 Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпограслужбы.
Трех правонарушителей, которые лошадьми на гужевой повозке пытались переправить в Румынию 53 ящика сигарет пограничники задержали за 800 метров до границы. Задержанные мужчины 44, 43 и 22 лет не имели при себе никаких документов.
В ходе проведенных фильтрационных мероприятий было установлено, что они являются гражданами Украины, которые проживают в населенном пункте Большая Паладь Виноградовского района.
На нарушителей были составлены админпротоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Об обнаружении в действиях украинцев признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров", направлено уведомление в ГУ ГФС в Закарпатской области и полицию.
Выявленные 26,5 тыс. пачек сигарет будут переданы в ГФС.
-- Но! -- сказал командор добродушно. -- Но, но! Без рук!
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
-- Бранзулетка! -- закричали остальные, бросаясь на Остапа.
🤑
Может они на рыбалку на неделю собрались? Ну, 800 метров до границы, на каком основании задерживать? А табачный киоск например в Чопе - и до границы гораздо ближе и сигарет не меньше...