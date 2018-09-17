 Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с "выборами" на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МинВОТ.

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"РФ манипулирует понятием "местные выборы", говоря об оккупированной части Донбасса, и хочет вывести их за "рамки" Минских соглашений, называя "государственными выборами". Это нарушение минских соглашений и бомба замедленного действия в будущее мирного процесса", - заявил Черныш.

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Также сообщается, что во время встречи обговорили важность противоминной деятельности на освобожденных территориях Донбасса и информирование о минной опасности населения.





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