 На Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки,- Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Фейсбуке после беседы с экзархами Константинопольского патриархата в Киеве

Климкин отметил: "Много впечатлений и эмоций после первой встречи с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха. В ближайшее время обязательно поделюсь с вами идеями и мыслями.

Однако, об одном хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки.

Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!"

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.