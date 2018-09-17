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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8848) Россия (70479) экстрадиция (385) Енин (100)

 За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за последние 4 года Россия выдала Украине более 90 правонарушителей.

Енин рассказал, что РФ выдала Украине лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Среди них есть убийцы двукратной призера Чемпионата мира, есть те лица, которые подозревались в убийстве инкассаторов, в изнасиловании малолетних и очень-очень много резонансных преступлений", - подчеркнул он.

Енин отметил, что существующий механизм экстрадиции, в частности из РФ, позволяет привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления в Украине. Он добавил, что Украина в основном выдает России лиц, подозреваемых в убийствах, грабежах и других преступлениях насильственного характера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": До конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева, - комбат Червень озвучил требования митингующих под ГПУ. ВИДЕО

"Здесь вопрос стоит достаточно резко: или мы выдаем этих лиц Российской Федерации, или мы, пожалуй достаточно безосновательно, будем надеяться, что указанные лица откажутся от типичного для них занятия и не будут тем самым заниматься на территории Украины", - резюмировал замгенпрокурора.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Украина экстрадировала в Россию около 100 человек.

Смотрите также: За 2 года процесса над Тумгоевым ни разу не было сообщено о его участии в АТО, - Луценко. ВИДЕО

Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело. Активисты, в свою очередь, требуют, чтобы до конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева. Они также требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/n3086655
 
 
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 Топ комментарии
 
Каждый день гибнут ребята на фронте, а наши госорганы продолжают деловую переписку с ФСБ и прочими грязными структурами врага. Исполняют их требования. Во исполнение международных обязательств перед всем миром. А враг убивает. А мы исполняем. Тем самым доказывая, что воюем не с РФ, а с некими мифическими ДНР ЛНР.
И главный виновник этого дикого положения -- Петр Алексеевич.
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На цьому фото прекрасне все) Я так розумію, що цьому дибілу дуже пощастило, шо йому пістолета ніхто не дав - ото був би конфуз))

За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 2413
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Пшол ты нах со своими отмазками!
Мы воюем с кацапами и, в тоже время, обмениваемся с ими урками? Тишком-нишком... и это с агрессором то!
Шо это? Сюр или банальное предательство? У этих тварей даже нет убедительных аргументов своим действиям.
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На цьому фото прекрасне все) Я так розумію, що цьому дибілу дуже пощастило, шо йому пістолета ніхто не дав - ото був би конфуз))

За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 2413
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мне как порохоботу, очень больно - ви мине зламалииии!....
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Не конфуз, а "добробаты застрелили полицейского"
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Луценко, почему ты выдаешь агрессору тех, кто воевал за Украину в Укоаине против этого агрессора? Ты что с ума сошел?
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может тому, что он не считает РФ агрессором? а может тому, что он на нее работает?
Но он точно не сошел с ума!
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Его давно пора в мусорку. Гнида.Торгуют с агрессором, выдают защитников Украины агрессору. Так поступают только последние подлецы.Тьфу!
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Странный прокурор, биографию его бы узнать.
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логично что менял, Кучма ведет переговоры.
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Шото я этих сказок ни на одном анале не слышал.
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рашка Україні - несплатників аліментів, шулерів, домушників, автокрадіїв...
Україна ращці - ворогів пуйла, АТОшників, добровольців, волонтерів
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Каждый день гибнут ребята на фронте, а наши госорганы продолжают деловую переписку с ФСБ и прочими грязными структурами врага. Исполняют их требования. Во исполнение международных обязательств перед всем миром. А враг убивает. А мы исполняем. Тем самым доказывая, что воюем не с РФ, а с некими мифическими ДНР ЛНР.
И главный виновник этого дикого положения -- Петр Алексеевич.
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Геть эту власть! Их место в тюрьме. Торгуют и сотрудничают с агрессором и оккупантом. Предатели!!!
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Пшол ты нах со своими отмазками!
Мы воюем с кацапами и, в тоже время, обмениваемся с ими урками? Тишком-нишком... и это с агрессором то!
Шо это? Сюр или банальное предательство? У этих тварей даже нет убедительных аргументов своим действиям.
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нашим бандюганам за счастье сидеть в украинских зонах. не Сибирь и без национального пресса всяких бурятов и прочей мокши
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Это я понимаю. Токо нам они нахрен нужны?
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Аль Капучіно - ну да.... - оккупанты вполне приличные люди....

