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 Документального подтверждения передачи ракеты в воинскую часть нет и присутствие ракеты в Украине не подтверждено - российский эксперт Лукашевич о докладе Минобороны РФ о ракете к БУКу

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич прокомментировал сегодняшний доклад Минобороны РФ о происхождении ракеты к БУКу, которой, по мнению российской стороны, был сбит малайзийский Боинг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лукашевич отметил: "Первые впечатления о сегодняшнем (третьем по теме МН17) брифинге Минобороны России:
- моя расшифровка заводских рукописных номеров на двигателе и сопле ракеты, ранее озвученная (по каждой цифре) в прямом эфире передачи Тимура Олевского и далее предоставленная им в распоряжение Объединенной следственной группы (JIT), оказалась абсолютно правильной. Приятно услышать от наших генералов подтверждение своей профессиональной (хоть и авиационной) квалификации. Скажу больше - моя расшифровка была еще более детальной, с указанием номера сборочного чертежа двигателя и литеры "Л", обозначающей летное изделие (на брифинге эта литера осталась не озвученной);

- первая часть брифинга, посвященная расшифровкам заводских номеров на двигателе и сопле ракеты, и присвоенного ракете бортового номера, с последующей отправкой ее в конкретную в/ч - выглядит безупречно. Вопрос у меня пока только один - зачем пришлось ждать четыре месяца с момента пресс-конференции JIT в мае, ведь поднять документы на месте хранения - это несколько дней, одна неделя максимум. И если бы все было безупречно, то месяца на подготовку и организацию ответной пресс-конференции более чем достаточно. Но зачем-то потребовалось аж 4 месяца...

- чувство меры - это качество, отличающее гения от ремесленника. Поэтому данными по расшифровке заводских номеров и демонстрацией документов по передачи ракеты заказчику нужно было и ограничиться. И не приглашать голландцев "ознакомиться" с документами, а передать все документы голландцам с соблюдением всех необходимых юридических процедур, оговорив свое участие в экспертизах для проверки из подлинности и отсутствия привнесенных изменений. Однако чувство меры нам изменило, и все испортило "но это еще не все", т.к. последующая часть брифинга выглядела совершенно неубедительно и "притянутой за уши";

- что не понравилось: акты приемки ракеты в в/ч упомянуты, и можно было понять, что они имеются в наличии ("передача ракеты подтверждена актами приемки"), но сами акты, будучи двусторонними документами, не представлены. Мол, они у Украины, и если она их не представит, то уничтожила или скрывает. Но один экземпляр акта должен был остаться в архиве Долгопрудненского завода. Это, пожалуй, единственный ляп, который бросился в глаза "с ходу".

И обратите внимание - все представленные документы - это внутренние документы Долгопруднеского завода. Но для завода воинская часть - это не заказчик, это эксплуатант. А документы должны быть и у заказчика (подразделение Минобороны, отвечающее за снабжение войск). Я это к тому, что упоминание конкретной воинской части во внутренней документации завода - этого еще не полноценное доказательство, а экземпляр Акта обязательно должен был остаться на заводе или в Минобороне.

Кроме того, поставка (транспортировка) боевых ракет в часть - это целая процедура, тоже сопровождаемая транспортными и прочими документами с участием перевозчика, также имеющими длительные сроки хранения - они где? По ним-то как раз и будет видно, кому действительно поставлена ракета, а по Акту приемки-передачи - выяснится, кто этот "кому" такой. Полагаю, Акта передачи этой ракеты в в/ч не существует - в противном случае он был бы стопудово предъявлен, только ради него стоило собирать отдельный брифинг.

- таким образом, документального подтверждения передачи ракеты в конкретную и названную в/ч нет, и все дальнейшие рассуждения о присутствии ракеты на Украине документально ничем не подтверждены.

- анализ видео с выявлением монтажа - просто все несерьезно. Во-первых, эти видео появились сразу же - а на фальсификацию нужно время. Вот на продемонстрированном видео с примером монтажа, где транспортируется иностранный танк, и скверного качества, нашему Минобороны потребовалось 4 года. А все видео, которые Минобороны опротестовывает, появились сразу же, видео из Луганска с "Буком" с тремя ракетами - уже на следующий день. Кстати, Минобороны не оригинально - "нарушением" перспективы пытались доказать фэйковость этих видео разные блогеры последние три года. Да и любой, знакомый с видеомонтажом, скажет, что видео на привнесенные дополнения/изменения доказывается все-таки иначе. Особенно с учетом того, что все авторегистраторы с широким углом зрения в принципе искажают картинку, и в разных частях кадра - по разному.

