 НАПК обнаружило нарушения в отчетах девяти политпартий

В сообщении пресс-службы НАПК отмечается, что девять выводов содержат информацию о нарушениях, информирует Цензор.НЕТ.

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"В частности, это нарушение установленного порядка представления или сроков представления Отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Всего за второй квартал 2018 года в НАБУ поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Решениями Национального агентства от 23 августа 2018 года и 31 августа 2018 года уже были утверждены 150 выводов о результатах анализа этих отчетов.

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Напомним, согласно части 14 статьи 17 Закона Украины "О политических партиях в Украине" анализ отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, подготовка и утверждение заключения по результатам такого анализа осуществляются Национальным агентством по предупреждению коррупции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления.