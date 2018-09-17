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Все про:зарплата (1764) Порошенко (15405) военнослужащие (3863) ВСУ (97)

 С января 2019 года солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Общественное телевидение" в Кропивницком заметил, что финансирование армии увеличено почти втрое.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения Правительству.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должно быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Вооруженные Силы являются гордостью Украины и на военном параде ко Дню независимости было продемонстрировано новое лицо украинской армии. "Вся страна, весь украинский народ и я, как Президент, горжусь украинской армией, горжусь украинскими воинами и горжусь Украиной", - отметил Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата украинских военных в 2019 году увеличится минимум на 30%, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3086657
 
   
 Топ комментарии
 
потом извинится, подумаешь
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Ато за 2недели стописятшестая серия.А нет извините я погарячился.Ваш Поп.Выберете меня,а то хуйло нападе))))Я умру но прграмма савика шустера будет работать)))Брехня этой свиньи бесконечна)))
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под пулями 20 тыщ ибо там еще АТО-шные.
Плюс за пули дополнительно.
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плюс за подбитую технику дополнительно
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В 2019 году где будет Порошенко, а где украинская армия?
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А зарплата головного залізничника- 1,2 мільйони в місяць! В місяць,Карл! Крєпкій хазайственік патамушта...
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Сын мого друга счас в армии, срочник, где-тов ПВО под Киевом, караульная рота.
Он старший солдат, это наверное ефрейтор по-нашому, хз.
Зарплпта ст. солдата украинской армии сегодня 420 грн. Четыреста двадцать грн в месяц.

Может он имеет в виду контрактников? Ну дык и скажи - зарплата контрактника минимум 10.000, или он спецом опускает "подробности"?
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Александр Кочетков
ПОРОШЕНКО И ДОБРОВОЛЬЦЫ
О том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально спросить, конечно.
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится. Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
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Идите во власть, а не разваливайте государство.

Сроздайте партию волонтеров и если у вас такое доверие - вы получите свои голоса.
А если доверия нет - не мучайте зад.
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жалкие потуги поднять свой помойный рейтинг
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Петя сыплет обещания как из рога изобилия. Сначала Крым через год будет украинским, теперь басню про зарплаты, потому что армия просто разбегается. Но его ждёт МВФ с новыми ценами на газ. И потом ему ни томос, ни громкие обещания уже не помогут.
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Нас пугают реваншем тёмных сил в случае победы на выборах любого кандидата если это не Порошенко.
Этот тезис смешон. Медведчук спокойно получает по нефтепроводу нефтепродукты и продаёт по всей Украине. Вопрос- кто верит, что Порошенко не в теме?
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То, как сейчас начали гнать на Юльку, можно с уверенностю утверждать, что Торт сильно её опасается...
Буду голосовать за Жюлю, может она всетаки посадит эту соевую шоблу...
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Ну что вы за народ такой ей богу. Президент закинул вам самую вкусную наживку, а вы даже не клюете. З січня 2019 року солдат отримуватиме не менше 10 тис. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2985
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"С января 2019 года солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, - Порошенко"
Если верить всему, что говорит Порошенко, то с 26 мая 2014 года солдат на фронте получает 1 000 грн в день и застрахован на 1 000 000 грн., а эти 10 000 грн, это вроде как премии в нафтогазе.
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Если изберёте на новый срок - будете только получать... Получать, и только!...
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ахаха..шоколадні брехливі бариххи..
Ми мирна країна!!!!!!!!!!!!! Нам зрадойолопам ваша "шоколадна армія"...на..не потрібна..
Ми за мір с брацтцкими кацами..вайна віхадна барихам!!!!!!!!!!!!!!!
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раз шановний Петро Олексійович сказав, значить так і буде. це не косата кремлядь, яка за бабкі хуйла язиком готова що завгодно вилізати та патякати
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Пэтя опять взялся за старую пластинку , уже мы и ялтинский форум следующий в Ялте проведём , уже и 'аж по 10 тысяч' солдатам , осталось только долляры по висим или я уже и забыла по чем он там обещал .
Ах да! Про продажу завода че то не вспоминает((
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Це не така велика сума. Якби хоча би 1000 у.е платили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС января 2019 года солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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