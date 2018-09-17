 ЕС передал список кандидатов в Совет международных экспертов по отбору судей в Антикоррупционный суд, - представительство

При посредничестве Евросоюза, международные организации составили список опытных экспертов, кандидатуры которых соответствуют требованиям украинского законодательства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Представительства ЕС в Украине. В пятницу, 14 сентября, список кандидатов был передан в Высшую квалификационную комиссию судей.

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"Мы ожидаем прозрачного процесса отбора, который будет должным образом учитывать качества и достижения кандидатов, а также обеспечение надлежащей роли Общественного совета международных экспертов, предусмотренного его мандатом, в этом процессе. В частности, международные эксперты должны иметь полный доступ к документам кандидатов и четко определенную процедуру взаимодействия с Высшей квалификационной комиссией судей", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Совет международных экспертов - вспомогательный орган ВККСУ. Его члены будут участвовать в оценке добропорядочности кандидатов в Высший антикоррупционный суд и иметь полномочия инициировать прекращение участия в конкурсе нечестных кандидатов. Конечной датой подачи в Комиссию предложений от международных организаций относительно кандидатов в состав ОСМЭ было определено 14 сентября 2018 года.

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