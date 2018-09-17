 Документального подтверждения передачи ракеты в воинскую часть нет и присутствие ракеты в Украине не подтверждено - российский эксперт Лукашевич о докладе Минобороны РФ о ракете к БУКу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лукашевич отметил: "Первые впечатления о сегодняшнем (третьем по теме МН17) брифинге Минобороны России:
- моя расшифровка заводских рукописных номеров на двигателе и сопле ракеты, ранее озвученная (по каждой цифре) в прямом эфире передачи Тимура Олевского и далее предоставленная им в распоряжение Объединенной следственной группы (JIT), оказалась абсолютно правильной. Приятно услышать от наших генералов подтверждение своей профессиональной (хоть и авиационной) квалификации. Скажу больше - моя расшифровка была еще более детальной, с указанием номера сборочного чертежа двигателя и литеры "Л", обозначающей летное изделие (на брифинге эта литера осталась не озвученной);
- первая часть брифинга, посвященная расшифровкам заводских номеров на двигателе и сопле ракеты, и присвоенного ракете бортового номера, с последующей отправкой ее в конкретную в/ч - выглядит безупречно. Вопрос у меня пока только один - зачем пришлось ждать четыре месяца с момента пресс-конференции JIT в мае, ведь поднять документы на месте хранения - это несколько дней, одна неделя максимум. И если бы все было безупречно, то месяца на подготовку и организацию ответной пресс-конференции более чем достаточно. Но зачем-то потребовалось аж 4 месяца...
- чувство меры - это качество, отличающее гения от ремесленника. Поэтому данными по расшифровке заводских номеров и демонстрацией документов по передачи ракеты заказчику нужно было и ограничиться. И не приглашать голландцев "ознакомиться" с документами, а передать все документы голландцам с соблюдением всех необходимых юридических процедур, оговорив свое участие в экспертизах для проверки из подлинности и отсутствия привнесенных изменений. Однако чувство меры нам изменило, и все испортило "но это еще не все", т.к. последующая часть брифинга выглядела совершенно неубедительно и "притянутой за уши";
- что не понравилось: акты приемки ракеты в в/ч упомянуты, и можно было понять, что они имеются в наличии ("передача ракеты подтверждена актами приемки"), но сами акты, будучи двусторонними документами, не представлены. Мол, они у Украины, и если она их не представит, то уничтожила или скрывает. Но один экземпляр акта должен был остаться в архиве Долгопрудненского завода. Это, пожалуй, единственный ляп, который бросился в глаза "с ходу".
И обратите внимание - все представленные документы - это внутренние документы Долгопруднеского завода. Но для завода воинская часть - это не заказчик, это эксплуатант. А документы должны быть и у заказчика (подразделение Минобороны, отвечающее за снабжение войск). Я это к тому, что упоминание конкретной воинской части во внутренней документации завода - этого еще не полноценное доказательство, а экземпляр Акта обязательно должен был остаться на заводе или в Минобороне.
Кроме того, поставка (транспортировка) боевых ракет в часть - это целая процедура, тоже сопровождаемая транспортными и прочими документами с участием перевозчика, также имеющими длительные сроки хранения - они где? По ним-то как раз и будет видно, кому действительно поставлена ракета, а по Акту приемки-передачи - выяснится, кто этот "кому" такой. Полагаю, Акта передачи этой ракеты в в/ч не существует - в противном случае он был бы стопудово предъявлен, только ради него стоило собирать отдельный брифинг.
- таким образом, документального подтверждения передачи ракеты в конкретную и названную в/ч нет, и все дальнейшие рассуждения о присутствии ракеты на Украине документально ничем не подтверждены.
- анализ видео с выявлением монтажа - просто все несерьезно. Во-первых, эти видео появились сразу же - а на фальсификацию нужно время. Вот на продемонстрированном видео с примером монтажа, где транспортируется иностранный танк, и скверного качества, нашему Минобороны потребовалось 4 года. А все видео, которые Минобороны опротестовывает, появились сразу же, видео из Луганска с "Буком" с тремя ракетами - уже на следующий день. Кстати, Минобороны не оригинально - "нарушением" перспективы пытались доказать фэйковость этих видео разные блогеры последние три года. Да и любой, знакомый с видеомонтажом, скажет, что видео на привнесенные дополнения/изменения доказывается все-таки иначе. Особенно с учетом того, что все авторегистраторы с широким углом зрения в принципе искажают картинку, и в разных частях кадра - по разному.