а те которые прямо сейчас убивают украинцев на Донбассе...., - те другие оккупанты....
Нужно разделять....
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то, что вам идиотам втюхали зеков из тюрем крысма и отсоса, то не нужно превозносить в ранг пэтэмогы.
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А шлеппера,кровосисю, пшонкук, захерченку и т.д. тоже выдали или они сами приедут как легитимные когда вы сдадите всех патриотов?
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***
- он очень просил, чтобы вы срочно перезвонили.. срочно!
- продиктуйте телефон, я запишу.
- да и так запомните.
- нет, лучше запишу.
- да запомните, точно говорю!
- ну, и какой телефон?
- пять, четыре три...градус водки, градус водки пополам.
- ты с кем в таком тоне разговариваешь, козел!?
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До Штирлица не дошло письмо из центра. Он его еще раз перечитал, но все равно не
дошло. За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 7455
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Знатно усрались в главдупе.Яйценюка чего не выдадите вместе с котловским и полторухой.На них в параше тоже куча дел.Этих мудаков по типу этой твари нужно только чертвертовать на майдане.Он бы перед этим много интересного про шоколадную банду рассказал и их лобызания с парашей.
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То есть взаимное сотрудничество с гэбней агрессора идет, впрочем как и торговля. Для кого война, а для кого - мать родна.
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а убийц граждан Украины на Востоке???..или это ополченцы????
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А сейчас, именно в эту минуту Медведчук на НюсеВане безнаказанно обрабатывает телезрителей. Путинская пропаганда процветает и никому во власти никакого дела нет.
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Медведчук то Пецин соратник и опора ...
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вот оно что... а я и не знал, что московия высокоразвитое порядочное дружественное государство...
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Те, що Тимур воював на боці ІДІЛ - це стверджує лише ФСБ і більш ніхто. Українські воїни та фїхнф бойові побратими-іноземці стверджують прямо протилежне.
Аде якщо ти віриш кремлю, а не українцям, то це твій особистий вибір
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да пусть он хоть Бен Ладен, но он воевал за Украину и этим все сказано , а враг моего врага мой друг---- не мной придумано
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А що, вже кимось доведено, що Тумгоєв "ІДІЛовець"???? Чи, можливо, для когось висновки кацапського ФСБ важливіші за об"єктивне слідство в Україні? Якщо хтось припускав, що Тумгоєв може належати до ІДІЛ, добре, посадіть його до української буцегарні, влаштуйте розслідування з долученням експертів, якщо доведете, що винний, присудіть йому строк в Україні, але ж віддати його "на заклання" ФСБешній швалі, просто через те,що кацапи оголосили його у розшук, це маячня. Завтра вони оголосять в розшук будь кого на вибір, назвавши його "іділовцем"... Шкода, але падлота не має національності, та партійної приналежності, падлота інтернаціональна...
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Оно еще что то комментирует Заявление по собственному желанию не хочет положить на стол Откровенно скажу прокурор недоделанный профан он и в Африке профан в лучшем случае а в худшем случае агент ФСБ За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 9209
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Они выдали рф человека, который вроде как воевал в Сирии за оппозицию.Ни одного ушлепка , воевавшего против Украины рф не выдала( губарев, плотницкий, пушилин и т.д....)
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Співробітництво з росією повинно бути припинено.
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Экономика должна быть экономной!
- Ага. Масло - масляным, а конь - коническим
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Объясни это Луцыку. А то он увлёкся сотрудничеством с Ху"лом.
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Это называется постоянное сотрудничество с врагом, напавшим на Украину. Госизмена минимум.
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они либо дебилы, либо всех остальных считают дебилами, либо то и другое вместе взятое
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А что вы хотели??Юра в то время, когда расстреливали Майдан ездил через Москву отдыхать на курорт,видимо его тогда и Завербовали,хотя это могло случится и в тюрьме?
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Он добавил, что Украина в основном выдает России лиц, подозреваемых в убийствах, грабежах и других преступлениях насильственного характера.

