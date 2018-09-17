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 Курс подготовки военных полицейских по стандартам НАТО стартовал во Львове. ФОТО

Во Львове, на базе учебного центра Военной службы правопорядка ВСУ начался очередной курс по подготовке военных правоохранителей по учебной программе "Базовый курс военного полицейского" с участием иностранных инструкторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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В течение трех месяцев более 50 военнослужащих из подразделений и воинских частей ВСП под руководством опытных инструкторов будут получать профессиональные навыки по программам, адаптированным к стандартам НАТО по подготовке военных полицейских.

Курс подготовки военных полицейских по стандартам НАТО стартовал во Львове 02

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Курс подготовки военных полицейских по стандартам НАТО стартовал во Львове 03

Первый учебный модуль "Применение силы" проводят инструкторы учебного центра, а уже следующий - "Полицейские операции" будут преподавать инструкторы из Литвы. На протяжении курса опытом работы будут делиться военные полицейские из Дании, Канады, Польши и Великобритании.

Курс подготовки военных полицейских по стандартам НАТО стартовал во Львове 04

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В рамках обмена опытом и развития сержантского корпуса ВСУ с рабочим визитом в учебном центре находится главный старшина учебного центра военной полиции Вооруженных сил Великобритании мастер-сержант Андре Прайс.

Источник: https://censor.net.ua/n3086674
 
   
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я потерялся. Вводят еще каких то военных палицаев？шо это такое "военный полицейский"？
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Весной в Украину приезжали 40 генералов НАТО на стажировку и тоже во Львов...
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