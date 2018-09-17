 30 школьников с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали в Днепре, - горсовет

Об этом в ходе пресс-конференции 17 сентября сообщила главный специалист отдела первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения населения Наталья Мороз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета Днепра.

17 сентября в Днепровской горсовете состоялась пресс-конференция по ситуации с заболеванием детей в школе № 62.

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"С 13 сентября в лечебных заведениях города находилось всего 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Все они были в инфекционных отделениях и получали лечение согласно протоколу. Сейчас выписано 8 детей, в больницах остается 22 ребенка. Еще 8 детей с симптомами острой кишечной инфекции находились на домашнем лечении под наблюдением медработников. То есть, с 13 сентября и до сих пор в городе в целом 38 детей с симптомами острой кишечной инфекции", - заявила Наталья Мороз.

Кроме этого, врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.

"Обучение в школе приостановлено с 14 по 21 сентября. Сейчас в учебном заведении проводится проверка", - сообщил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

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"Для окончательного решения о факте заболевания детей в школе № 62 нам нужны официальные результаты лабораторных исследований. Такие исследования, согласно законодательству, продолжаются 6 суток. Итак, завтра мы получим официальные результаты", - подытожила начальник отдела санэпиднадзора Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович.

Отметим, что 13 сентября на сайте горсовета Днепра появилась информация о том, что 16 учеников средней школы №62 госпитализированы в инфекционные отделения больниц с неустановленной инфекцией, а городские власти обещают компенсацию пострадавшим за лечение.