Ну так выдайте Яценюка, тут пол Украины будет стоя аплодировать
Юрик дурочку включил, типа не знает кого кацапы могут подозревать.
В любой нормальной стране, было бы куча судов перед экстрадицией, но у нас Юрик - Бох, сам решает, кто виноват, когда и где, и за пределами Украины.
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Хочу напомнить честным людям, кто был сегодня под ГПУ. Луценко только инструмент, молоток, лопата. Он только функция. Главный упырь сидит на Банковой. Не забывайте, чей Луценко челядин.
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авякан звинувачується в рОїссі в тяжкому злочині-крадіжці в особливо великих розмірах.Його коли видадуть? За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 6141 За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 6808
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За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин (С) Цензор.

Гнида Енин, сколько кондиционеров или омоновцев тебе выдала раССея? Ато что мусор отдают, тут даже москаликам понятно нах. урок кормить. Не зачет Енину -Ляшковску.
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Отдайте нашей ГПУ нашего прохфессорра За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 1311. Вот тогда мы и посмотрим что такое есть эта генеральна прокуратура
За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин - Цензор.НЕТ 3888
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За останні 4 роки Росія видала Україні понад 90 підозрюваних, - Єнін - Цензор.НЕТ 563ГАЙДАМАКА সৈনিক 🤙‏ @gaydamakfalkon 8 мин.8 минут назад
Заява ХПГ та УГСПЛ щодо екстрадиції біженця з РФ Тимура Тумгоєва до Росії - Українська Гельсінська спілка з прав людини: https://helsinki.org.ua/appeals/zayava-hph-ta-uhspl-schodo-ekstradytsiji-bizhentsya-z-rf-tymura-tumhojeva-do-rosiji/ …
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Читаю коментарі і думаю скільки з них продажних, скільки дебілов, скільки посібників Фсб і "руського міра", скільки відвертих маргіналов і скільки грамотних і порядних. а висновок один --дурнів більше.
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Не віддали , а ПРОДАЛИ , ви що , не вкурили , вони продали Кадирову за бабки ДОБРОВОЛЬЦЯ !
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Merabi Margalia is with Merabi Margali.
12 hrs ·
Почему я не пишу про Украину.
В личных сообщениях меня забросали вопросами. Почему? Что не так? Изменил свое отношение к нам? Разочаровался что ли в нас? Ну и все в таком духе.
По разному ставят вопросы, но смысл общий.
Причины две.
1.
События в Грузии.
У нас разворачивается настоящая борьба.
28 октября будут выборы Президента Грузии.
Это не просто президентские выборы.
Можно сказать, это последний бой между Грузией и врагом.
Нам противостоит кандидат, который готовится с марионеточной властью, которая ее поддерживает - окончательную сдачу Абхазии.
Или грузинский народ ломает систему, или система уничтожит Грузию.
Враги, избавившие Грузию от Саакашвили. Теперь избавляются и от самой Грузии.
У нас проходят акции, где требуют досрочных парламентских выборов. Акции поддержки Зазы Саралидзе. Параллельно возникают дополнительные акции по схожим требованиям.
Система продолжает безжалостно бороться с грузинским народом. Появляются новые жертвы.
Наступает момент истины. Даже грузинская церковь начинает выступать против Власти, и высказываться против кандидата-предателя. Хотя она всегда была с Властью рядом.
Будет тотальная фальсификация. И мы на пороге новой революции, которая если произойдет. То скорее всего без крови не обойтись. Ибо эта Власть не уйдет сама мирно.
Я поглощен событиями в Грузии. Нет времени и желания отвлекаться на другие темы.
Сейчас самое главное - это борьба в Грузии.
Грузинский народ начинает просыпаться полностью.
Может все это слишком громко сказано, и в итоге ничего не произойдет? Но пока все события, происходящие в эти дни, говорят о другом. Говорят о том, что Власть почувствовала, что ей будет не реально продержаться, и она теперь бьется как рыба на суше. Появилась уверенность, что на этот раз мы доведем все до конца и наконец-то прогоним этих предателей.
