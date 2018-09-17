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 Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики

По состоянию на 17 сентября семь областей Украины начали получать "Пакеты малыша" для предоставления роженицам. Это Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Органами социальной защиты населения в тех областях, которые получили пакеты малыша уже начата работа по доставке единовременной натуральной помощи женщинам родившим ребенка и  выписаным из роддомов в первой половине сентября 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября 2018 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики. ФОТО (обновлено)

По оперативным данным, на 17 сентября в указанных области поставлено 2 494 "пакета малыша", из которых 411 пакетов уже переданы роженицам.

В Минсоцполитики напоминают, что "пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и выдается по одному на каждого ребенка, получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка.

Также читайте: Если бэби-бокс будет отсутствовать в роддоме при выписке, его доставят позже по месту жительства, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3086670
 
   
 Топ комментарии
 
в любом случае это хорошо, НО если на них не будет никакой символики, кроме государственной, никаких партийных и меровских, президентских... поздравлений...
просто - от государства стандартный для всех областей одинаковый... подарок малышу... на начало отсчета жизненного цикла гражданина Великой Страны - Украины
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При таких цінах на дитячий одяг, харчування, вартості ліків очікувати росту числа населення не приходиться....пакети - добре діло, але це разові подачки, уви.....
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Даешь рожать и рожать. Власти нужно много рабов.
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Что-то так козлятиной завоняло.. Породіллі в 7 областях України почали отримувати бебі-бокси, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3011

Иван, иди домой. Водки нет!
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Двоякие чувства. С одной стороны - это очень хорошо. И роженицы, вполне возможно, даже проголосуют за Порошенко. С другой стороны - это поле для распила. А деньги очень нужны на выборы.
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Ничтожные подачки, от которых жутко тошнит. Ть-ху. ПОЗОРИЩЕ.
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проверьсявитя, может ті от путина забеременел, вот и тошнит тебя...но беби - бокс не получишь, свинья российская
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в любом случае это хорошо, НО если на них не будет никакой символики, кроме государственной, никаких партийных и меровских, президентских... поздравлений...
просто - от государства стандартный для всех областей одинаковый... подарок малышу... на начало отсчета жизненного цикла гражданина Великой Страны - Украины
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єто не интересно- тут зраді нет и игиловца
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а счастливому отцу беби-бокс выдавать будут ? Породіллі в 7 областях України почали отримувати бебі-бокси, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1921

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Да кто-же вискарик пьет с колбасой и чесноком )
Даешь пляшку оковитої !
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не ну над комплектацией еще нужно работать Породіллі в 7 областях України почали отримувати бебі-бокси, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 674
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Очень нужное решение. Любая помощь малышам и мамам не помешает.
Чтобы власть была правильной, нужны правильные поступки.
Это один из них.
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В південних областях на них буде наклеєна пика Вілкула, типу від нього, а на сході, звичайно ж, пика Бойка, або Гудка.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеРоженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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