Ну и второе - на брифинге сделана попытка доказать подделки в трех видео (утром 17.07.2014 на выезде из Донецка, затем движение "Бука" на трейлере через Макеевку, и вывоз с тремя ракетами через Луганск), и на одной фотографии "Бука" (без трейлера) на улице Карапетяна в Снежном - только то, что было представлено в видеоролике JIT, но на самом-то деле всего видео и фотографий "Бука" на территории сепаратистов 17 июля 2014 года - ДЕСЯТКИ! С этим как быть? Сфальсифицировать такой объем видеороликов из разных источников, снятых в разных местах при разных условиях (в движении и на стоянке, при разном освещении и т.д.), и запустить их в информпространство по разным каналам в столь сжатое время - это ни Голливуду, ни любой фабрике троллей не под силу.

- радиоперехват - вообще ни о чем просто ржач. Не помогли даже попытки прокомментировать разговор - все только еще больше запуталось. "Будет еще один малазийский Боинг", - это то же самое, что и фраза Коломойского "дали гранату обезьяне, вот и завалили Боинг", они вообще ничего не доказывают. Констатирую - за 4 года среди всех радиоперехватов и прослушек, осуществлявшейся нашей радиотехнической разведкой, не нашлось вообще ни-че-го.

Таковы мои первые впечатления. В общем, докладчики начали очень хорошо, но не смогли удержаться от "еще" и "еще", и вышел перебор.

Содержательная часть брифинга, заслуживающая внимания - только первая, касающаяся документации по ракете.
Теперь будем ждать ответ Украины. Думаю, для Украины сейчас лучше всего будет спокойно, без эмоций, представить документы на полученные из Долгопрудного ракеты в указанный период времени, с актами приемки передачи".

Напомним, 17 сентября Российской Федерацией была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3086654
 
 
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Вот этот вот Дубинский, который стоит в окружении Портнова и Гужвы? Так он врать не будет, что вы.
Документального подтверждения передачи ракеты в воинскую часть нет и присутствие ракеты в Украине не подтверждено - российский эксперт Лукашевич о докладе Минобороны РФ о ракете к БУКу - Цензор.НЕТ 9143
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Порошенко не внес в декларацию скульптуру Дали, которая оценивается в 100 миллионов (!) гривен.

Теперь его теперь можно сажать за контрабанду и неуплату налогов.До 3 лет.Вот по этой ссылке:
https://dubinsky.pro/kosmicheskiy-slon-poroshenko
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фотографував толя Шарік!
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Порошенко не внес в декларацию скульптуру Дали, которая оценивается в 100 миллионов (!) гривен.

Теперь его теперь можно сажать за контрабанду и неуплату налогов.До 3 лет.Вот по этой ссылке:
https://dubinsky.pro/kosmicheskiy-slon-poroshenko
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Вот этот вот Дубинский, который стоит в окружении Портнова и Гужвы? Так он врать не будет, что вы.

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А про это, что скажешь?

