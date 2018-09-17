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 Террористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряд районов, - Наев провел встречу с Хугом

17 сентября по просьбе первого заместителя СММ ОБСЕ состоялась рабочая встреча командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с командой СММ ОБСЕ во главе с Александром Хугом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи Командующий объединенных сил обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах Новоазовск, Заиченко, Верхнешироковское на Мариупольском направлении и в Леоново и Изварино, приближенные к государственной границе с Россией, запрещает посещение патрулями ОБСЕ указанных районов.

Генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что враг с началом сентября увеличил применения тяжелого вооружения против военных частей Объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и ощутив на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов .

Командующий объединенных сил обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, стало возможным благодаря установлению режима тишины в Донецком и Мариупольском направлениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие доступа к месту событий в Иловайске мешает расследованию, – Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3086666
 
 
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 Топ комментарии
 
Может он с братом, чиновником РФ из оккупированного Крыма встречался, а вы сразу зубы скалить
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А шо Хуг с Хугом делают... Даже боюсь представить.
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
почти все рашистские СМИ с ужасом сообщили о фактической поддержке Китаем санкций против России. Ниже одна из таких статей.
----------------------
Китай поддержал санкции против России
Банки Поднебесной отказываются работать с отечественными партнерами

вчера в 17:37, просмотров: 65226
Китайские банки присоединились к санкциям против России. Ряд кредитных организаций Поднебесной задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом сообщил глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов. По его словам, при отказе проводить транзакции китайские банкиры ссылаются на санкции США и ЕС. И это при том, что де-юре Пекин не вводил против России финансовые ограничительные меры. Как предупреждают эксперты, такое поведение банков КНР может нарушить товарооборот между странами.
Надежды наших властей на поддержку со стороны Китая буквально тают на глазах. Кредитные организации Поднебесной отказываются обслуживать российских клиентов. Глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов такое поведение азиатских финансовых учреждений связывает с «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ».
Прикрываясь антироссийскими санкциями США и ЕС, банки Поднебесной блокируют транзакции российских учреждений. В том числе и тех компаний, которые даже не включены в санкционные списки. Более того, как отмечает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.
«Это приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», - поясняет Данилов.
В результате пострадает товарооборот между странами.
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"Наев провел встречу с Наевым" это сильно! Террористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряде районов, - Наев провел встречу с Наевым - Цензор.НЕТ 8554
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правою рукою я веде беседу. Був такий ремейк на цю пісню.
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Дебилов с раздвоением личности раньше вообще не брали, а сейчас-генералы, во армию довели.
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как бы не лишено смысла, жаловаться в обсе - обычно бесполезно
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Круто На провел встречу с Наевым. На Цензоре наркоту употребляют что ли.
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Может он с братом, чиновником РФ из оккупированного Крыма встречался, а вы сразу зубы скалить
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"Наев провёл встречу с Наевым"? Ау, редакторы.
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"Наев провел встречу с Наевым" Чак нервно курит))))
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Наев провел встречу с Наевым

у меня наверное галюны....
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ця публікація гідна аполдисментів однією долонню
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А шо Хуг с Хугом делают... Даже боюсь представить.
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Это ж сколько на душу вкинуть надо, чтобы сам с собою встречи проводить?....
Представляю как диабетик , аха-ха-ха.... "проводит" ночи))))))))))))))
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
почти все рашистские СМИ с ужасом сообщили о фактической поддержке Китаем санкций против России. Ниже одна из таких статей.
----------------------
Китай поддержал санкции против России
Банки Поднебесной отказываются работать с отечественными партнерами

вчера в 17:37, просмотров: 65226
Китайские банки присоединились к санкциям против России. Ряд кредитных организаций Поднебесной задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом сообщил глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов. По его словам, при отказе проводить транзакции китайские банкиры ссылаются на санкции США и ЕС. И это при том, что де-юре Пекин не вводил против России финансовые ограничительные меры. Как предупреждают эксперты, такое поведение банков КНР может нарушить товарооборот между странами.
Надежды наших властей на поддержку со стороны Китая буквально тают на глазах. Кредитные организации Поднебесной отказываются обслуживать российских клиентов. Глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов такое поведение азиатских финансовых учреждений связывает с «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ».
Прикрываясь антироссийскими санкциями США и ЕС, банки Поднебесной блокируют транзакции российских учреждений. В том числе и тех компаний, которые даже не включены в санкционные списки. Более того, как отмечает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.
«Это приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», - поясняет Данилов.
В результате пострадает товарооборот между странами.
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I want to say,that... It was quite expected. But it's still welcome.
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ну тепер їм не залишається нічого іншого як пересунути кордон на Урал
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Фу-у-ух,наконец-то все наладилось!
- Ты исправила ситуацию?
- Нет,просто плюнула!)
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Встречу Наева с Наевым уже отменили и теперь Наев встречается с Хугом. Хорошо хоть не захараст с кобзоном.
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Это типа майор Масхадов и генерал Дудаев напали на РАБссию дохлятину Террористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряд районов, - Наев провел встречу с Хугом - Цензор.НЕТ 2925
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Які ще терористи? Це дамбаська гопота яка воює з Україною.
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Рюсские обдроченцы ДАУНбасса против Украины,а Сирийские обдроченцы против РАБссии Терористи не допускають спостерігачів ОБСЄ в низку районів, - Наєв провів зустріч із Хугом - Цензор.НЕТ 864Быдло Мавзолейное не Перепутайте,,,Кутузовы пля... Терористи не допускають спостерігачів ОБСЄ в низку районів, - Наєв провів зустріч із Хугом - Цензор.НЕТ 864 Терористи не допускають спостерігачів ОБСЄ в низку районів, - Наєв провів зустріч із Хугом - Цензор.НЕТ 864
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долго ходило... "главное не перепутайте: в Абхазии мы за, в Сирии против, в Украине вместо"
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Ну на то они и террористы. Или вы хотели чтобы они вам борща наварили? Я бы на их месте еще шмальнул по вам чтобы вы пообсерались
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряд районов, - Наев провел встречу с Хугом
 
 
 
 
 
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