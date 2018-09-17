 Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпограслужбы.

Трех правонарушителей, которые лошадьми на гужевой повозке пытались переправить в Румынию 53 ящика сигарет пограничники задержали за 800 метров до границы. Задержанные мужчины 44, 43 и 22 лет не имели при себе никаких документов.

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В ходе проведенных фильтрационных мероприятий было установлено, что они являются гражданами Украины, которые проживают в населенном пункте Большая Паладь Виноградовского района.

На нарушителей были составлены админпротоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Об обнаружении в действиях украинцев признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров", направлено уведомление в ГУ ГФС в Закарпатской области и полицию.

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Выявленные 26,5 тыс. пачек сигарет будут переданы в ГФС.