"В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину."
А ваши гутарят про 1986 год?
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Билеты из Гатвика до Виктории: £36.5.
Номер на двоих на востоке Лондона: £75.
Флакон женских духов Nina Ricci: £22.
Билеты до Солсбери и обратно: £88.40 *
2. Новый пакет санкций против России: £2 трлн.
Посмотреть на 123-метрвый шпиль с другом по совету друзей: бесценно.
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Кацапские истории про распятых мальчиков никого не трогают.Самое эффективное оружие против них ,это просто игнорить.Они тогда на гавно исходят)))Вяличие из ушей льется)))
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Правду ВСЕ говорите, а не занимайтесь - метанием икры. Ишь ты то со сторны РФ - "првдометатели, то с наше то со стороны цивилизации." Кто ПАДЛЫ сделал??? Внятно, четко и понятно... возможно в этом веке? Одни упавшие самолеты, новички, НЛО и пришельцы...
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доказательства МинОбороны РФ, такие же как "древние русские летописи" - годятся только для туалета.. тупой мухлеж и подтасовки!
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Э нет, "там не все так просто". (с) Документального підтвердження передачі ракети у військову частину немає і присутність ракети в Україні не підтверджена - російський експерт Лукашевич про доповідь Міноборони РФ про ракету до бука - Цензор.НЕТ 8675 Похоже винторогие опять сели на бутылку, вернее натянули себя на глобус. Земля ведь она круглая. Помните скандал с поставками украинских "Буков" в Грузию? Так вот, тогда глава комиссии по расследованию вопросов о поставках оружия Верховной рады Валерий Коновалюк дословно заявил в интервью "Известиям" 1 октября 2008 : "Комплексы "Бук-М1" были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным". Если Валерий Коновалюк был прав, то получается, что все установки 223-го ракетного полка, о котором сегодня и говорили на брифинге винторогого МО РФ, были ещё 10 лет назад проданы в Грузию. И если их не уничтожили в ходе Пятидневной войны, то они должны были стать трофеями армии )(уйлостана
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Т.е. по МН17 применили ракету "Бук-М1-2", а потом подбросили"грузинскую"....
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Настанет день и многие хуйлопитеки как из Кремля, так и у них из-под ног, услышат в суде:
"Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас".
Уже сейчас это звучит со всех сторон.
Тварей обкладывают красными флажками со всех сторон.
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Ничего нового...
Хотя нет, ошибся, Растиковая Федираска - и есть новшество
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Так, а кто дома с жильцами на рассее взрывал,кто НОРД-ОСТ газами травил???Врали,врут,и будет дальше врать - кацапня.
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Поздравляю вас,граждане кацапы,соврамши...
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БеларуССкий путиноидный гондон целую газету "Правда" нахкаря ал идиот йобаных газету "Известия" слабо, идиот.
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Та ну їх, цих кацапів, давайте про приємне.
Документального подтверждения передачи ракеты в воинскую часть нет и присутствие ракеты в Украине не подтверждено - российский эксперт Лукашевич о докладе Минобороны РФ о ракете к БУКу - Цензор.НЕТ 7083

Президент Петро Порошенко прийняв Екзархів Вселенського патріархату в Україні - Єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та Архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.
Глава держави наголосив, що початок місії Екзархів Вселенського патріархату в Україні Архієпископа Даниїла та Єпископа Іларіона є надзвичайно важливою подією для усіх православних в Україні. «Також надзвичайно важливим є те, що я можу звертатися до вас українською мовою. Це величезна насолода і розуміння того, що Україна займає велику частку у вашому серці», - додав Президент.
«Я дуже вдячний Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за мужність і мудрість, які були продемонстровані у зв'язку з вашим призначенням», - сказав Президент. «Ми знаємо, що українці сотні років молилися за те, щоб мати Українську Помісну Православну Церкву. Погляди українців були спрямовані до Матері-Церкви, до Константинополя. Приємно, що Господь почув наші молитви» - зазначив Петро Порошенко.
Президент підкреслив, що останні три роки було пройдено великий шлях: «І в рамках цього шляху, зараз вже ми можемо казати, що вийшли на фінішну пряму. Це надзвичайна приємна новина».
Глава держави нагадав про святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, коли сотні тисяч українців пройшли хресною ходою. «А до цього була дорога сотень тисяч українських вірян, які спільно молилися за те, щоб Господь послав нам Помісну Православну Церкву», - зазначив він.
«Якщо подивитися на обличчя людей, які тоді йшли хресною ходою, вони усі були сповнені радістю, миром і благодаттю, які чекають, щоб Помісна Православна Церква прийшла в Україну, створилася і була тим символом з'єднання країни, об'єднання, миру, благості, які б сприяли, нарешті, об'єднанню і православної віри і Української держави», - сказав Президент.
«Надзвичайно важливо, щоб ми мали ще один державотворчий фундамент - Помісну Православну Церкву», - акцентував Петро Порошенко та подякував Екзархам Вселенського патріархату в Україні за великий особистий внесок у надання автокефалії Українській Православній Церкві.
«Ми вас з нетерпінням чекали. Я надзвичайно вдячний за те, що ми зараз можемо спільно молитися, щоб Господь послав нам цю велику радість», - додав Президент та побажав успіху місії Патріарших Екзархів в Україні.
Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл зауважив, що минув майже місяць із минулого візиту в Україну.
«Цього разу ми приїхали в Україну з надзвичайною місією, представляємо особисто Вселенського Патріарха Варфоломія і одночасно Священний Синод Вселенської Патріархії Константинопольської для того, щоб продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії українській православній церкві розпочався. Ми є на прямій, котра іде до фінішної лінії», - наголосив Архієпископ Даниїл.
«Нам багато працювати», - зауважив він та додав, що не може погодитися із заявами у деяких засобах масової інформації про те, що призначення Екзархів розділить українське православ'я. «Навпаки (ми приїхали - ред.) для того, щоб зробити ще більше кроків для того, щоб принести те всім бажане єднання для української православної церкви»», - підкреслив Архієпископ Даниїл.
Він зазначив, що Екзархи готові до чіткої співпраці з Українською православною цервою Київського патріархату, а також готові до діалогу з УПЦ в лоні Російської православної церкви, з УАПЦ. «Ми не маємо жодних пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати», - сказав Архієпископ Памфільський.
В свою чергу, Єпископ Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіон зачитав лист Вселенського Патріархі Варфоломія Президенту.
«З особливою радістю та духовним піднесенням ми хотіли б проінформувати Вас, що в рамках вже започаткованого процесу надання довгоочікуваного та глибокого бажання статусу автокефалії христолюбивому українському народові Святий і Священний Синод на останньому засіданні одноголосно прийняв рішення призначити Його Преосвященство Архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла та Його Преосвященство Єпископа Іларіона з Канади, які обидва служать у відповідних країнах Українським православним віруючим під канонічним заступництвом та духовною опікою Константинопольської Матері-церкви, Екзархами Вселенського Патріархату в Україні», - йдеться у листі Варфоломія.
«Це знаменне історичне рішення Першого престолу православ'я, безумовно сприятиме процесам надання автокефалії, про яке ми молимось і над яким ми працюємо день і ніч. З цією радісною звісткою від Константинопольської Церкви-матері, Першого престолу православ'я ми тепло вітаємо вас із вірою у чудовий процес, який ми разом із вами започаткували для духовного процвітання та незалежності христолюбивої та багатостраждальної України», - зазначається в листі.
Архієпископ Памфільський Даниїл також повідомив, що вже призначено кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій і Екзархи приступають до активної роботи в Україні.
Глава держави подякував за цей лист Вселенському Патріархові Варфоломію та наголосив, що вражений словами Його Всесвятості: «Я прошу передати слова і моєї особистої вдячності Його Всесвятості і всього українського православного люду. Господь чує наші молитви».
Президент наголосив, що церква має бути відділена від держави і особливо від іноземної держави. «І на сьогоднішній день вплив іноземної держави ще більше переконує нас у правильності наших дій», - підкреслив він.
«Я щиро бажаю успіху, Ваші Високопреосвященства, вашій надзвичайно важливій місії. Ми молимося за те, щоб вона якнайшвидше привела до відповідного рішення. І зі свого боку будемо робити все для того, щоб ви мали можливість спілкуватися з усіма релігійними громадами. Робити все можливе для того, щоб забезпечити прийняття цього довгоочікуваного рішення», - сказав Петро Порошенко. Він також повідомив, що підготує лист і відповідь Вселенському Патріархові.
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Так це кому як.
Кацапам і хохлам підпуйловникам, от як раз це й є неприємне.

