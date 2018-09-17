 Террористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряд районов, - Наев провел встречу с Хугом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "В ходе встречи Командующий объединенных сил обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах Новоазовск, Заиченко, Верхнешироковское на Мариупольском направлении и в Леоново и Изварино, приближенные к государственной границе с Россией, запрещает посещение патрулями ОБСЕ указанных районов.
Генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что враг с началом сентября увеличил применения тяжелого вооружения против военных частей Объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и ощутив на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов .
Командующий объединенных сил обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, стало возможным благодаря установлению режима тишины в Донецком и Мариупольском направлениях".
у меня наверное галюны....
Представляю как диабетик , аха-ха-ха.... "проводит" ночи))))))))))))))
почти все рашистские СМИ с ужасом сообщили о фактической поддержке Китаем санкций против России. Ниже одна из таких статей.
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Китай поддержал санкции против России
Банки Поднебесной отказываются работать с отечественными партнерами
вчера в 17:37, просмотров: 65226
Китайские банки присоединились к санкциям против России. Ряд кредитных организаций Поднебесной задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом сообщил глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов. По его словам, при отказе проводить транзакции китайские банкиры ссылаются на санкции США и ЕС. И это при том, что де-юре Пекин не вводил против России финансовые ограничительные меры. Как предупреждают эксперты, такое поведение банков КНР может нарушить товарооборот между странами.
Надежды наших властей на поддержку со стороны Китая буквально тают на глазах. Кредитные организации Поднебесной отказываются обслуживать российских клиентов. Глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов такое поведение азиатских финансовых учреждений связывает с «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ».
Прикрываясь антироссийскими санкциями США и ЕС, банки Поднебесной блокируют транзакции российских учреждений. В том числе и тех компаний, которые даже не включены в санкционные списки. Более того, как отмечает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.
«Это приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», - поясняет Данилов.
В результате пострадает товарооборот между странами.
- Ты исправила ситуацию?
- Нет,просто плюнула!)