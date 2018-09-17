 За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 подозреваемых, - Енин

Енин рассказал, что РФ выдала Украине лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Среди них есть убийцы двукратной призера Чемпионата мира, есть те лица, которые подозревались в убийстве инкассаторов, в изнасиловании малолетних и очень-очень много резонансных преступлений", - подчеркнул он.
Енин отметил, что существующий механизм экстрадиции, в частности из РФ, позволяет привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления в Украине. Он добавил, что Украина в основном выдает России лиц, подозреваемых в убийствах, грабежах и других преступлениях насильственного характера.
"Здесь вопрос стоит достаточно резко: или мы выдаем этих лиц Российской Федерации, или мы, пожалуй достаточно безосновательно, будем надеяться, что указанные лица откажутся от типичного для них занятия и не будут тем самым заниматься на территории Украины", - резюмировал замгенпрокурора.
Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Украина экстрадировала в Россию около 100 человек.
Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело. Активисты, в свою очередь, требуют, чтобы до конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева. Они также требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".
В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.
Но он точно не сошел с ума!
Україна ращці - ворогів пуйла, АТОшників, добровольців, волонтерів
И главный виновник этого дикого положения -- Петр Алексеевич.
Мы воюем с кацапами и, в тоже время, обмениваемся с ими урками? Тишком-нишком... и это с агрессором то!
Шо это? Сюр или банальное предательство? У этих тварей даже нет убедительных аргументов своим действиям.
а те которые прямо сейчас убивают украинцев на Донбассе...., - те другие оккупанты....
Нужно разделять....
Юстас - Алексу
- он очень просил, чтобы вы срочно перезвонили.. срочно!
- продиктуйте телефон, я запишу.
- да и так запомните.
- нет, лучше запишу.
- да запомните, точно говорю!
- ну, и какой телефон?
- пять, четыре три...градус водки, градус водки пополам.
- ты с кем в таком тоне разговариваешь, козел!?
дошло.
Аде якщо ти віриш кремлю, а не українцям, то це твій особистий вибір
- Ага. Масло - масляным, а конь - коническим
Ну так выдайте Яценюка, тут пол Украины будет стоя аплодировать
Юрик дурочку включил, типа не знает кого кацапы могут подозревать.
В любой нормальной стране, было бы куча судов перед экстрадицией, но у нас Юрик - Бох, сам решает, кто виноват, когда и где, и за пределами Украины.
Гнида Енин, сколько кондиционеров или омоновцев тебе выдала раССея? Ато что мусор отдают, тут даже москаликам понятно нах. урок кормить. Не зачет Енину -Ляшковску.
Заява ХПГ та УГСПЛ щодо екстрадиції біженця з РФ Тимура Тумгоєва до Росії - Українська Гельсінська спілка з прав людини: https://helsinki.org.ua/appeals/zayava-hph-ta-uhspl-schodo-ekstradytsiji-bizhentsya-z-rf-tymura-tumhojeva-do-rosiji/ …
12 hrs ·
Почему я не пишу про Украину.
В личных сообщениях меня забросали вопросами. Почему? Что не так? Изменил свое отношение к нам? Разочаровался что ли в нас? Ну и все в таком духе.
По разному ставят вопросы, но смысл общий.
Причины две.
1.
События в Грузии.
У нас разворачивается настоящая борьба.
28 октября будут выборы Президента Грузии.
Это не просто президентские выборы.
Можно сказать, это последний бой между Грузией и врагом.
Нам противостоит кандидат, который готовится с марионеточной властью, которая ее поддерживает - окончательную сдачу Абхазии.
Или грузинский народ ломает систему, или система уничтожит Грузию.
Враги, избавившие Грузию от Саакашвили. Теперь избавляются и от самой Грузии.
У нас проходят акции, где требуют досрочных парламентских выборов. Акции поддержки Зазы Саралидзе. Параллельно возникают дополнительные акции по схожим требованиям.
Система продолжает безжалостно бороться с грузинским народом. Появляются новые жертвы.
Наступает момент истины. Даже грузинская церковь начинает выступать против Власти, и высказываться против кандидата-предателя. Хотя она всегда была с Властью рядом.
Будет тотальная фальсификация. И мы на пороге новой революции, которая если произойдет. То скорее всего без крови не обойтись. Ибо эта Власть не уйдет сама мирно.
