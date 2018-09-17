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Все про:призыв (451) фейк (155) ВСУ (97)

 Сообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ

Осенний призыв, который начнется в октябре 2018 года, продлен на один месяц "с целью качественного отбора и в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В ВСУ также опровергают распространенную некоторыми СМИ и на форумах в соцсетях информацию, что новобранцев будут отправлять в зону проведения Операции Объединенных сил. "Такие статьи делаются или на заказ противников развития Вооруженных cил Украины, или с целью саморекламы поднятием острых вопросов и никак не для повышения имиджа военнослужащего как защитника своего государства", - подчеркивают в Вооруженных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это информационная провокация. Все выплаты сохраняются, - Наев о фейковом "документе" о сокращении выплат в ООС

Напомним, президент Петр Порошенко продлил на один месяц - до декабря - срок проведения очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Источник: https://censor.net.ua/n3086652
 
   
 Топ комментарии
 
порохоботву надо в окопы на передовую! пусть оттуда вещают про то какой классный мирный план и как круто когда запрещают стрелять во время 100500-го недоперемирия
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Тока не для секты зрады с цензора. Ща начнут...
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Тока не для секты зрады с цензора. Ща начнут...
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порохоботву надо в окопы на передовую! пусть оттуда вещают про то какой классный мирный план и как круто когда запрещают стрелять во время 100500-го недоперемирия
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вот поедь и посиди под обстрелами 120го, имя право пукнуть только из СПГ
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Він хотів сидіти і тепер сидить, але сидить на стільці.
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а ти? або посмерідти тут накалякав свое бздло ? порохолайно- біосміття.
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порохобот, это боян конешно еще с начала ато для совков-пассивов, но не для секты "зрады" Сообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ - Цензор.НЕТ 5213 . Для секты "зрады" минстецевским приходится попотеть, чобы почснить коллаборацию с агрессором. А совки впитывают информацию с каналов партнеров шоколада, верят больше молве и слухам, рабиновичу с мураевым метко заезжающие по ушам
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От тебе дать автомат и отпрвить в горячую точку,или если бывший военный,технарь - дать скальпель и отправить в операционную вести операцию на сердце.
Много навоюеш/наоперируеш?!
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похоже на бред, но отвечу: в окопы на ноль срочников не отправляют, такое могло быть в 14-м, и то - нацгвардия, для третьего кольца.
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Этот фейк и есть самая настоящая зрада - кремлёвская. Другой зрады не бывает - это, чтоб потрохососы рты позакрывали. И главная особенность такой зрады - на неё украинцы не ведутся.
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Учитывая сообщения, что контрактники отказываются продливать контракты, то, что власть устроила террор добровольцам, то совсем не фейк
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Як вам живеться у Великій Британії і чи не хочеться перестати докладати на мене, ви же цього не любите?
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а, вот когда ты перестанешь сексотить на людей, коллабрант, я про тебя забуду
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Поки сексотиш ти і звинувачуєш інших. Тому тебе в спам.
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У тебя провалы в памяти, так зайди на СФ вчерашней даты. Истерию и срач устроили вы с подружкой, что подтверждает гряда крестиков, а моя просьба навести порядок на СФ, с твоей подачи, отнесла мой ник в бан.
А угрозы спама, то на рассмотрение сам знаешь кого
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и шо?ты вроде в бане-а тут обвиняешь...как так? Повідомлення, що призовників відправлятимуть у зону ООС, - фейкова інформація, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 8913
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Тебе, мокшанскому британцу, конечно виднее из-под британского прокси.
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Зрозуміло, що недосвічених військових в ООС брати не будуть. Хтось ці чутки поширює. 😒
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Чутки чутками , а за порося , ахметова и бойко добробати воювати не будуть .
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Ні за кого не будуть, а особливо за Юлю.
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Він не Аллаху молиться, а Лоліті мадьдівській. Таке собі ссссучене бидло, котре за барбариску і матір продасть!
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они вообще вне закона с подачи того же порося
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"Сообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ..."
Почему фейковая? Стоит отправлять. Да - будут убитые, будет кровь, будет горе. Все будет. Это война. Она не заканчивается мановением - мантрами. Чужие не защищают. Только свои, свое и своей кровью. Так было всегда. Выбирать? Придется.
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внимание! На ветке жертва телемедицины
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бред етим хлопцам нужна нормальная работа а не война 18 лет... на войну должны идти зрелые подготовленные мужчины
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Мабуть вони туди в самоволку бігають... інакше, яким чином вони там гибнуть?
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посылать будут через пол года службы и то в случае войны, а сейчас официально войны нет.
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Нет ни одного срочника на передке ! Только контрактники и добровольцы.
Зрадодрочеры, уймитесь.
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мертветчуки рулят - когда у них заберут средства массовой дезинформации?... Повідомлення, що призовників відправлятимуть у зону ООС, - фейкова інформація, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 2683
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ
 
 
 
 
 
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