 Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Органами социальной защиты населения в тех областях, которые получили пакеты малыша уже начата работа по доставке единовременной натуральной помощи женщинам родившим ребенка и выписаным из роддомов в первой половине сентября 2018 года.

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По оперативным данным, на 17 сентября в указанных области поставлено 2 494 "пакета малыша", из которых 411 пакетов уже переданы роженицам.

В Минсоцполитики напоминают, что "пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и выдается по одному на каждого ребенка, получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка.

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