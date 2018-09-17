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Все про:Константинопольский патриархат (33) Климкин (1816)

 На Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки,- Климкин

В последнее время на Вселенский патриархат начали осуществляются массированные кибератаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Фейсбуке после беседы с экзархами Константинопольского патриархата в Киеве

Климкин отметил: "Много впечатлений и эмоций после первой встречи с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха. В ближайшее время обязательно поделюсь с вами идеями и мыслями.

Однако, об одном хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки.

Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3086669
 
 
 Топ комментарии
 
Mariya Dermo2017.06.06 18:36
Люди, не смотрите олигархические каналы 112, newsone-зека Рабиновича и мураева, Украина Ахметова, это грязные продажные каналы, вся наволочь ,что сейчас у власти пиарится только, говорят неправду.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/104941_1481235242
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Вселенський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою.

Про заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча), передає "Главком".

За його словами, вона була накладена на гетьмана з політичних мотивів.

"Не дивлячись на накладення Російською Церквою на гетьмана Мазепу неканонічної анафеми, представники Вселенського патріархату її не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів, як засіб політично-ідеологічних репресій і не мала жодних віросповідних, богословських чи канонічних причин", - сказав він.

Архієпископ Іов пояснив, що після першого зруйнування російськими військами Запорозької Січі в 1709 році українське козацтво, яке перейшло під протекторат кримського хана, повернулось під юрисдикцію Константинопольського патріархату, і Мазепа разом із Пилипом Орликом були одними з перших, хто це зробив.

"На еміграції в м. Бендери Іван Мазепа вільно сповідався у православних священиків Вселенського патріархату. Саме вони напутствували його на смертному одрі і відпустили від гріхів, а потім і відспівували. Його тіло було покладене в православній церкві містечка Варниці, яка перебувала у юрисдикції Вселенського патріархату, а згодом його перепоховали у місті Галац на Дунаї, де в центральному соборі Свято-Георгієвського монастиря місцевий митрополит відслужив заупокійну службу за спочилим гетьманом. Цей митрополит був ієрархом Вселенського патріархату. Отже, можемо говорити, що Іван Мазепа помер як вірний Матері-Церкви, Вселенського патріархату!", - наголосив ієрарх Вселенського патріархату.
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Каким боком это чмо к церкви и кибератакам?
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Mariya Dermo2017.06.06 18:36
Люди, не смотрите олигархические каналы 112, newsone-зека Рабиновича и мураева, Украина Ахметова, это грязные продажные каналы, вся наволочь ,что сейчас у власти пиарится только, говорят неправду.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/104941_1481235242
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Почему?
Я при малейшей возможности, как сегодня напрммер - в первый день отпуска, смотрю и читаю всё. Это даёт возможность сопоставлять, анализировать, делать выводы.
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Нельзя смотреть "вражеские"каналы, нето шоколад прокиснет.
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да нет..просто рыги там полно..смотреть тошно..
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Я смотрел как Лукаш просто мочила Кролика. Красиво. Вот это и есть хоть какой то признак демократии, когда всяким тварям как Кролик напоминают их слова и обещания.
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когда такие как лукаш вызывают восторг у некоторых..это дианоз..
--
лукаш..светоч демократии На Вселенський патріархат здійснюють масовані кібератаки, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4489
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Восторг вызывает не Лукаш. Восторг вызывает то мочилово какое она устроила. Наши политики привыкли забывать о своих словах через минуту после того, как они произнесены. А об обещаниях ещё до того, как они были даны. Если у тебя в глазах вонючий шоколод внимательно послушай отца соевого, особенно его извинения. Он забыл, что люди голосовали за его обещания, а не назначали его царем всея Украины.
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Конечно. Твоего гибридного Петю тоже выставила во всей красе. Не привыкли наши политики к этому. Не привыкли помнить свои слова и обещания и хорошо , что есть кому напомнить. Понятно и соевым засранцам и надгрлбному фронту это не нравится.
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че там с обещаниями у соратников лукаш..бойков с добкинами
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Мне твоего шоколада не жалко, пусть киснет. Я фрукты люблю.
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Яне ем шоколад. Тем более рошен. Пусть это падло сдрхнет, но я ему но копейки не дам.
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Я не желаю смерти Порошенко. Просто считаю, что стать миллиардером в нищей стране порядочный человек не может. И ни один человек не убедит меня в противоположном.
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Чего? Нормальный обычный оплачиваемый отпуск. Если жену отпустят с работы, то поедем куда ниьудь. Если нет, то физкультурничать буду.
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Это так кажется, что это ты сам всё смотришь и анализируешь, при этом когда тобой манипулируют можешь и не догадываться... Тут надо глубоко в теме быть , чтоб это понимать... На то и рассчитано...
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Чтоб так заявлять, нужно либо заранее всё знать, либо быть полностью в курсе их манипуляционных приёмов.
Имея даже такую возможность как у меня, отслеживать все события на работе и дома, я не могу это так уверенно заявить.
Хотя по началу мог...
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какие не смотреть понятно - простой запрос в гугле
"владельцы украинских телеканалов" дает исчерпывающий ответ.
фирташ-пинчук- медверчук-коломойский.
а кого смотреть тогда?
ну чисто ваш совет?
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спасибо, замечательный совет знатока сов. газет.
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А лучше вообще не смотрите телик, если вы можете в интенрнете выбрать то что вас привлекает...
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Я так понял, что у Климкина мозги на уровне ниже, чем у любого дебила.
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На 2:
1. Он забыл что он министр МИД Украины, а не Вселенского патриархата.
2. ПК-это страшный церковный грех, а хакерские атаки на голубей, звучит глупо.
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1. Климкин выпускник ФИЗТЕХА.
2. Расскажите это Тимоти Джону Бернерсу.

("Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли - британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, изобретатель Всемирной паутины.
Бернерс-Ли был крещен в англиканской церкви. После изобретения World Wide Web он стал прихожанином Унитарианско-универсалистской церкви.")
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Паша Климкин выпускник ФИЗТЕХА.
Впрочем вряд ли ты знаешь, что это такое.
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Вселенський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою.

Про заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча), передає "Главком".

За його словами, вона була накладена на гетьмана з політичних мотивів.

"Не дивлячись на накладення Російською Церквою на гетьмана Мазепу неканонічної анафеми, представники Вселенського патріархату її не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів, як засіб політично-ідеологічних репресій і не мала жодних віросповідних, богословських чи канонічних причин", - сказав він.

Архієпископ Іов пояснив, що після першого зруйнування російськими військами Запорозької Січі в 1709 році українське козацтво, яке перейшло під протекторат кримського хана, повернулось під юрисдикцію Константинопольського патріархату, і Мазепа разом із Пилипом Орликом були одними з перших, хто це зробив.

"На еміграції в м. Бендери Іван Мазепа вільно сповідався у православних священиків Вселенського патріархату. Саме вони напутствували його на смертному одрі і відпустили від гріхів, а потім і відспівували. Його тіло було покладене в православній церкві містечка Варниці, яка перебувала у юрисдикції Вселенського патріархату, а згодом його перепоховали у місті Галац на Дунаї, де в центральному соборі Свято-Георгієвського монастиря місцевий митрополит відслужив заупокійну службу за спочилим гетьманом. Цей митрополит був ієрархом Вселенського патріархату. Отже, можемо говорити, що Іван Мазепа помер як вірний Матері-Церкви, Вселенського патріархату!", - наголосив ієрарх Вселенського патріархату.
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Так что пора аэропорт Борисполь. Назвать ИМЕНИ МАЗЕПЫ !
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скоро он договорится что и наш Филарет по политическим мотивам был проклят, и Вселенский патриархат так никогда не считал
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Та ладно. Чего им бояться? У них самая крутая крыша.
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На Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки,- Климкин - Цензор.НЕТ 1744Большое спасибо Вселенскому патриархату за постоянное подкладывание дровишек, чтобы постоянно подгорало на РФ.
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Каким боком это чмо к церкви и кибератакам?
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Расскажите это Тимоти Джону Бернерсу -Ли.
("Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли - британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, изобретатель Всемирной паутины.
Бернерс-Ли был крещен в англиканской церкви. После изобретения World Wide Web он стал прихожанином Унитарианско-универсалистской церкви.")
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В Украине хорошие айтишники -надо помагать святым отцам
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Все создано Богом. Значит, Он создал Сатану не просто так, от скуки.
ПС. Я не религиозен,к слову.
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Люцифер был ближайшим архангелом. Но возгордился и пал.
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Я исхожу из постулата, шо на все есть воля Бога( Иншалла). Раз Он не уничтожил Люцифера/Иблиса, значит, Ему был нужен кто-то на эту роль. Но, повторяю, я рассматриваю все эти религиозные дела со своей собственной точки зрения.
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У Києві затримали озброєну банду, пов'язану з Кадировим: усі подробиці від ЗМІ, фото і відео