Поэтому. На фоне всего этого.
Когда появляется время тут о чем то писать? То хочется делать это только о событиях в Грузии. Что бы показать всем, кто меня читает - что же у нас происходить? С переводом на русский!
Что бы все видели. Что мы боремся. Не сдаемся. Нет безвыходных ситуаций. Нас не сломать ни за что.
Какая бы власть не была? Чьей бы марионеткой она не была? Несмотря на то, что мы маленький народ, и нас окружают много ватников и предателей. Мы все равно не дадим нас уничтожить и поставить на колени окончательно. Избавимся от такой Власти рано или поздно. Другого пути у нас нет.
И пусть послужит наш пример всем, кто сломлен. Пусть появится уверенность и откроется второе дыхание у других.
Не стоит сдаваться. Кто борется тот уже победил.
2.
Украина тонет в крови.
Причем не только на передовой. Многие из вас этого не видят, не чувствуют, не понимают. и не воспринимают всерьез.
Отношение между нами немного изменились. Причем не в лучшую сторону. Начальная эйфория поменялось в разочарование для многих из украинцев.
Все чаще, именно среди разочарованных, начали появляться такие лозунги как "Мы сами...", "Никто нам не нужен..." и т.д.!
Ну раз, вы сами и никто вам не нужен?! Делайте....
Не вижу смысла просто хлопать в ладоши и подпрыгивать на ровном месте, что бы вас тут веселить, показывая свою поддержку.
Тем более, что греха таить? Особо никаких поводов не имеется, что бы даже порадоваться в чем то за вас?
Что изменилось в лучшую сторону после избавления Украины от М.Саакашвили, которого как можно больше пытались опозорить, таская его за волосы при этом, и после избавления Украины от безобидных грузин, которых депортировали с мешками на головах.
Они мешали Украине. От них избавились. Их нет.
Стало легче Украине от этого?
Стало лучше жить?
Война закончилась?
Добровольцев не передают России?
Проблемы Украины решились? Ну хотя бы часть проблем?
Хоть в чем то они мешали? Что потом после их избавления стало легче?
Все это не замечается в повседневной жизни украинцами.
Я все так же поддерживаю украинский народ и Украину в душе. Но отныне могу делать это только в душе.
Почему в душе? Потому что в открытую если буду поддерживать, то вы обидитесь.
Ведь тогда я буду вынужден писать правду. Ибо не могу в глаза цинично смотреть вам и говорить то, что вашему слуху будет приятно.
-Я не могу писать о многом...... потому, что это вас огорчит и обидит.
Не всем приятно слушать правду. Тем более не все воспринимают это как правду. Я не смогу донести до вас всё это - без обид.
А правда она такова, что Украина тонет в крови, и не только на передовой.
Я не могу поддерживать тех, кто доволен своей Властью.
Но в глубине души, я так же искренне поддерживаю вас.
Я уверен, что Украина выстоит в любом случае. От вас зависит многое, не только ваше будущее.
Посмотрите на Армению. Посмотрите на Грузию (на нас).
Мы малые народы, но мы сопротивляемся, и мы одерживаем победы в боях. Окончательно войну победить не получается, но бои побеждаем. А значит и на войне победа будет за нами.
Всем сердцем я остаюсь с вами.
Я люблю Украину, я уважаю украинский народ.
P.S.:
У меня может будут посты на тему Украины из тех, в которых меня будут отмечать мои френды!
В остальном. Уж простите! Сами....))))
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Воно само крісла не облишить , а звільнити путєн не дозволить , як паскуду табачніка.
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Вам отдали убийц украинского шестнадцатилетнего патриот Степана Чубенко ???????
Вам отдали гикина, барадая, козицина и т.д. ???????

конченные, случайные людишки, получившие власть после гибели патриотов.
Вот так действуют англичане.
Бывший российский разведчик Александр Литвиненко переехал в Великобританию с фальшивым паспортом, под именем с инициалами З.И. Против него был выпущен международный ордер на арест, согласно ходатайству россии, переданному в Интерпол, но, разумеется, он был под защитой Великобритании.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин
 
 
 
 
 
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