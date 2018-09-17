 Террористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряд районов, - Наев провел встречу с Хугом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи Командующий объединенных сил обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах Новоазовск, Заиченко, Верхнешироковское на Мариупольском направлении и в Леоново и Изварино, приближенные к государственной границе с Россией, запрещает посещение патрулями ОБСЕ указанных районов.

Генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что враг с началом сентября увеличил применения тяжелого вооружения против военных частей Объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и ощутив на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов .

Командующий объединенных сил обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, стало возможным благодаря установлению режима тишины в Донецком и Мариупольском направлениях".

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