 НАПК обнаружило нарушения в отчетах девяти политпартий

В сообщении пресс-службы НАПК отмечается, что девять выводов содержат информацию о нарушениях, информирует Цензор.НЕТ.
"В частности, это нарушение установленного порядка представления или сроков представления Отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.
Всего за второй квартал 2018 года в НАБУ поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Решениями Национального агентства от 23 августа 2018 года и 31 августа 2018 года уже были утверждены 150 выводов о результатах анализа этих отчетов.
Напомним, согласно части 14 статьи 17 Закона Украины "О политических партиях в Украине" анализ отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, подготовка и утверждение заключения по результатам такого анализа осуществляются Национальным агентством по предупреждению коррупции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления.
Итак, заново. Были у меня коровы или нет？
политики из выборов сделали прибыльное для себя коммерческое предприятие. Места в списках продаются руководством
всех партий. Поскольку финансирование псевдо партий для олигархов дело
накладное, то они приняли закон о финансировании этих «партий» из
бюджета. За обман нас с вами мы и должны сами же
расплачиваться, якобы с целью «борьбы с коррупцией». А простой и
естественный вариант без всяких заведомо коррупционных «списков», когда
каждый депутат на выборах избирается персонально на своем округе, то ли
как представитель своей партии, то ли как независимый (внепартийный) кандидат, игнорируется
нашими «партийными лидерами».
коррупционным спискам, не важно "закрытым" или
"открытым"...
Ха ха ха