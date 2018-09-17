 Черныш - Гремингеру: Позиция РФ в связи с "выборами" на оккупированной части Донбасса - бомба замедленного действия для мирного процесса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МинВОТ.
"РФ манипулирует понятием "местные выборы", говоря об оккупированной части Донбасса, и хочет вывести их за "рамки" Минских соглашений, называя "государственными выборами". Это нарушение минских соглашений и бомба замедленного действия в будущее мирного процесса", - заявил Черныш.
Также сообщается, что во время встречи обговорили важность противоминной деятельности на освобожденных территориях Донбасса и информирование о минной опасности населения.
И что?Путин дал очередную отмашку...и в бой вступили пророссийские воры онищенко,рабинович....найдут и других.На жаргоне ФСБ РФ-эта операция называется "выпустить голубя"!Ведь мерседес обосранный донельзя голубями.вызывает насмешку.-а не сочуствие!Сделать из Украины последнюю алкашку,которой будут брезговать-вот их задача.
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Шо за ерунда？