 За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин

Енин рассказал, что РФ выдала Украине лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Среди них есть убийцы двукратной призера Чемпионата мира, есть те лица, которые подозревались в убийстве инкассаторов, в изнасиловании малолетних и очень-очень много резонансных преступлений", - подчеркнул он.

Енин отметил, что существующий механизм экстрадиции, в частности из РФ, позволяет привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления в Украине. Он добавил, что Украина в основном выдает России лиц, подозреваемых в убийствах, грабежах и других преступлениях насильственного характера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": До конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева, - комбат Червень озвучил требования митингующих под ГПУ. ВИДЕО

"Здесь вопрос стоит достаточно резко: или мы выдаем этих лиц Российской Федерации, или мы, пожалуй достаточно безосновательно, будем надеяться, что указанные лица откажутся от типичного для них занятия и не будут тем самым заниматься на территории Украины", - резюмировал замгенпрокурора.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Украина экстрадировала в Россию около 100 человек.

Смотрите также: За 2 года процесса над Тумгоевым ни разу не было сообщено о его участии в АТО, - Луценко. ВИДЕО

Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело. Активисты, в свою очередь, требуют, чтобы до конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева. Они также требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.