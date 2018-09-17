"Сообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ..."

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В ВСУ также опровергают распространенную некоторыми СМИ и на форумах в соцсетях информацию, что новобранцев будут отправлять в зону проведения Операции Объединенных сил. "Такие статьи делаются или на заказ противников развития Вооруженных cил Украины, или с целью саморекламы поднятием острых вопросов и никак не для повышения имиджа военнослужащего как защитника своего государства", - подчеркивают в Вооруженных силах.
Напомним, президент Петр Порошенко продлил на один месяц - до декабря - срок проведения очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.
Много навоюеш/наоперируеш?!
А угрозы спама, то на рассмотрение сам знаешь кого
Почему фейковая? Стоит отправлять. Да - будут убитые, будет кровь, будет горе. Все будет. Это война. Она не заканчивается мановением - мантрами. Чужие не защищают. Только свои, свое и своей кровью. Так было всегда. Выбирать? Придется.
Зрадодрочеры, уймитесь.