 Облик школ становится более ярким и современным, чтобы мотивировать детей к учебе, - Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Как сегодня выглядят многие наших школ? Серые и некрасивые. Помню, как одна из таких школ в Киеве даже стала декорацией американского фильма о тюрьме. Это ужасно, потому что кому же захочется каждый день находиться в таком пространстве? Тем более детям, которых нужно заинтересовывать, мотивировать к обучению и развитию. Именно поэтому в сентябре 2016 года мы запустили пилотный проект "Новое образовательное пространство" в обычной сельской школе в Путровке Киевской области. С тех пор изменился не только облик самой школы, он стал более ярким и современным, но и отношение детей к учебе. На 30% сократились прогулы и существенно увеличилось количество детей, значительно повысилась успеваемость учеников, потому что им стало интересно ходить в школу, появилась мотивация к обучению", - сказал он.

Лев Парцхаладзе отметил, что, по данным американских психологических исследований, обычные серые здания не пробуждают у детей желание учиться. Так, согласно исследованиям, серый, серо-голубой, бежевый и белый цвета влияют на уровень гормона сна (мелатонина) в организме, что способствует уменьшению умственной и физической активности и минимизирует интерес к обучению. При этом именно такие цвета являются самыми распространенными в наших школах.

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Вместе с тем, желтые, оранжевые и красные оттенки цветов активизируют умственные способности детей и повышают их настроение, синий помогает концентрироваться, а теплые оттенки зеленого - снять напряжение и повысить эффективность работы.

"Чтобы внедрить ту или иную активность для детей, например, перекрасить стены в классе или коридоре, не нужны какие-то супер-усилия или расходы. Однако это надо делать, если мы действительно хотим, чтобы наши дети учились в комфортном современном образовательном пространстве и, главное, им это нравилось. Для этого мы обновляем государственные строительные нормы и внедряем проект "Новое образовательное пространство", - подчеркнул он.