У Києві на вулиці Богдана Гаврилишина біля ресторану "Закарпатська колиба" поліція затримала трьох озброєних молодих людей, яких пов'язують з головою Чеченської республіки.
На місце події прибули кілька патрулів поліції і оперативна група, перекривши вулицю на час проведення слідчих дій. За інформацією "Інформатора" до операції були залучені також бійці Нацгврадії.
За інформацією ЗМІ, одним із затриманих виявився син екс-представника Кадирова в Україні Цицулаєв Адам. У машині Totyota Camry з державними номерами РФ, яка нібито йому належить, поліцейські знайшли порошок, схожий на героїн.
Всіх затриманих відвезли в управління поліції. Відзначається, що представники правоохоронних органів на місці затримання відмовилися коментувати цю ситуацію, а прес-секретар київського управління Нацполіції Оксана Блищик заявила, що нічого не знає про інцидент. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-zatrimali-ozbroenu-bandu-povyazanu-z-kadirovim-vsi-podrobitsi-foto-i-video.htm
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Как затрымалы так и отпустят еще и извинятся если действительно с кадыровым связаны.
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А была бы виза с рашей по биометрике - не было бы столько швали в стране.
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***
- Боже Всесильный..
- Чего тебе Святой Петр?
- К Вам на прием атеисты
- Так... ...а меня нет...
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Атаки кого? Зеленых человечков? Климкину больше не наливать. Вон Йугик с ФСБшниками бухал и проиграл в карты Тумгоева который воевал против Хуйла. В даный момент большая вероятность что сейчас его ФСБшники рвут на части и выкалывают глаза.
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Кремлёвские козломорды этими кибератаками только утверждают Вселенского Патриарха быть на стороне Украины-Руси. Поэтому нехай.
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Богохульники!В церкві комп'ютера??? А з якого боку тут Клямкін виплив,постриг прийняв,тоді зрозуміло!Хоча,більш за все, безкоштовний піар.Ці хлопці нічого не цураються! Гроші,так гроші, брехня,так брехня,офшори,так....!!
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Чето Климкина раньше считал вменяемым министром На Вселенський патріархат здійснюють масовані кібератаки, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4737
В каком месте там можно кибератаку прилепить, к кадылу?
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))) Что лишний раз подтверждает , что рэ-пэ-цэ это продукт кэгэбэ . Тролли православные вымещают свой гнев через гаджеты пресвитарианцев .))) Хорошо у засрашинсцев получается только фекалиями разбрасываться . Что-то высоконравственное и духовное это явно не к ним .
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Гля, этот Климкинд еще и сисадмин ))))
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На Вселенський патріархат здійснюють масовані кібератаки, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8011Вставай орда московская, вставай на смертный вой!
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На Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки,- Климкин