Я поглощен событиями в Грузии. Нет времени и желания отвлекаться на другие темы.
Сейчас самое главное - это борьба в Грузии.
Грузинский народ начинает просыпаться полностью.
Может все это слишком громко сказано, и в итоге ничего не произойдет? Но пока все события, происходящие в эти дни, говорят о другом. Говорят о том, что Власть почувствовала, что ей будет не реально продержаться, и она теперь бьется как рыба на суше. Появилась уверенность, что на этот раз мы доведем все до конца и наконец-то прогоним этих предателей.
Поэтому. На фоне всего этого.
Когда появляется время тут о чем то писать? То хочется делать это только о событиях в Грузии. Что бы показать всем, кто меня читает - что же у нас происходить? С переводом на русский!
Что бы все видели. Что мы боремся. Не сдаемся. Нет безвыходных ситуаций. Нас не сломать ни за что.
Какая бы власть не была? Чьей бы марионеткой она не была? Несмотря на то, что мы маленький народ, и нас окружают много ватников и предателей. Мы все равно не дадим нас уничтожить и поставить на колени окончательно. Избавимся от такой Власти рано или поздно. Другого пути у нас нет.
И пусть послужит наш пример всем, кто сломлен. Пусть появится уверенность и откроется второе дыхание у других.
Не стоит сдаваться. Кто борется тот уже победил.
2.
Украина тонет в крови.
Причем не только на передовой. Многие из вас этого не видят, не чувствуют, не понимают. и не воспринимают всерьез.
Отношение между нами немного изменились. Причем не в лучшую сторону. Начальная эйфория поменялось в разочарование для многих из украинцев.
Все чаще, именно среди разочарованных, начали появляться такие лозунги как "Мы сами...", "Никто нам не нужен..." и т.д.!
Ну раз, вы сами и никто вам не нужен?! Делайте....
Не вижу смысла просто хлопать в ладоши и подпрыгивать на ровном месте, что бы вас тут веселить, показывая свою поддержку.
Тем более, что греха таить? Особо никаких поводов не имеется, что бы даже порадоваться в чем то за вас?
Что изменилось в лучшую сторону после избавления Украины от М.Саакашвили, которого как можно больше пытались опозорить, таская его за волосы при этом, и после избавления Украины от безобидных грузин, которых депортировали с мешками на головах.
Они мешали Украине. От них избавились. Их нет.
Стало легче Украине от этого?
Стало лучше жить?
Война закончилась?
Добровольцев не передают России?
Проблемы Украины решились? Ну хотя бы часть проблем?
Хоть в чем то они мешали? Что потом после их избавления стало легче?
Все это не замечается в повседневной жизни украинцами.
Я все так же поддерживаю украинский народ и Украину в душе. Но отныне могу делать это только в душе.
Почему в душе? Потому что в открытую если буду поддерживать, то вы обидитесь.
Ведь тогда я буду вынужден писать правду. Ибо не могу в глаза цинично смотреть вам и говорить то, что вашему слуху будет приятно.
-Я не могу писать о многом...... потому, что это вас огорчит и обидит.
Не всем приятно слушать правду. Тем более не все воспринимают это как правду. Я не смогу донести до вас всё это - без обид.
А правда она такова, что Украина тонет в крови, и не только на передовой.
Я не могу поддерживать тех, кто доволен своей Властью.
Но в глубине души, я так же искренне поддерживаю вас.
Я уверен, что Украина выстоит в любом случае. От вас зависит многое, не только ваше будущее.
Посмотрите на Армению. Посмотрите на Грузию (на нас).
Мы малые народы, но мы сопротивляемся, и мы одерживаем победы в боях. Окончательно войну победить не получается, но бои побеждаем. А значит и на войне победа будет за нами.
Всем сердцем я остаюсь с вами.
Я люблю Украину, я уважаю украинский народ.
P.S.:
У меня может будут посты на тему Украины из тех, в которых меня будут отмечать мои френды!
В остальном. Уж простите! Сами....))))
Вам отдали гикина, барадая, козицина и т.д. ???????
конченные, случайные людишки, получившие власть после гибели патриотов.
Вот так действуют англичане.
Бывший российский разведчик Александр Литвиненко переехал в Великобританию с фальшивым паспортом, под именем с инициалами З.И. Против него был выпущен международный ордер на арест, согласно ходатайству россии, переданному в Интерпол, но, разумеется, он был под защитой Великобритании.