вооруженных сил Великобритании мастер-сержант Андре Прайс.