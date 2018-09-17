 Российская анафема гетьмана Мазепы является неканонической,- епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетьмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", - сказал он.

Архиепископ Иов пояснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское козачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.