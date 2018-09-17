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 Политика Украины, Общество
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Все про:отчет (304) партия (399) НАПК (614)

 НАПК обнаружило нарушения в отчетах девяти политпартий

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило еще 68 выводов по результатам анализа отчетов политических партий за второй квартал 2018 года.

В сообщении пресс-службы НАПК отмечается, что девять выводов содержат информацию о нарушениях, информирует Цензор.НЕТ.

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"В частности, это нарушение установленного порядка представления или сроков представления Отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Всего за второй квартал 2018 года в НАБУ поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Решениями Национального агентства от 23 августа 2018 года и 31 августа 2018 года уже были утверждены 150 выводов о результатах анализа этих отчетов.

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Напомним, согласно части 14 статьи 17 Закона Украины "О политических партиях в Украине" анализ отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, подготовка и утверждение заключения по результатам такого анализа осуществляются Национальным агентством по предупреждению коррупции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3086662
 
 
 Топ комментарии
 
Найти нарушение в отчете "Солидарности", это из области научной фантастики, как я понимаю?
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это из области запрещенной литературы
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И шо за партии, стесняюсь спросить
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Не соромся. БПП та НФ там обов'язково. Тому і немає їх назв.
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Вірніше партії чи якась партія, яка (які) в ходять до БПП.
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Дев'ять партій. Тому там буде "Батьківщина".
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От якраз "Матьківщина" мені до органу сидіння. Алі, не за адресою колеш.
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Хрен с ним, что у меня корова здохла, жалко, что у соседа жива （с）
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У тебе не було корови, можливо коли були, які заважали тобі жити.
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У тебя противоречия в предложении из пяти слов, ты деградировал окончательно.
Итак, заново. Были у меня коровы или нет？
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Наши бизнесмен -
политики из выборов сделали прибыльное для себя коммерческое предприятие. Места в списках продаются руководством
всех партий. Поскольку финансирование псевдо партий для олигархов дело
накладное, то они приняли закон о финансировании этих «партий» из
бюджета. За обман нас с вами мы и должны сами же
расплачиваться, якобы с целью «борьбы с коррупцией». А простой и
естественный вариант без всяких заведомо коррупционных «списков», когда
каждый депутат на выборах избирается персонально на своем округе, то ли
как представитель своей партии, то ли как независимый (внепартийный) кандидат, игнорируется
нашими «партийными лидерами».
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Найти нарушение в отчете "Солидарности", это из области научной фантастики, как я понимаю?
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это из области запрещенной литературы
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Ну наконец-то! Сенсация от напк? Теперь следствие и суд? Шоколада друг или недруг сядет за неуплату налогов или коррупцию? Да нет, назначенцы шоколадных комиссий не для этого назначены. Замыливание по-новому!
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Буде там серед дев'яти партій і "Батьківщина".
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Хрен с ним, что у меня корова здохла, жалко, что у соседа жива （со
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Хватит просачиваться проходимцам через "партии" в "народные" по
коррупционным спискам, не важно "закрытым" или
"открытым"...
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Это только начало самой мерзкой, подлой и аморальной президентской кампании в истории Украины.
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Вот, свои "умственные" способности и показал😀😀
Ха ха ха
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Премия на оздоровление, все просто
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК обнаружило нарушения в отчетах девяти политпартий
 
 
 
 
 
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