 На Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки,- Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Фейсбуке после беседы с экзархами Константинопольского патриархата в Киеве
Климкин отметил: "Много впечатлений и эмоций после первой встречи с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха. В ближайшее время обязательно поделюсь с вами идеями и мыслями.
Однако, об одном хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки.
Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!"
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Люди, не смотрите олигархические каналы 112, newsone-зека Рабиновича и мураева, Украина Ахметова, это грязные продажные каналы, вся наволочь ,что сейчас у власти пиарится только, говорят неправду.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/104941_1481235242
Я при малейшей возможности, как сегодня напрммер - в первый день отпуска, смотрю и читаю всё. Это даёт возможность сопоставлять, анализировать, делать выводы.
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лукаш..светоч демократии
Путин Мочить в сортире
Мышебратья
Имея даже такую возможность как у меня, отслеживать все события на работе и дома, я не могу это так уверенно заявить.
Хотя по началу мог...
"владельцы украинских телеканалов" дает исчерпывающий ответ.
фирташ-пинчук- медверчук-коломойский.
а кого смотреть тогда?
ну чисто ваш совет?
1. Он забыл что он министр МИД Украины, а не Вселенского патриархата.
2. ПК-это страшный церковный грех, а хакерские атаки на голубей, звучит глупо.
2. Расскажите это Тимоти Джону Бернерсу.
("Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли - британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, изобретатель Всемирной паутины.
Бернерс-Ли был крещен в англиканской церкви. После изобретения World Wide Web он стал прихожанином Унитарианско-универсалистской церкви.")
Впрочем вряд ли ты знаешь, что это такое.
Про заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча), передає "Главком".
За його словами, вона була накладена на гетьмана з політичних мотивів.
"Не дивлячись на накладення Російською Церквою на гетьмана Мазепу неканонічної анафеми, представники Вселенського патріархату її не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів, як засіб політично-ідеологічних репресій і не мала жодних віросповідних, богословських чи канонічних причин", - сказав він.
Архієпископ Іов пояснив, що після першого зруйнування російськими військами Запорозької Січі в 1709 році українське козацтво, яке перейшло під протекторат кримського хана, повернулось під юрисдикцію Константинопольського патріархату, і Мазепа разом із Пилипом Орликом були одними з перших, хто це зробив.
"На еміграції в м. Бендери Іван Мазепа вільно сповідався у православних священиків Вселенського патріархату. Саме вони напутствували його на смертному одрі і відпустили від гріхів, а потім і відспівували. Його тіло було покладене в православній церкві містечка Варниці, яка перебувала у юрисдикції Вселенського патріархату, а згодом його перепоховали у місті Галац на Дунаї, де в центральному соборі Свято-Георгієвського монастиря місцевий митрополит відслужив заупокійну службу за спочилим гетьманом. Цей митрополит був ієрархом Вселенського патріархату. Отже, можемо говорити, що Іван Мазепа помер як вірний Матері-Церкви, Вселенського патріархату!", - наголосив ієрарх Вселенського патріархату.
("Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли - британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, изобретатель Всемирной паутины.
Бернерс-Ли был крещен в англиканской церкви. После изобретения World Wide Web он стал прихожанином Унитарианско-универсалистской церкви.")
ПС. Я не религиозен,к слову.
У Києві на вулиці Богдана Гаврилишина біля ресторану "Закарпатська колиба" поліція затримала трьох озброєних молодих людей, яких пов'язують з головою Чеченської республіки.
На місце події прибули кілька патрулів поліції і оперативна група, перекривши вулицю на час проведення слідчих дій. За інформацією "Інформатора" до операції були залучені також бійці Нацгврадії.
За інформацією ЗМІ, одним із затриманих виявився син екс-представника Кадирова в Україні Цицулаєв Адам. У машині Totyota Camry з державними номерами РФ, яка нібито йому належить, поліцейські знайшли порошок, схожий на героїн.
Всіх затриманих відвезли в управління поліції. Відзначається, що представники правоохоронних органів на місці затримання відмовилися коментувати цю ситуацію, а прес-секретар київського управління Нацполіції Оксана Блищик заявила, що нічого не знає про інцидент. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-zatrimali-ozbroenu-bandu-povyazanu-z-kadirovim-vsi-podrobitsi-foto-i-video.htm
- Боже Всесильный..
- Чего тебе Святой Петр?
- К Вам на прием атеисты
- Так... ...а меня нет...
В каком месте там можно кибератаку прилепить, к кадылу?
😂😂😂
https://www.youtube.com/watch?time_continue=706&v=C3R-ZMIivsY
Президент Петро Порошенко провів зустріч із екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфлійським зі США та єпископом Іларіоном Едмонтонським з Канади.
Екзархи Вселенського патріархату прибули до української столиці у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні.
Процес надання автокефалії Українській православній церкві уже вийшов на фінішну пряму, - заявив президент П. Порошенко під час зустрічі із екзархами Вселенського патріархату.
"Українці сотні років молилися за те, щоб мати Українську помісну православну церкву. І взори українців були спрямовані до Матері-Церкви і Константинополя. Мені приємно, що Господь почув наші молитви і приємно, що ми спільно, особливо за останні три роки пройшли цей шлях, і в рамках цього шляху зараз вже можемо казати, що вийшли на фінішну пряму", - сказав Президент.
Порошенко також подякував Вселенському патріархові Варфоломію "за мужність і мудрість", які були ним продемонстровані у зв'язку з призначенням екзархів в Україну.
У свою чергу архієпископ Даниїл Памфлійський зауважив, що він з єпископом Іларіоном приїхали нині до Києва як представники Вселенського патріарха Варфоломія і одночасно священного Синоду Вселенської патріархії для того, щоб "продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії Українській православній церкві розпочався".
"Ви чітко підмітили - ми є на прямій, котра іде до фінішної лінії", - звернувся архієпископом до глави Української держави.
"Ми приїхали сюди (у Київ - ред.) не для того, щоб розділити українське православ'я, а навпаки, зробити ще більше кроків для того, щоб принести всім бажане єднання для Української православної церкви. Ми готові до чіткої співпраці з УПЦ Київського патріархату, звісно, готові до діалогу і доброї співпраці з Українською православною церквою в лоні Російської православної церкви, а також з Українською автокефальною православною церквою", - сказав архієпископ Даниїл.
Він також запевнив, що з єпископом Іларіоном не мають "жодних пересторог", щоб зустрітися із представниками різних релігійних організацій, почути їхню думку і конструктивно з ними співпрацювати.
Крім того, архієпископ додав, що плануються також зустрічі і з представниками органів влади.
"Далі перед нами багато роботи. Ми розпочнемо нашу місію якомога швидше, уже призначили кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій в Україні. Приступаємо до співпраці", - додав архієпископ Даниїл.
Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!"
Молодец Климкин, теперь все знают, что рпц не церковь, а филиал ФСБ.
А откуда Климкин знает про кибератаки? Это скандальное заявление. Он не министр иностранных дел Вселенского Патриархата. Кто его уполномочил?
Иногда лучше жевать, чем...
Да и не дурак он, знает, что можно говорить, а что нет.
Впрочем откуда тебе знать что такое ФИЗТЕХ.
Вселенскому патриархату нужно отдать должное.
Он знал, шо кацапня окрысится и рога чертовы высунет....