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Все про:Константинопольский патриархат (33) Мазепа (75)

 Российская анафема гетьмана Мазепы является неканонической,- епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)

Вселенский патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной церковью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетьмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", - сказал он.

Архиепископ Иов пояснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское козачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигура Мазепы стала решающей для украинской истории, - Порошенко

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3086671
 
   
 Топ комментарии
 
Короче везде кацапы гадят

Надо продлить песню
: Путин- хуйло, а кацапы- говно. ( простите за правду)
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Это русофобия чистой воды. Она очень успешно набирает обороты. С нашей фошиздской стороны этому нужно всячески способствовать не покладая рук
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Это русофобия чистой воды. Она очень успешно набирает обороты. С нашей фошиздской стороны этому нужно всячески способствовать не покладая рук
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Ржу, щас такоооооое повсплывает! ))))
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Спасибі за пояснення, але нам ця "анафема" якось пох...
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Короче везде кацапы гадят

Надо продлить песню
: Путин- хуйло, а кацапы- говно. ( простите за правду)
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Мдяяя...со своим "не тем" стаканом Гундяйка ненароком развязал мешок с константинопольскими звиздюлями. Интересно, они гундяевцам напомнят, по чьему приказу была организована РПЦ МП в 1943 году?
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Что-то меня это не цепляет. Я жду настоящие реформы. А это мелочь подождёт. Российская анафема гетьмана Мазепы является неканонической,- епископ Вселенского патриархата Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 5487
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Анафема, экзархи, автокефалия, томос, вселенский патриарх, паства... С утра до вечера. Сука, мы что, в 17 веке живём? Или все остальные вопросы порешали и теперь от скуки взялись поповский бизнес перекраивать?
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Тебе делать нечего, кроме как заходить в статьи про комметарии иностранных духовных лиц и требовать, чтобы тебе здесь и сейчас все вопросы порешали ? А что ты сам сделал кроме того, что выражаешься как типичный кремлебот, разгоняющий зраду ?
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Этот belge кремлебот и есть, где возможно обгадит все что в Украине происходит. Обращаю внимание на таких писак.
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не прав - главное для атеиста - горящие пердаки немітих
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Вы только посмотрите, ВОНА только намекнула на "новый курс" и Украина сразу же заработала. Миссия МВФ изменила программу помощи для Украины с EFF на stand-by. Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.
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Очень хорошо, что сейчас, в первые в истории Украины, поднимаются такие факты из истории на таком уровне. Именно глубоко в прошлом лежат корни агрессии кацапов. И в мире это знают и помнят
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Российская анафема гетьмана Мазепы является неканонической,- епископ Вселенского патриархата Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 6717Поперло
Израиль устроил в Латакии салют

#Syria: #Tartus residents say they witnessed an "aerial battle" as #Russia|n Air Defenses in naval base (also in #Khmeimim Airbase) were very active. Photos show #Latakia blast & air defenses.

Судя по вторичным взрывам попали куда надо
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Это где то в запоребриковье так бомбит?
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Скорее всего израильтяне наносят сейчас ракетные удары непосредственно по объектам в провинции Латакия и городу Тартусу, где располагается пункт базирования ВМФ РФ
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ну так это зарево от самоподрыва пердачил у свинособак с болот мордовии.
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И сама монголоидная русня считается нелегитимной и неканоничной.
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Шаг за шагом, все вековые мерзости от залесья уйдут в небытие, как и сама эта насквозь лживая и изворотливая гадина. Очень рад, что нынешняя Украина, начинает пробиваться через козни московитов и смотреть на свою историю не глазами захватчиков.
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Мне как то до лампочки и Мазепа и его анафема. Пусть с историей разбираются историки, с анафемой святые отцы. Мы накануне грандиозного шухера, который неизвестно чем закончится....
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Я понимаю, что отец соевый дал указание все на кацапов валить. Но не получиться. Ему и вилла в Испании не поможет....
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Кацам, палишся. Это у вас сейчас там таинственно говорят, что вот гундяев сейчас как ответит, как ответит...
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Архиепископ Иов пояснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское козачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.Источник: https://censor.net.ua/n3086671--

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Тобто у тих роках було порозуміння з кримськими татарами і Константинополем.
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Донині дзвіниця залишається найвищою спорудою Києва - 96 метрів. Збудовано її коштом гетьмана Івана Степановича Мазепи, який 1707 року виділив на цю справу 73 тисячі золотих. Будову мурували довго і завершили аж 1744-го.
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Анафеме предавались вместе с Мазепой /настроил в Украине - Руси около 100 храмов и монастырей, которые сейчас занимают террористы РПЦ-ФСБ/, Лев Толстой /всемирный писатель/, Разин и Пугачев/вожди крестьянско-козацких восстаний против рашизма/. Уже сам список говорит об античеловеческой, антиславянской и антихристианской сути банды РПЦ еще в период до революции 1917 года.
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спасибо, что напомнил:

"... решением суда в Ростовской области от 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского процесса в Таганроге. "(с)
http://bigforumpro.org/protectors/index.php?topic=80.0
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Канонизировать Мазепу как ПАТРИОТА УКРАИНЫ!
Нам бы таких людей сейчас...
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According to one report from #Syria, a warehouse with Scud missiles that was exposed by #Israel at the end of 2017 was bombed this evening. Take that with a pinch of salt.

Штаб-квартира Генеральной организации технологической промышленности в Латакии была полностью разрушена.
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Треба проаести маленьку "де-кацапо-попізацію" в Києві: вулицю Лаврську (фактично частину вул. Мазепи) перенумеровати і повернути їх назву вул. Мазепи. Нехай гундяївці теж понесуть витрати на зміну адреси у своїй документації та кореспонденції. Хоча недовго їм залишилося сидіти у Лаврі.
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100 баллов

Это всегда была одна улица январского восстания, а ранее - Никольская. Но янек в угоду рашке разделил ее на две, чтобы Лаврв не стояла на улице Мазепы.
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Мазепа - первый в истории Украины фошизд-бендеровец для кацапов.
Ждем зарево на северо-востоке Російська анафема гетьману Мазепі є неканонічною, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 7985
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийская анафема гетьмана Мазепы является неканонической,- епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)
 
 
 
 
 
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