😂😂😂
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Я понимаю, что клизьмин профессиональный идиот. Но, я так понимаю ему уже даже доктор не поможет. Он сует своё рыло туда где понимает как свинья в апельсина. А про свои прямые обязанности, он как то и не вспоминает. Как говорил один педагог Плохо когда не знал, да ещё и забыл.
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Ты подстилка соевая , с одной извилиной. Более чем на оскорбления ни на что не способен.
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ты подкацапник не сопи так свирепо - твой БТР сожгли на Майдане...!)))
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Сьогодні на «Прямому» дивився наживо зустріч президента з посланниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Спочатку говорив Петро Олексійович і я відразу подумав: а міг би президент розмовляти і англійською, бо посли Константинополя з США і Канади. Але коли почув відповідь священиків українською - я приємно здивувався! Так це ж наші люди! Наші люди є повсюди! Тепер розумію розпач гундяєвських бісів і особисто Онуфрія, який перебуває у ступорі від послів Варфоломія.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=706&v=C3R-ZMIivsY
Президент Петро Порошенко провів зустріч із екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфлійським зі США та єпископом Іларіоном Едмонтонським з Канади.

Екзархи Вселенського патріархату прибули до української столиці у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні.

Процес надання автокефалії Українській православній церкві уже вийшов на фінішну пряму, - заявив президент П. Порошенко під час зустрічі із екзархами Вселенського патріархату.

"Українці сотні років молилися за те, щоб мати Українську помісну православну церкву. І взори українців були спрямовані до Матері-Церкви і Константинополя. Мені приємно, що Господь почув наші молитви і приємно, що ми спільно, особливо за останні три роки пройшли цей шлях, і в рамках цього шляху зараз вже можемо казати, що вийшли на фінішну пряму", - сказав Президент.

Порошенко також подякував Вселенському патріархові Варфоломію "за мужність і мудрість", які були ним продемонстровані у зв'язку з призначенням екзархів в Україну.
У свою чергу архієпископ Даниїл Памфлійський зауважив, що він з єпископом Іларіоном приїхали нині до Києва як представники Вселенського патріарха Варфоломія і одночасно священного Синоду Вселенської патріархії для того, щоб "продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії Українській православній церкві розпочався".

"Ви чітко підмітили - ми є на прямій, котра іде до фінішної лінії", - звернувся архієпископом до глави Української держави.

"Ми приїхали сюди (у Київ - ред.) не для того, щоб розділити українське православ'я, а навпаки, зробити ще більше кроків для того, щоб принести всім бажане єднання для Української православної церкви. Ми готові до чіткої співпраці з УПЦ Київського патріархату, звісно, готові до діалогу і доброї співпраці з Українською православною церквою в лоні Російської православної церкви, а також з Українською автокефальною православною церквою", - сказав архієпископ Даниїл.

Він також запевнив, що з єпископом Іларіоном не мають "жодних пересторог", щоб зустрітися із представниками різних релігійних організацій, почути їхню думку і конструктивно з ними співпрацювати.

Крім того, архієпископ додав, що плануються також зустрічі і з представниками органів влади.

"Далі перед нами багато роботи. Ми розпочнемо нашу місію якомога швидше, уже призначили кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій в Україні. Приступаємо до співпраці", - додав архієпископ Даниїл.
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Однако, об одном хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки.
Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!"


Молодец Климкин, теперь все знают, что рпц не церковь, а филиал ФСБ.

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А до этого никто не знал?
А откуда Климкин знает про кибератаки? Это скандальное заявление. Он не министр иностранных дел Вселенского Патриархата. Кто его уполномочил?
Иногда лучше жевать, чем...
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Еще одно подтверждение не помешает.
Да и не дурак он, знает, что можно говорить, а что нет.
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Климкин выпускник ФИЗТЕХА.
Впрочем откуда тебе знать что такое ФИЗТЕХ.
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Заслуживает огромного уважения намерение патриарха Варфоломея предоставить Украинской церкви автокефалию.

Вселенскому патриархату нужно отдать должное.
Он знал, шо кацапня окрысится и рога чертовы высунет....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки,- Климкин
 
 
 
 
 
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