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какой-то аццкий ад. Голландцы подтверждают , что обломки ракеты , что якобы имеют русские - это именно та ракета? Они же там всё просеяли ситом. пусть покажут эти обломки с теми номерами. А главное - ЧТО собирались там сшибать ВСУ 17 07 2014 ? ВСУ же не было на той территории , откуда шмальнули по самолёту. Что это за [eqyz такая. Почему молчит совместная следст. группа? Чо они , козлы делали 4 года , что сейчас выныривают никем , кроме русских? незамеченные обломки с такими номерами? И где доказательства , что это именно ТЕ обломки ТОЙ ракеты , и что именно эта ракета этого пистуна Конашина его сшибла? Где в Украине ГПУ, МО. чему они занимаются , эти евросопежуи и так на корню скуплены Сатаной-Сучёнышем - сейчас ещё и Боинг на вас повесят - что для Гадёныша несколько сот лимонов баксов - так , в зубах поковырять. Во власти КТО-НИБУДЬ отвечает ЗА ЧТО-НИБУДЬ, тем более за это ГЛАВНОЕ РОКОВОЕ преступление ?
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ты сам понял, что написал, набор, малосвязанных между собой, фраз
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"Дорого яичко к Христову дню", БУК-инисты вы мокшанские.
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В последнее время в РФ проходит флешмоб "Сказочные долбоебы", после Золотова, Петрова и Боширова эстафету приняло Министерство обороны РФ. Документального підтвердження передачі ракети у військову частину немає і присутність ракети в Україні не підтверджена - російський експерт Лукашевич про доповідь Міноборони РФ про ракету до бука - Цензор.НЕТ 5362
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДокументального подтверждения передачи ракеты в воинскую часть нет и присутствие ракеты в Украине не подтверждено - российский эксперт Лукашевич о докладе Минобороны РФ о ракете к БУКу
 
 
 
 
 
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