Ну и второе - на брифинге сделана попытка доказать подделки в трех видео (утром 17.07.2014 на выезде из Донецка, затем движение "Бука" на трейлере через Макеевку, и вывоз с тремя ракетами через Луганск), и на одной фотографии "Бука" (без трейлера) на улице Карапетяна в Снежном - только то, что было представлено в видеоролике JIT, но на самом-то деле всего видео и фотографий "Бука" на территории сепаратистов 17 июля 2014 года - ДЕСЯТКИ! С этим как быть? Сфальсифицировать такой объем видеороликов из разных источников, снятых в разных местах при разных условиях (в движении и на стоянке, при разном освещении и т.д.), и запустить их в информпространство по разным каналам в столь сжатое время - это ни Голливуду, ни любой фабрике троллей не под силу.
- радиоперехват - вообще ни о чемпросто ржач. Не помогли даже попытки прокомментировать разговор - все только еще больше запуталось. "Будет еще один малазийский Боинг", - это то же самое, что и фраза Коломойского "дали гранату обезьяне, вот и завалили Боинг", они вообще ничего не доказывают. Констатирую - за 4 года среди всех радиоперехватов и прослушек, осуществлявшейся нашей радиотехнической разведкой, не нашлось вообще ни-че-го.
Таковы мои первые впечатления. В общем, докладчики начали очень хорошо, но не смогли удержаться от "еще" и "еще", и вышел перебор.
Содержательная часть брифинга, заслуживающая внимания - только первая, касающаяся документации по ракете.
Теперь будем ждать ответ Украины. Думаю, для Украины сейчас лучше всего будет спокойно, без эмоций, представить документы на полученные из Долгопрудного ракеты в указанный период времени, с актами приемки передачи".
Напомним, 17 сентября Российской Федерацией была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Теперь его теперь можно сажать за контрабанду и неуплату налогов.До 3 лет.Вот по этой ссылке:
https://dubinsky.pro/kosmicheskiy-slon-poroshenko
"В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину."
А ваши гутарят про 1986 год?
Номер на двоих на востоке Лондона: £75.
Флакон женских духов Nina Ricci: £22.
Билеты до Солсбери и обратно: £88.40 *
2. Новый пакет санкций против России: £2 трлн.
Посмотреть на 123-метрвый шпиль с другом по совету друзей: бесценно.
"Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас".
Уже сейчас это звучит со всех сторон.
Тварей обкладывают красными флажками со всех сторон.
Хотя нет, ошибся, Растиковая Федираска - и есть новшество
Президент Петро Порошенко прийняв Екзархів Вселенського патріархату в Україні - Єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та Архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.
Глава держави наголосив, що початок місії Екзархів Вселенського патріархату в Україні Архієпископа Даниїла та Єпископа Іларіона є надзвичайно важливою подією для усіх православних в Україні. «Також надзвичайно важливим є те, що я можу звертатися до вас українською мовою. Це величезна насолода і розуміння того, що Україна займає велику частку у вашому серці», - додав Президент.
«Я дуже вдячний Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за мужність і мудрість, які були продемонстровані у зв'язку з вашим призначенням», - сказав Президент. «Ми знаємо, що українці сотні років молилися за те, щоб мати Українську Помісну Православну Церкву. Погляди українців були спрямовані до Матері-Церкви, до Константинополя. Приємно, що Господь почув наші молитви» - зазначив Петро Порошенко.
Президент підкреслив, що останні три роки було пройдено великий шлях: «І в рамках цього шляху, зараз вже ми можемо казати, що вийшли на фінішну пряму. Це надзвичайна приємна новина».
Глава держави нагадав про святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, коли сотні тисяч українців пройшли хресною ходою. «А до цього була дорога сотень тисяч українських вірян, які спільно молилися за те, щоб Господь послав нам Помісну Православну Церкву», - зазначив він.
