EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Фоторепортаж
  806  9
Все про:Госпогранслужба (2972) Закарпатье (1408) контрабанда (1575) сигареты (539)

 Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу крупной партии табачных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпограслужбы.

Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба 01

Трех правонарушителей, которые лошадьми на гужевой повозке пытались переправить в Румынию 53 ящика сигарет пограничники задержали за 800 метров до границы. Задержанные мужчины 44, 43 и 22 лет не имели при себе никаких документов.

Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники пресекли конную контрабанду 20 тыс. пачек сигарет в Румынию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе проведенных фильтрационных мероприятий было установлено, что они являются гражданами Украины, которые проживают в населенном пункте Большая Паладь Виноградовского района.

На нарушителей были составлены админпротоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Об обнаружении в действиях украинцев признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров", направлено уведомление в ГУ ГФС в Закарпатской области и полицию.

Смотрите также: Партия сигарет на 1,9 млн грн, предназначенная для контрабанды в Румынию, изъята на Буковине, - ГФС. ФОТОрепортаж

Выявленные 26,5 тыс. пачек сигарет будут переданы в ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3086659
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крымский «чиновник» задержанный на Херсонщине признал вину и его отпустили на полуостров https://inforesist.org/byivshiy-sporta-kryima-faruh-kamalov-priznal-vinu-v-posyagatelstve-na-tselostnost-
 показать весь комментарий
 
 
21-й век....... На подводе..... Да их наградить надо, они же экоконтробасы. Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1085 О будущих поколениях пекутся Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1085
 показать весь комментарий
 
тайные знаки контрабандистов друг другу

Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1662
 показать весь комментарий
 
)) "я маленькая лошадка и я везу кокаин" (С)
 показать весь комментарий
 
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
-- Но! -- сказал командор добродушно. -- Но, но! Без рук!
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
-- Бранзулетка! -- закричали остальные, бросаясь на Остапа.

🤑
 показать весь комментарий
 
 
ну ясно шо контрабанда, но все-таки, формально, - до границы еще 800 метров. За 800 метров до границы еще как-то рановато шить попытку незаконного пересечения.

Может они на рыбалку на неделю собрались? Ну, 800 метров до границы, на каком основании задерживать? А табачный киоск например в Чопе - и до границы гораздо ближе и сигарет не меньше...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх