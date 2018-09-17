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 Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с "выборами" на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса. ФОТОрепортаж

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш провел встречу с Генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МинВОТ.

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"РФ манипулирует понятием "местные выборы", говоря об оккупированной части Донбасса, и хочет вывести их за "рамки" Минских соглашений, называя "государственными выборами". Это нарушение минских соглашений и бомба замедленного действия в будущее мирного процесса", - заявил Черныш.

Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с выборами на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса 01

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Также сообщается, что во время встречи обговорили важность противоминной деятельности на освобожденных территориях Донбасса и информирование о минной опасности населения.

Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с выборами на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса 02
Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с выборами на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса 03

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Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с выборами на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса 04
Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с выборами на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса 05
Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с выборами на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса 06

Источник: https://censor.net.ua/n3086668
 
 
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виктор Большой2016.12.09 14:32
И что?Путин дал очередную отмашку...и в бой вступили пророссийские воры онищенко,рабинович....найдут и других.На жаргоне ФСБ РФ-эта операция называется "выпустить голубя"!Ведь мерседес обосранный донельзя голубями.вызывает насмешку.-а не сочуствие!Сделать из Украины последнюю алкашку,которой будут брезговать-вот их задача.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/104941_1481235242
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так нахрена диабетик постоянно засылает в Минск чучмо, шоб тот воплотил в жизнь договорняки, в которых прописаны те выборы？
Шо за ерунда？
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Будут выборы или нет, это ничего не изменит.
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а обстрел из тяжелой артиллерии хероев центра Донецка из мести за тысячи жмуров в котлах?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с "выборами" на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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