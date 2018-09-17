 30 школьников с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали в Днепре, - горсовет

Об этом в ходе пресс-конференции 17 сентября сообщила главный специалист отдела первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения населения Наталья Мороз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета Днепра.
17 сентября в Днепровской горсовете состоялась пресс-конференция по ситуации с заболеванием детей в школе № 62.
"С 13 сентября в лечебных заведениях города находилось всего 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Все они были в инфекционных отделениях и получали лечение согласно протоколу. Сейчас выписано 8 детей, в больницах остается 22 ребенка. Еще 8 детей с симптомами острой кишечной инфекции находились на домашнем лечении под наблюдением медработников. То есть, с 13 сентября и до сих пор в городе в целом 38 детей с симптомами острой кишечной инфекции", - заявила Наталья Мороз.
Кроме этого, врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.
"Обучение в школе приостановлено с 14 по 21 сентября. Сейчас в учебном заведении проводится проверка", - сообщил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.
"Для окончательного решения о факте заболевания детей в школе № 62 нам нужны официальные результаты лабораторных исследований. Такие исследования, согласно законодательству, продолжаются 6 суток. Итак, завтра мы получим официальные результаты", - подытожила начальник отдела санэпиднадзора Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович.
Отметим, что 13 сентября на сайте горсовета Днепра появилась информация о том, что 16 учеников средней школы №62 госпитализированы в инфекционные отделения больниц с неустановленной инфекцией, а городские власти обещают компенсацию пострадавшим за лечение.
теперь фирма-поставщик развозит готовые по школам, в столовке из фасуют по порциям и раздают
т.е одно меню на все школы - если заболели в одной школе и виноваты продукты - заболеют во всех, кому эта фирма возит
а вот если заболели только в одной... значит искать надо на кухне (посуда, вода, столы, мухи, насекомые...туалеты-водопроводы) и на руках ее сотрудников (сан.состояние каждого, кто там ошивается)
я просто рассуждал ...логически