 Документального подтверждения передачи ракеты в воинскую часть нет и присутствие ракеты в Украине не подтверждено - российский эксперт Лукашевич о докладе Минобороны РФ о ракете к БУКу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лукашевич отметил: "Первые впечатления о сегодняшнем (третьем по теме МН17) брифинге Минобороны России:

- моя расшифровка заводских рукописных номеров на двигателе и сопле ракеты, ранее озвученная (по каждой цифре) в прямом эфире передачи Тимура Олевского и далее предоставленная им в распоряжение Объединенной следственной группы (JIT), оказалась абсолютно правильной. Приятно услышать от наших генералов подтверждение своей профессиональной (хоть и авиационной) квалификации. Скажу больше - моя расшифровка была еще более детальной, с указанием номера сборочного чертежа двигателя и литеры "Л", обозначающей летное изделие (на брифинге эта литера осталась не озвученной);

- первая часть брифинга, посвященная расшифровкам заводских номеров на двигателе и сопле ракеты, и присвоенного ракете бортового номера, с последующей отправкой ее в конкретную в/ч - выглядит безупречно. Вопрос у меня пока только один - зачем пришлось ждать четыре месяца с момента пресс-конференции JIT в мае, ведь поднять документы на месте хранения - это несколько дней, одна неделя максимум. И если бы все было безупречно, то месяца на подготовку и организацию ответной пресс-конференции более чем достаточно. Но зачем-то потребовалось аж 4 месяца...

- чувство меры - это качество, отличающее гения от ремесленника. Поэтому данными по расшифровке заводских номеров и демонстрацией документов по передачи ракеты заказчику нужно было и ограничиться. И не приглашать голландцев "ознакомиться" с документами, а передать все документы голландцам с соблюдением всех необходимых юридических процедур, оговорив свое участие в экспертизах для проверки из подлинности и отсутствия привнесенных изменений. Однако чувство меры нам изменило, и все испортило "но это еще не все", т.к. последующая часть брифинга выглядела совершенно неубедительно и "притянутой за уши";

- что не понравилось: акты приемки ракеты в в/ч упомянуты, и можно было понять, что они имеются в наличии ("передача ракеты подтверждена актами приемки"), но сами акты, будучи двусторонними документами, не представлены. Мол, они у Украины, и если она их не представит, то уничтожила или скрывает. Но один экземпляр акта должен был остаться в архиве Долгопрудненского завода. Это, пожалуй, единственный ляп, который бросился в глаза "с ходу".

И обратите внимание - все представленные документы - это внутренние документы Долгопруднеского завода. Но для завода воинская часть - это не заказчик, это эксплуатант. А документы должны быть и у заказчика (подразделение Минобороны, отвечающее за снабжение войск). Я это к тому, что упоминание конкретной воинской части во внутренней документации завода - этого еще не полноценное доказательство, а экземпляр Акта обязательно должен был остаться на заводе или в Минобороне.

Кроме того, поставка (транспортировка) боевых ракет в часть - это целая процедура, тоже сопровождаемая транспортными и прочими документами с участием перевозчика, также имеющими длительные сроки хранения - они где? По ним-то как раз и будет видно, кому действительно поставлена ракета, а по Акту приемки-передачи - выяснится, кто этот "кому" такой. Полагаю, Акта передачи этой ракеты в в/ч не существует - в противном случае он был бы стопудово предъявлен, только ради него стоило собирать отдельный брифинг.

- таким образом, документального подтверждения передачи ракеты в конкретную и названную в/ч нет, и все дальнейшие рассуждения о присутствии ракеты на Украине документально ничем не подтверждены.

- анализ видео с выявлением монтажа - просто все несерьезно. Во-первых, эти видео появились сразу же - а на фальсификацию нужно время. Вот на продемонстрированном видео с примером монтажа, где транспортируется иностранный танк, и скверного качества, нашему Минобороны потребовалось 4 года. А все видео, которые Минобороны опротестовывает, появились сразу же, видео из Луганска с "Буком" с тремя ракетами - уже на следующий день. Кстати, Минобороны не оригинально - "нарушением" перспективы пытались доказать фэйковость этих видео разные блогеры последние три года. Да и любой, знакомый с видеомонтажом, скажет, что видео на привнесенные дополнения/изменения доказывается все-таки иначе. Особенно с учетом того, что все авторегистраторы с широким углом зрения в принципе искажают картинку, и в разных частях кадра - по разному.

Ну и второе - на брифинге сделана попытка доказать подделки в трех видео (утром 17.07.2014 на выезде из Донецка, затем движение "Бука" на трейлере через Макеевку, и вывоз с тремя ракетами через Луганск), и на одной фотографии "Бука" (без трейлера) на улице Карапетяна в Снежном - только то, что было представлено в видеоролике JIT, но на самом-то деле всего видео и фотографий "Бука" на территории сепаратистов 17 июля 2014 года - ДЕСЯТКИ! С этим как быть? Сфальсифицировать такой объем видеороликов из разных источников, снятых в разных местах при разных условиях (в движении и на стоянке, при разном освещении и т.д.), и запустить их в информпространство по разным каналам в столь сжатое время - это ни Голливуду, ни любой фабрике троллей не под силу.

- радиоперехват - вообще ни о чем :) просто ржач. Не помогли даже попытки прокомментировать разговор - все только еще больше запуталось. "Будет еще один малазийский Боинг", - это то же самое, что и фраза Коломойского "дали гранату обезьяне, вот и завалили Боинг", они вообще ничего не доказывают. Констатирую - за 4 года среди всех радиоперехватов и прослушек, осуществлявшейся нашей радиотехнической разведкой, не нашлось вообще ни-че-го.

Таковы мои первые впечатления. В общем, докладчики начали очень хорошо, но не смогли удержаться от "еще" и "еще", и вышел перебор.

Содержательная часть брифинга, заслуживающая внимания - только первая, касающаяся документации по ракете.

Теперь будем ждать ответ Украины. Думаю, для Украины сейчас лучше всего будет спокойно, без эмоций, представить документы на полученные из Долгопрудного ракеты в указанный период времени, с актами приемки передачи".

Напомним, 17 сентября Российской Федерацией была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.