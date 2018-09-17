"С января 2019 года солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, - Порошенко"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения Правительству.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должно быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Вооруженные Силы являются гордостью Украины и на военном параде ко Дню независимости было продемонстрировано новое лицо украинской армии. "Вся страна, весь украинский народ и я, как Президент, горжусь украинской армией, горжусь украинскими воинами и горжусь Украиной", - отметил Глава государства.

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