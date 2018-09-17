 Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Органами социальной защиты населения в тех областях, которые получили пакеты малыша уже начата работа по доставке единовременной натуральной помощи женщинам родившим ребенка и выписаным из роддомов в первой половине сентября 2018 года.
По оперативным данным, на 17 сентября в указанных области поставлено 2 494 "пакета малыша", из которых 411 пакетов уже переданы роженицам.
В Минсоцполитики напоминают, что "пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и выдается по одному на каждого ребенка, получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка.
Иван, иди домой. Водки нет!
просто - от государства стандартный для всех областей одинаковый... подарок малышу... на начало отсчета жизненного цикла гражданина Великой Страны - Украины
Даешь пляшку оковитої !
Чтобы власть была правильной, нужны правильные поступки.
Это один из них.