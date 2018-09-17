"С января 2019 года солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, - Порошенко"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения Правительству.
"Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должно быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Вооруженные Силы являются гордостью Украины и на военном параде ко Дню независимости было продемонстрировано новое лицо украинской армии. "Вся страна, весь украинский народ и я, как Президент, горжусь украинской армией, горжусь украинскими воинами и горжусь Украиной", - отметил Глава государства.
Плюс за пули дополнительно.
Он старший солдат, это наверное ефрейтор по-нашому, хз.
Зарплпта ст. солдата украинской армии сегодня 420 грн. Четыреста двадцать грн в месяц.
Может он имеет в виду контрактников? Ну дык и скажи - зарплата контрактника минимум 10.000, или он спецом опускает "подробности"?
ПОРОШЕНКО И ДОБРОВОЛЬЦЫ
О том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально спросить, конечно.
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится. Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
Сроздайте партию волонтеров и если у вас такое доверие - вы получите свои голоса.
А если доверия нет - не мучайте зад.
Этот тезис смешон. Медведчук спокойно получает по нефтепроводу нефтепродукты и продаёт по всей Украине. Вопрос- кто верит, что Порошенко не в теме?
Буду голосовать за Жюлю, может она всетаки посадит эту соевую шоблу...
Если верить всему, что говорит Порошенко, то с 26 мая 2014 года солдат на фронте получает 1 000 грн в день и застрахован на 1 000 000 грн., а эти 10 000 грн, это вроде как премии в нафтогазе.
Ми мирна країна!!!!!!!!!!!!! Нам зрадойолопам ваша "шоколадна армія"...на..не потрібна..
Ми за мір с брацтцкими кацами..вайна віхадна барихам!!!!!!!!!!!!!!!
Ах да! Про продажу завода че то не вспоминает((