«Якщо подивитися на обличчя людей, які тоді йшли хресною ходою, вони усі були сповнені радістю, миром і благодаттю, які чекають, щоб Помісна Православна Церква прийшла в Україну, створилася і була тим символом з'єднання країни, об'єднання, миру, благості, які б сприяли, нарешті, об'єднанню і православної віри і Української держави», - сказав Президент.
«Надзвичайно важливо, щоб ми мали ще один державотворчий фундамент - Помісну Православну Церкву», - акцентував Петро Порошенко та подякував Екзархам Вселенського патріархату в Україні за великий особистий внесок у надання автокефалії Українській Православній Церкві.
«Ми вас з нетерпінням чекали. Я надзвичайно вдячний за те, що ми зараз можемо спільно молитися, щоб Господь послав нам цю велику радість», - додав Президент та побажав успіху місії Патріарших Екзархів в Україні.
Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл зауважив, що минув майже місяць із минулого візиту в Україну.
«Цього разу ми приїхали в Україну з надзвичайною місією, представляємо особисто Вселенського Патріарха Варфоломія і одночасно Священний Синод Вселенської Патріархії Константинопольської для того, щоб продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії українській православній церкві розпочався. Ми є на прямій, котра іде до фінішної лінії», - наголосив Архієпископ Даниїл.
«Нам багато працювати», - зауважив він та додав, що не може погодитися із заявами у деяких засобах масової інформації про те, що призначення Екзархів розділить українське православ'я. «Навпаки (ми приїхали - ред.) для того, щоб зробити ще більше кроків для того, щоб принести те всім бажане єднання для української православної церкви»», - підкреслив Архієпископ Даниїл.
Він зазначив, що Екзархи готові до чіткої співпраці з Українською православною цервою Київського патріархату, а також готові до діалогу з УПЦ в лоні Російської православної церкви, з УАПЦ. «Ми не маємо жодних пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати», - сказав Архієпископ Памфільський.
В свою чергу, Єпископ Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіон зачитав лист Вселенського Патріархі Варфоломія Президенту.
«З особливою радістю та духовним піднесенням ми хотіли б проінформувати Вас, що в рамках вже започаткованого процесу надання довгоочікуваного та глибокого бажання статусу автокефалії христолюбивому українському народові Святий і Священний Синод на останньому засіданні одноголосно прийняв рішення призначити Його Преосвященство Архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла та Його Преосвященство Єпископа Іларіона з Канади, які обидва служать у відповідних країнах Українським православним віруючим під канонічним заступництвом та духовною опікою Константинопольської Матері-церкви, Екзархами Вселенського Патріархату в Україні», - йдеться у листі Варфоломія.
«Це знаменне історичне рішення Першого престолу православ'я, безумовно сприятиме процесам надання автокефалії, про яке ми молимось і над яким ми працюємо день і ніч. З цією радісною звісткою від Константинопольської Церкви-матері, Першого престолу православ'я ми тепло вітаємо вас із вірою у чудовий процес, який ми разом із вами започаткували для духовного процвітання та незалежності христолюбивої та багатостраждальної України», - зазначається в листі.
Архієпископ Памфільський Даниїл також повідомив, що вже призначено кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій і Екзархи приступають до активної роботи в Україні.
Глава держави подякував за цей лист Вселенському Патріархові Варфоломію та наголосив, що вражений словами Його Всесвятості: «Я прошу передати слова і моєї особистої вдячності Його Всесвятості і всього українського православного люду. Господь чує наші молитви».
Президент наголосив, що церква має бути відділена від держави і особливо від іноземної держави. «І на сьогоднішній день вплив іноземної держави ще більше переконує нас у правильності наших дій», - підкреслив він.
«Я щиро бажаю успіху, Ваші Високопреосвященства, вашій надзвичайно важливій місії. Ми молимося за те, щоб вона якнайшвидше привела до відповідного рішення. І зі свого боку будемо робити все для того, щоб ви мали можливість спілкуватися з усіма релігійними громадами. Робити все можливе для того, щоб забезпечити прийняття цього довгоочікуваного рішення», - сказав Петро Порошенко. Він також повідомив, що підготує лист і відповідь Вселенському Патріархові.
Кацапам і хохлам підпуйловникам, от як раз це й є неприємне.