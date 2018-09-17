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Все про:Днепр_город (2493) отравление (1174) школа (1754)

 30 школьников с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали в Днепре, - горсовет

С 13 сентября в лечебных заведениях Днепра находились 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции, еще 8 - были на домашнем лечении под наблюдением медработников.

Об этом в ходе пресс-конференции 17 сентября сообщила главный специалист отдела первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения населения Наталья Мороз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета Днепра.

17 сентября в Днепровской горсовете состоялась пресс-конференция по ситуации с заболеванием детей в школе № 62.

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"С 13 сентября в лечебных заведениях города находилось всего 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Все они были в инфекционных отделениях и получали лечение согласно протоколу. Сейчас выписано 8 детей, в больницах остается 22 ребенка. Еще 8 детей с симптомами острой кишечной инфекции находились на домашнем лечении под наблюдением медработников. То есть, с 13 сентября и до сих пор в городе в целом 38 детей с симптомами острой кишечной инфекции", - заявила Наталья Мороз.

Кроме этого, врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.

"Обучение в школе приостановлено с 14 по 21 сентября. Сейчас в учебном заведении проводится проверка", - сообщил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

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"Для окончательного решения о факте заболевания детей в школе № 62 нам нужны официальные результаты лабораторных исследований. Такие исследования, согласно законодательству, продолжаются 6 суток. Итак, завтра мы получим официальные результаты", - подытожила начальник отдела санэпиднадзора Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович.

Отметим, что 13 сентября на сайте горсовета Днепра появилась информация о том, что 16 учеников средней школы №62 госпитализированы в инфекционные отделения больниц с неустановленной инфекцией, а городские власти обещают компенсацию пострадавшим за лечение.

Источник: https://censor.net.ua/n3086665
 
 
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Зато гуляна рассказала, что сидеть на асфальте не страшно 30 школярів із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано у Дніпрі, - міськрада - Цензор.НЕТ 1550
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Масло-не масло, молоко - не молоко, школьники - не школьники.
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а до того супрун, що потрібно не знахарством займатися і давати поради щодо сидінні на холодному, а забеспечити безпеку дітей. Для початку, хоча б, забезбечити контроль за сан. книжками тих хто працює з дітьми і виявляти раз на пів року скритих носіїв, якщо вона петрає що то таке.
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Офигеть. К Супрун. Она выдаст пластивку з музикою и все пройде. Это обычные нормы - хранения, переработки и производства. То що ранише було СЭС. Только нормы и их соблюдение - обычная гигиена. Разве, что рептилоиды - напакостили, або шпигуни.
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а до того супрун, що потрібно не знахарством займатися і давати поради щодо сидінні на холодному, а забеспечити безпеку дітей. Для початку, хоча б, забезбечити контроль за сан. книжками тих хто працює з дітьми і виявляти раз на пів року скритих носіїв, якщо вона петрає що то таке.
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Зато гуляна рассказала, что сидеть на асфальте не страшно
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Масло-не масло, молоко - не молоко, школьники - не школьники.
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раньше завтраки-обеды готовили при школе, в столовке
теперь фирма-поставщик развозит готовые по школам, в столовке из фасуют по порциям и раздают
т.е одно меню на все школы - если заболели в одной школе и виноваты продукты - заболеют во всех, кому эта фирма возит
а вот если заболели только в одной... значит искать надо на кухне (посуда, вода, столы, мухи, насекомые...туалеты-водопроводы) и на руках ее сотрудников (сан.состояние каждого, кто там ошивается)
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т.е. ты топишь за поставщика продуктов? сколько платят за пост?
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а-ха-ха! улыбнуло
я просто рассуждал ...логически
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Це результат того, що "рехформатори" відмінили перевірки підприємств - от тепер і травляться люди. Воно або перевірки, або вседозволенність - іншого не дано.....
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воскрешай чЛенина - он за Интернациональ...)))
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Да, Ленін би порядок можливо навів, жаль, старик фактично відразу після революції помер, не зміг свою справу довести до завершення. Хоча з пасивним народом у нього навряд чи вийшло би побудувати дійсний соціалізм, не та свідломість у людей, не та.....їм би кишеню набити та пузо напхати...
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да сдох твой сифилитик - ты его реальные фотки видел краснощёкий пионэр...?)))
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що ж ви так його ненавидите, мабуть добре він буржуа налякав в 1917, що досі скавчете, боїтесь щоб не повторилось?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия30 школьников с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали в Днепре, - горсовет
 
 
 
 
 
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